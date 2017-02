Gegen die Lockerung der Anti Korruptionsgesetze in Rumänien hatte es heftige Proteste gegeben.

Bukarest - Die rumänische Regierung hat wie angekündigt das umstrittene Korruptionsdekret zurückgenommen.

Dies teilte Gesundheitsminister Florian Bodog am Sonntag nach einer Kabinettssitzung in Bukarest mit. Gegen die Lockerung der bisherigen Anti-Korruptionsregeln hatten in den vergangenen Tagen hunderttausende Menschen demonstriert.

afp