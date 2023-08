75.000 Dollar für eine Partie Golf - DeSantis treibt Geld für Wahlkampf ein

Washington Post

Ein von der Washington Post eingesehenes Fundraising-Dokument legt nahe, dass Lobbyisten Mahlzeiten und Golfrunden mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis nutzen, um Geld für sein politisches Aktionskomitee und die Republikanische Gouverneursvereinigung einzutreiben.

Ron DeSantis benötigt Geld für seinen Wahlkampf. Dafür scheint Floridas Gouerveneur auch bereit zu sein, besondere Wege zu gehen.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 20. August 2023 The Washington Post.

Neben dem Namen jedes Lobbyisten stand eine Dollarzahl, eine „Forderung“, die das Team von Ron DeSantis auf der Grundlage ihrer Kundenliste aufzubringen hoffte, deren Namen ebenfalls in dem Dokument aufgeführt waren und zu denen große Unternehmen wie Disney und Motorola sowie Sportorganisationen, Milliardäre und Interessengruppen mit umfangreichen Geschäften vor dem Staat gehörten.

Die Geldbeschaffer des Gouverneurs von Florida hofften, dass neun Lobbyisten jeweils mindestens eine Million Dollar für DeSantis‘ politisches Aktionskomitee, den Staat und die Gouverneursvereinigung der Republikaner aufbringen würden, wie aus dem Dokument hervorgeht, das von Heather Barker, einer hochrangigen Beraterin von DeSantis und seiner wichtigsten Geldbeschafferin, verfasst und mit anderen geteilt wurde.

Ron DeSantis im Wahlkampf unterwegs: Golfausflüge für horrende Summen angeboten

Um ihnen zu helfen, große Geldsummen einzutreiben, schlug das Dokument vor, dass Lobbyisten ihren Kunden bestimmte Vergünstigungen anbieten dürfen, wie Mahlzeiten und Golfrunden mit DeSantis, der diesen Sport wie viele Menschen in den USA liebt. DeSantis‘ Spendensammler stellten sich vor, dass einige Golfausflüge mit dem Gouverneur Beiträge von 75.000 Dollar oder mehr einbringen würden, wie aus anderen E-Mails unter DeSantis‘ politischen Beratern hervorgeht.

„Ich könnte heute Morgen Golf für 50.000 Dollar verkaufen“, schrieb Barker in einer E-Mail aus dem Jahr 2019, die The Post vorliegt, an andere Berater von DeSantis und merkte an, dass ein prominenter Lobbyist aus Tallahassee und seine Frau mit dem kürzlich gewählten DeSantis und der First Lady Casey DeSantis auf einem vom Gouverneur bevorzugten Platz Golf spielen wollten. Der Lobbyist würde „über einen Kunden Geld erhalten“, um im Gegenzug für das Golfspiel mit DeSantis einen Beitrag zu leisten, schrieb sie. Es ist unklar, ob das Treffen stattgefunden hat. Barker reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Ron DeSantis geht ungewöhnliche Wege auf der Suche nach Spendengeldern

Das Dokument aus dem Jahr 2019 beschreibt andere Möglichkeiten, um Spenden zu erhalten. „METHODEN FÜR UNTERNEHMEN, UNTERSTÜTZUNG zu leisten: Golf, Mittagessen, Meetings, Abendessen, Touren, Veranstaltungen, etc. - Jede Methode hat einen Schwellenwert (z. B. Golf $25k pro Person, was ein Geschäft ist)„, heißt es in dem Dokument, dessen Echtheit von mehreren Personen bestätigt wurde, die davon Kenntnis hatten. Wie auch andere für diese Geschichte befragte Personen sprachen unter der Bedingung der Anonymität aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen.

Es ist zwar üblich, dass Politiker Spenden von Lobbyisten einwerben, aber die Bemühungen von DeSantis, seine Freizeit effektiv an diejenigen zu versteigern, die Einfluss auf die staatliche Politik nehmen wollen, schufen einen besonderen Zugangsweg für wohlhabende Spender zum Gouverneur, der durch die Art und Weise, wie er schriftlich dokumentiert wurde, auffällig ist, so Ethikexperten. Die Spendensammlungen im Zusammenhang mit dem Golfsport waren Teil eines umfassenderen Vorstoßes von DeSantis, Beziehungen zu Großspendern zu pflegen, von denen einige staatliche Ernennungen erhalten oder von der staatlichen Politik profitiert haben, wie The Post bereits berichtet hat.

Ron DeSantis braucht das Geld im Duell gegen Donald Trump

Als Präsidentschaftskandidat könnten DeSantis‘ enge Beziehungen zu Geldgebern seinen Versuch untergraben, sich als jemand darzustellen, der es besser mit Sonderinteressen aufnehmen kann als der ehemalige Präsident Donald Trump, der in den Umfragen im GOP-Rennen führend ist. „Wir haben den Sumpf hier trockengelegt“, sagte Ron DeSantis kürzlich in einem Interview mit Fox News über seine Zeit als Gouverneur in Florida. „Eines der Dinge, die er nicht getan hat, war, den Sumpf trocken zu legen“, so DeSantis über Donald Trump.

Personen, die mit dem Fundraising des Gouverneurs vertraut sind, beschrieben die Operation als eine, an der der Gouverneur direkt beteiligt war. Die Dokumente zeigen, dass DeSantis einige Anrufe an Lobbyisten tätigte und oft an Treffen teilnahm, die von dem Team organisiert wurden, das von politischen Helfern des Gouverneurs geleitet wurde.

Ron DeSantis wusste zu jedem Zeitpunkt Bescheid

DeSantis wurde persönlich über die breit angelegten Fundraising-Bemühungen informiert und billigte sie, wie mehrere Personen mit direkter Kenntnis des Programms berichten. Die von The Post eingesehenen Dokumente zeigen, dass DeSantis schriftlich darüber informiert wurde, wie viel Geld die Lobbyisten von welchen Kunden erhalten hatten.

Ein Sprecher von DeSantis sagte, dass Wahlkampfspenden nicht seine Politik bestimmen und dass es nichts Ungewöhnliches an seiner Spendensammelaktion gibt.

„Trotz der Bemühungen der Washington Post, die üblichen Fundraising-Praktiken zu sensationalisieren, haben die Spender niemals die Politik von Ron DeSantis diktiert und werden es auch niemals tun - fragen Sie einfach Disney“, sagte der Sprecher der Kampagne, Andrew Romeo, in einer Erklärung und bezog sich dabei auf den Unterhaltungsriesen, der mindestens 100.000 Dollar an DeSantis‘ PAC gespendet hat, bevor er mit dem Gouverneur über seine Gesetzgebung aneinandergeriet, die Diskussionen über Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung im Unterricht einschränkt.

So funktioniert das Spendensystem von Ron DeSantis

Die Pläne des DeSantis-Teams, über den Golfsport Spenden zu sammeln, wurden erstmals in einem Bericht der Tampa Bay Times aus dem Jahr 2019 bekannt. Aber die Fundraising-Ziele, die für einzelne Lobbyisten auf der Grundlage ihrer Kunden festgelegt wurden, sowie Details darüber, wie die Bemühungen durchgeführt wurden, und das direkte Wissen des Gouverneurs darüber wurden bisher nicht berichtet.

Den Dokumenten und Interviews zufolge versuchte DeSantis‘ Team, seine besondere Vorliebe für den Golfsport für die politische Geldbeschaffung zu nutzen. Eine Kreditkarte der Staatspartei war vorhanden, um Gebühren und Mahlzeiten in mindestens einem Club, in dem sie spielten, zu decken, und den Lobbyisten wurde gesagt, dass er bestimmte Plätze bevorzugte.

DeSantis teilte seinen Beratern mit, dass er eine bestimmte Anzahl von Golfplätzen in Florida und im ganzen Land spielen wolle, sagten Personen, die früher mit ihm zu tun hatten. Er bevorzugte zwei Golfplätze in der Gegend von Tallahassee, Golden Eagle und Glen Arven, ein privater Golfplatz gleich hinter der Grenze zu Georgia. DeSantis besuchte Glen Arven zu Beginn seiner Amtszeit so oft, ohne Mitglied zu sein, sodass ein Clubbeamter einen DeSantis-Berater anrief und den Gouverneur aufforderte, seine Besuche einzuschränken oder dem Club beizutreten, so drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Er ist dem Club nicht beigetreten.

Der Golfprofessional des Clubs reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Romeo, der Sprecher der DeSantis-Kampagne, bezeichnete den Vorfall als „Fake News“.

Lobbyist erklärt, warum Kunden gerne mit Ron DeSantis golfen gehen wollen

Ein Lobbyist, der an der Spendensammlung beteiligt war, sagte, dass seine Kunden mit DeSantis golfen wollten, weil es ihnen stundenlange persönliche Gespräche mit dem Gouverneur garantierte. „Es geht darum, dass man zurückgerufen wird und die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen“, sagte der Lobbyist und erklärte, warum so viele teilnahmen. „Sie wollen sich Zugang zum Gouverneur verschaffen und sein Wohlwollen gewinnen“.

Im Großen und Ganzen bieten die Dokumente und Interviews einen außergewöhnlichen Einblick in die Art und Weise, wie DeSantis und sein Team mit Großspendern interagierten, da sie seine persönliche Zeit an politische Spender zu verkaufen schienen. Zu ihnen gehörten einige der größten Unternehmen Floridas, darunter auch einige Firmen, die von DeSantis‘ Regierung günstige politische Änderungen erhielten.

WellCare, ein bekanntes Gesundheitsunternehmen, erklärte sich in den ersten Tagen der Regierung des Gouverneurs bereit, 50.000 Dollar zu spenden, wie aus einer E-Mail von Barker hervorgeht, aber der CEO wollte den Gouverneur sehen. Ein Mittagessen war geplant. „Der CEO von Wellcare muss den Scheck vor der Sitzung persönlich übergeben“, heißt es in einer E-Mail von Barker, dem Geldbeschaffer. Das Unternehmen reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Es ist unklar, ob das Mittagessen stattgefunden hat.

Ron DeSantis ist persönlich in die Geldbeschaffung involviert

Ein Lobbyist der Zuckerindustrie bat um ein Abendessen mit DeSantis gegen eine Spende von 50.000 Dollar, wie aus einer E-Mail hervorgeht, die Barker an ihre Kollegen schickte. DeSantis war mit der Zuckerindustrie aneinandergeraten, aber Barker merkte an, dass der Lobbyist Geld für DeSantis gesammelt hatte, darunter 200.000 Dollar, von denen sie sagte, dass sie von der Zuckerindustrie kamen. Es ist unklar, ob das Abendessen stattgefunden hat.

Die Dokumente und Interviews zeigen, wie persönlich DeSantis in die Operation involviert war. In einem Memo aus dem Jahr 2019 wird beschrieben, dass er bereits acht Anrufe bei Lobbyisten getätigt hatte, um sich deren Spendenzusagen zu sichern, und weitere plante. In dem Dokument wurde betont, wie wichtig es ist, dass der Gouverneur direkt um Spenden wirbt. Weiter hieß es, dass DeSantis‘ Team die Lobbyisten vierteljährlich überprüfen und „Druck“ ausüben würde, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen - und dass jeder Lobbyist nachverfolgt werden würde.

In dem Dokument von 2019 wird darauf hingewiesen, dass einige Beiträge an die Republican Governors Association (RGA) geschickt wurden, die 2022 mehr als 14 Millionen Dollar an DeSantis‘ PAC gespendet hat, obwohl seine Wiederwahlkampagne bereits gut finanziert war und nicht so konkurrenzfähig war wie einige der höchsten Prioritäten der RGA.

Ron DeSantis soll sehr ehrgeizige Ziele verfolgen

Lobbyisten sammeln oft Beiträge von Kunden und anderen Spendern, eine Praxis der Mittelbeschaffung, die als „Bündelung“ bekannt ist. Auf Bundesebene müssen registrierte Lobbyisten die Bündelung von Spenden offenlegen, aber nach dem Gesetz von Florida sind sie dazu nicht verpflichtet, was bedeutet, dass gebündelte Spenden in öffentlichen Unterlagen nicht nachvollziehbar sind.

Viele der großen Unternehmen, von denen DeSantis‘ Team hoffte, dass die Lobbyisten Geld von ihnen sammeln würden, sind laut den vorgeschriebenen finanziellen Offenlegungen häufige politische Spender in Florida. DeSantis-Berater sagten in internen Dokumenten, dass viele der „Zielpersonen“ anderen Politikern Geld geben würden.

Aber zwei Lobbyisten, die sagten, sie seien auch von den politischen Teams früherer Gouverneure um Spenden gebeten worden, sagten, DeSantis habe ehrgeizigere finanzielle Ziele.

Ron DeSantis beschäftigt auch ehemaliger Mitarbeiter von Donald Trump

Die Lobbyisten, die DeSantis‘ Team ins Visier nahm, gehörten zu den einflussreichsten in Florida. Aus den Dokumenten geht beispielsweise hervor, dass die Spendensammler gehofft hatten, Brian Ballard und Nick Iarossi, zwei prominente Lobbyisten, die in Tallahassee eine Vielzahl von Geschäftsinteressen vertreten, würden 2019 jeweils 1 Million Dollar sammeln.

Beide Männer haben Geld für DeSantis gesammelt und ihn zeitweise beraten, während sie für Hunderte von Kunden Lobbyarbeit für seine Verwaltung und die Gesetzgeber des Bundesstaates leisteten. Ballard hat auch Trump beraten und in der Vergangenheit für ihn gearbeitet. Beide wurden als „Co-Vorsitzende“ für DeSantis‘ zweite Amtseinführung in diesem Jahr identifiziert, was bedeutet, dass sie mindestens 1 Million Dollar gebündelt haben.

Sieben weitere Lobbyisten wurden gebeten, jeweils 1 Million Dollar aufzubringen, wie aus dem Dokument hervorgeht. Sechs Lobbyisten wurden gebeten, im Jahr 2019 500.000 Dollar aufzubringen, und 14 wurden gebeten, jeweils 250.000 Dollar einzubringen. Acht wurden um 100.000 Dollar und drei um 50.000 Dollar gebeten, wie aus dem Dokument hervorgeht. Das Ziel waren etwa 18 Millionen Dollar im Jahr 2019.

Die Lobbyisten sagten, dass die Beiträge nicht unbedingt eine Garantie für eine günstige Behandlung durch die Landesregierung seien. Ein Lobbyist, der sich an der Spendensammlung beteiligte, sagte, es sei klar gewesen, dass er und seine Kunden weniger Zugang zum Gouverneur und seinem Team haben würden, wenn sie sich nicht beteiligten. „Das war der Preis für den Eintritt“, beschrieb dieser Lobbyist seine Meinung.

Ron DeSantis sorgt bei Spendern für Unmut

Manchmal verärgerte DeSantis einige der Lobbyisten durch Maßnahmen, die ihren Kunden schadeten. Aus den Dokumenten geht zum Beispiel hervor, dass die Spendensammler hofften, die Florida Justice Association, eine Vereinigung von Prozessanwälten, würde 3 Millionen Dollar aufbringen. Der Gouverneur verfolgte daraufhin eine Politik, die von Prozessanwälten und Verbraucherschützern als unfreundlich angesehen wurde, wie z. B. die Überarbeitung der Gesetze zur Bekämpfung von Delikten.

Ethikexperten sagten, dass die Vereinbarungen, obwohl sie vielleicht unschicklich sind, nicht gegen das Gesetz von Florida verstoßen würden, wenn es kein ausdrückliches Versprechen für offizielle Gefälligkeiten im Austausch gegen Geld gibt. Das staatliche Verbot von Geschenken an Beamte enthält eine Ausnahmeregelung für politische Spenden, und es gibt keine Obergrenze für diese Spenden.

„Florida ist im Moment eine Art Wilder Westen, was die Wahlkampffinanzierung angeht. Es gibt nicht viel, was man nicht tun kann“, sagte Roger Austin, Professor für Wahlkampfmanagement an der Universität von Florida.

Zu den Autoren Josh Dawsey ist Reporter für politische Unternehmen und Ermittlungen bei der Washington Post. Er arbeitet seit 2017 für die Zeitung und berichtete zuvor über das Weiße Haus. Davor berichtete er für Politico über das Weiße Haus und für das Wall Street Journal über das New Yorker Rathaus und den Gouverneur von New Jersey, Chris Christie. Isaac Arnsdorf ist ein nationaler politischer Reporter für die Washington Post, der über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die politische Bewegung „Make America Great Again“ und die Republikanische Partei berichtet.

Anthony Alfieri, Professor an der University of Miami School of Law, sagte, wenn Kunden oder Lobbyisten mehr Zugang erhielten, weil sie Geld gespendet hätten, sei das zwar nicht illegal, aber es verstoße gegen grundlegende Vorstellungen von gerechter Fairness“.

„Solche durch Spenden finanzierten Präferenzregelungen verzerren politische und verwaltungstechnische Entscheidungen, indem sie die engen Geschäftsinteressen von Firmen gegenüber den breiten öffentlichen Interessen der Bürger Floridas bevorzugen“, sagte er.

Wer Ron DeSantis Geld gibt, für den macht Floridas Gouverneur auch Politik

Einige der Kunden, von denen die Lobbyisten Spenden sammeln sollten, hatten später politische Erfolge von DeSantis‘ Regierung. In dem Dokument für 2019 werden beispielsweise bedeutende Ziele von den Stromversorgern Florida Power & Light, Duke Energy und TECO genannt. Diese Unternehmen spendeten an mit DeSantis verbündete Gruppen, und ihre Anträge auf Tariferhöhungen wurden später von einer Versorgungskommission genehmigt, deren Mitglieder von DeSantis ernannt wurden.

Für FPL belief sich die Tariferhöhung auf rekordverdächtige fast 5 Milliarden Dollar über fünf Jahre, die hauptsächlich von Privatkunden getragen wurden, während Gewerbe- und Industrieunternehmen subventioniert wurden. DeSantis unterzeichnete auch ein Gesetz, das große Versorgungsunternehmen vor Klagen von Kunden schützt, die von hurrikanbedingten Stromausfällen betroffen waren. Im Jahr 2019 berief er den Geschäftsführer von FPL in den Gouverneursrat des Universitätssystems von Florida und den Lobbyisten des Unternehmens, John Holley, in die Sportkommission des Staates. Holley verwies Fragen an einen Unternehmenssprecher, der eine Stellungnahme ablehnte. Duke Energy und TECO reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Weitere Beiträge kamen von Centene, einem Unternehmen des Gesundheitswesens mit umfangreichen Verträgen in Florida und im ganzen Land. Das Unternehmen wurde in dem Dokument als Spender von 100.000 Dollar im Jahr 2019 aufgeführt - und hat später noch mehr gespendet, wie aus staatlichen Unterlagen hervorgeht. Das Unternehmen bewirbt sich derzeit um einen großen Auftrag in Florida. Das Unternehmen reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Ron DeSantis versucht auch bei Sportwettenanbietern Geld einzutreiben

Das Dokument für 2019 schlug auch vor, Spenden von der GEO Group zu erbitten, die Gefängnisse im Bundesstaat betreibt, sowie von Sachversicherern, die ein vom Steuerzahler finanziertes Hilfsprogramm erhalten haben. Auch die Online-Sportwettenplattformen FanDuel und DraftKings wurden erwähnt, die damals versuchten, durch staatliche Regulierung zu expandieren. Die Unternehmen reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme. Die Versicherer und die Sportwettenanbieter haben die staatliche Partei unterstützt. Die GEO Group hat der RGA größere Spenden zukommen lassen.

Einer der größten Unterstützer von DeSantis, der Bauunternehmer Mori Hosseini, brachte DeSantis dazu, im Augusta National Golf Club, der Heimat des Masters-Golfturniers, zu spielen, und stattete die Villa des Gouverneurs mit einem Golfsimulator für DeSantis‘ Gebrauch aus. Später erhielt Hosseini von der DeSantis-Regierung eine beschleunigte Behandlung für ein Autobahnkreuz, das einem seiner Projekte zugute kam.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 20. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.