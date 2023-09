Bunker gegen Russlands Drohnen: Rumänien sichert Nato-Grenze ab

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Rumänien baut Bunker zur Verteidigung gegen russische Drohnenangriffe auf die Ukraine. Ein Fund von Trümmerteilen hat die Alarmstufe erhöht.

Plauru – Aus Sorge vor russischen Angriffen geht Rumänien jetzt den nächsten Schritt. Nach dem Fund von Drohnen-Trümmerteilen auf dem Staatsgebiet des Nato-Lands sollen neun Meter lange Luftschutzbunkern an der Grenze zur Ukraine begonnen. Dies teilte das rumänische Verteidigungsministerium am Dienstagabend (12. September) mit.

Gegenüber dem ukrainischen Donauhafen Ismajil habe die Armee im rumänischen Dorf Plauru mit dem Bau von zwei Betonbunkern begonnen. Etwa 50 Soldaten seien an den Arbeiten beteiligt, im Anschluss sollen die Bunker in die Obhut der örtlichen Behörden gegeben werden. Die zwei Meter breiten und anderthalb Meter hohen Bauten sollen dem „Schutz der Bevölkerung“ dienen, hieß es weiter.

Rund 300 Kilometer östlich von der Hauptstadt Bukarest entfernt bauen rumänische Soldaten im Dorf Plauru zwei Luftschutzbunker. © Mihai Barbu/AFP

Bunker an der Grenze Rumäniens: Nato-Generalsekretär glaubt nicht an gezielte Angriffe

Vergangenen Samstag (9. September) hatten Soldaten im südwestlich gelegenen Plauru Trümmerteile einer Drohne gefunden, die auch vom russischen Militär genutzt wird. Der rumänische Präsident Klaus Iohannis warf Moskau daraufhin die „Verletzung des Luftraums“ vor. Darüber hinaus suchte er das Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Dieser erklärte jedoch, es gebe keine Hinweise darauf, dass Russland das Nato-Land Rumänien gezielt angegriffen habe.

Bukarest wandte sich daraufhin schriftlich an Moskau. Rumänische Medien zitieren wie folgt aus einer Pressemitteilung des Außenministeriums: „Der Staatssekretär für strategische Angelegenheiten, Iulian Fota, forderte die russische Seite nachdrücklich auf, Maßnahmen gegen die ukrainische Bevölkerung und Infrastruktur einzustellen, einschließlich solcher, die in irgendeiner Weise die Sicherheit der rumänischen Bürger in der Region gefährden würden.“

Vermehrte Angriffe auf Hafen der Ukraine: Rumänien reagiert mit Luftalarm

Ukrainische Donauhäfen unweit der Grenze zu Rumänien sind seit der Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland im Juli dieses Jahres zu wichtigen Exporthäfen für ukrainisches Getreide geworden. Das Abkommen hatte der Ukraine trotz des Krieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht. Seit dem Austritt greift die russische Armee verstärkt die ukrainische Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer und an der Donau an.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Erst am Mittwoch (13. September) hat die russische Armee die Donauhäfen in der Südukraine nahe der rumänischen Grenze erneut massiv mit Kampfdrohnen angegriffen. Bei dem über vier Stunden dauernden Angriff in mehreren Wellen konnte die ukrainische Flugabwehr am Mittwochmorgen eigenen Angaben nach 32 Drohnen abfangen. Das teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Dennoch seien die Hafeninfrastruktur und ein Parkplatz für Lastkraftwagen getroffen worden. Sieben Zivilpersonen in den Städten Reni und Ismajil seien verletzt worden. Insgesamt habe die russische Armee in der Nacht 44 sogenannte Kamikaze-Drohnen eingesetzt.

Rumänischen Medienberichten zufolge wurden in den an die Ukraine angrenzenden Gemeinden der Landkreise Tulcea und Galati erstmals per Mobilfunk Luftalarmwarnungen gesendet. Es seien aber keine neuen Fälle von abgestürzten Trümmerteilen über rumänischem Gebiet bekanntgeworden. (nak/AFP/dpa)