TV-Elefanten-Runde mit Laschet, Baerbock und Scholz noch am Dienstag: RTL mit spontanem Spezial-Format

„Kampf ums Kanzleramt“

Der CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak (l) verlassen eine Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus zur Kanzlerkandidatenfrage der Union.

Armin Laschet ist der neue Kanzlerkandidat der Union. Am Dienstag trifft er bei RTL live auf seine Kontrahenten Annalena Baerbock und Olaf Scholz.

Armin Laschet* ist neuer Kanzler-Kandidat der Union.

Am Dienstagabend trifft er live bei RTL auf seine Kontrahenten.

In einer spontanen TV-Show treffen sich Laschet, Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) ab 20.15 Uhr.

Berlin - Armin Laschet ist der neue Kanzler-Kandidat der Union und könnte auf dem Kanzler-Stuhl auf Angela Merkel* folgen. Noch am Abend der Verkündung stellt sich Laschet nun seinen Konkurrenten Annalena Baerbock und Olaf Scholz in einem TV-Duell auf RTL. Der Sender startet sein Spezial-Format „RTL Aktuell Spezial: Kampf ums Kanzleramt - Die Kandidaten stellen sich“ am Dienstag um 20.15 Uhr live.

RTL-Elefanten-Runde: Laschet trifft im TV auf Baerbock und Scholz - Söder gibt nach

„Die Würfel sind gefallen“, mit diesen Worten bestätigte Markus Söder* am Dienstagmittag, dass er Armin Laschet den Vortritt bei der Kanzler-Kandidatur lässt. So ganz freiwillig tat der CSU-Chef das zwar nicht. Dennoch üben sich die beiden nun in Zweisamkeit. Und für Armin Laschet geht der Kampf direkt weiter. Nach dem Kampf um den CDU-Vorsitz und nun den Kampf um die Kandidaten-Frage folgt nun der Kampf um die Kanzlerschaft an sich.

Dabei trifft Laschet (CDU*) auf Annalena Baerbock von den Grünen*, die am Montag als Kanzler-Kandidatin bestätigt wurde, und Olaf Scholz von der SPD*. Er stand als Kandidat schon seit Monaten fest.

Nach der Verkündung am Dienstag hat Laschet also mit dem Termin bei RTL direkt den ersten TV-Termin als Kanzler-Kandidat mit seinen Kontrahenten.

Maik Meuser wird die Sendung ab 20.15 Uhr moderieren. Darin soll es nach RTL-Angaben darum gehen, wie sich die Kandidaten gegenseitig finden, wer mit wem kann und welche Koalition sie sich wünschen würden. Zudem werden auch Menschen im Land befragt, welches nach ihrer Meinung die wichtigsten Fragen für Deutschland sind und welche Erwartungen sie nun an die drei Kandidaten haben. (rjs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.