„Atomwaffen nur von Putin“: Selenskyj warnt – und Orbán prophezeit der EU den Untergang

Von: Florian Naumann

Teilen

Russland erhebt neue Vorwürfe gegen die Ukraine – Wolodymyr Selenskyj spricht von „Schmutz“. Viktor Orbán wendet sich gegen die EU. Der News-Ticker.

Update vom 24. Oktober, 7.09 Uhr: Die deutsche Wirtschaft macht bereits konkrete Pläne für den Wiederaufbau der Ukraine. „Wir müssen Soforthilfe leisten, etwa bei der Infrastruktur oder der Energieversorgung, aber die Zukunft gleich mitdenken“, sagte der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (OA), Michael Harms, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dafür erarbeiteten 50 Expertinnen und Experten auf Initiative des Ausschusses ein Dossier mit detaillierten Vorschlägen und Angeboten zum Wiederaufbau in der Ukraine, wie das RND berichtete.

Das Dossier wurde im Vorfeld des fünften Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforums, das heute in Berlin stattfindet, erarbeitet. Die Konferenz wird von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal eröffnet. Erwartet wird außerdem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten zuvor für einen „Marshallplan“ zum Wiederaufbau der Ukraine plädiert. In einem gemeinsamen Beitrag für die Frankfurter Allgemeine (Montagsausgabe) schrieben sie, dabei handle es sich um „eine Generationenaufgabe, die jetzt beginnen muss“.

Schoigu-Vorwurf der „schmutzigen Bombe“: Nato-Staaten weisen Anschuldigung zurück

Update vom 24. Oktober, 6.15 Uhr: Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in einer gemeinsamen Erklärung die russischen Anschuldigungen zurückgewiesen, die Ukraine plane den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe mit radioaktivem Material. Die drei Länder träten den „durchsichtig falschen Behauptungen“ entgegen, die Ukraine plane den Einsatz einer solchen Bombe auf ihrem eigenen Territorium, hieß es in der am Sonntag vom US-Außenministerium veröffentlichten Stellungnahme, die auch im Namen der Regierungen in Paris und London abgeben wurde. In der Erklärung wird Russland davor gewarnt, derartige Anschuldigungen als „Vorwand für die Eskalation“ seines Kriegs gegen die Ukraine zu benutzen. Dies würde „von der Welt durchschaut“ werden, hieß es.

Mehrere Nato-Staaten weisen die Anschuldigung des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu zurück, der vor dem Einsatz einer schmutzigen Bombe durch die Ukraine warnt. © Russian Defence Ministry/imago

Zuvor hatte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu nach Angaben seines Ressorts am Sonntag in Telefonaten mit mehreren Kollegen aus Nato-Mitgliedstaaten die Sorge bekundet, dass die Ukraine eine „schmutzige Bombe“ einsetzen könnte. Dabei handelt es sich um einen konventionellen Sprengkörper, der bei seiner Explosion radioaktives Material in der Umgebung verteilt. Im Unterschied zu Atombomben gibt es bei solchen Sprengkörpern keine nukleare Explosion.

Warnung vor „schmutziger Bombe“: Schoigu telefoniert wiederholte mit US-Außenminister

Update vom 23. Oktober, 23.10 Uhr: Telefonate von Wladimir Putins Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit mehreren westlichen Amtskollegen und darin vorgebrachte Vorwürfe an die Ukraine dominieren die diplomatische Lage im Ukraine-Krieg. Am späten Abend wurde bekannt: Schoigu hat am Sonntag ungewöhnlicherweise auch zum zweiten Mal in zwei Tagen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gesprochen. Es sei um die Lage in der Ukraine gegangen, hieß es.

Ein Verweis auf die Warnung vor einer „schmutzigen Bombe“ der Ukraine fehlte in der Mitteilung aus Schoigus Ministerium allerdings. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hatte Schoigu zunächst mit dem französischen Minister Sébastien Lecornu über die Situation gesprochen, „welche die ständige Tendenz hin zu einer weiteren, unkontrollierten Eskalation“ habe. Später habe Schoigu auch mit dem türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar und dem Briten Ben Wallace telefoniert.

Auch Washington wies die russischen Behauptungen als „durchsichtig falsch“ zurück. „Die Welt würde sich nicht täuschen lassen, wenn versucht würde, diese Behauptung als Vorwand für eine Eskalation zu nutzen“, erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Adrienne Watson. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal bat den Westen unterdessen um Finanzhilfen: 60 Prozent des Staatshaushaltes fließe ins Militär, erklärte er laut Kyiv Independent. Unter anderem Pensionszahlungen seien in Gefahr. Schmyhal nimmt am Montag an einer Wiederaufbaukonferenz in Deutschland teil.

Das ukrainische Infrastrukturministerium warnte zugleich, Russland verhindere vereinbarte Getreideausfuhren aus der Ukraine. Die Häfen im Oblast Odessa liefen nur bei 25 bis 30 Prozent ihrer Kapazität.

„Atomwaffen nur von Putin“: Selenskyj warnt – und Orbán prophezeit der EU den Untergang

Viktor Orban am Sonntag bei einer Kundgebung in Zalaegerszeg. © Attila Kisbenedek/AFP

Überblick vom 23. Oktober: Moskau/Kiew – Die militärische Lage im Ukraine-Konflikt scheint unverändert – doch eine Wendung auf diplomatischem Parkett ruft Sorge hervor: Wladimir Putins Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat der Ukraine den Bau einer „schmutzigen Bombe“ vorgeworfen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die Weltgemeinschaft wenig später zu entschlossenem Widerstand gegen eine weitere Eskalation des Krieges durch Russland auf.

Putin-Minister Schoigu beunruhigt mit Warnung vor „schmutziger Bombe“: Selenskyj beschuldigt Russland

Wenn Moskau der Ukraine vorwerfe, eine sogenannte schmutzige Bombe werfen zu wollen, bereite es selber irgendetwas Schmutziges vor, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Sonntag. Er sprach von einem „Telefonkarussell“ Schoigus mit den Ministern der Nato-Staaten Frankreich, Großbritannien, der Türkei und den USA.

„Wenn jemand in unserem Teil Europas Atomwaffen einsetzen kann, dann ist es das nur einer - und dieser eine hat dem Genossen Schoigu befohlen, dort anzurufen“, sagte Selenskyj unter Anspielung auf Wladimir Putin. Die Welt müsse klarstellen, dass sie nicht bereit sei, diesen „Schmutz“ zu schlucken. „Wohin Russland auch geht, es hinterlässt Massengräber, Folterlager, zerstörte Städte und Dörfer, vermintes Land, zerstörte Infrastruktur und Naturkatastrophen“, sagte der Präsident.

Russland-Sanktionen im Ukraine-Krieg: Orban prophezeit EU den Untergang

Großbritanniens Verteidigungsminister Ben Wallace bestätigte den Anruf Schoigus. Er verwahrte sich aber gegen russische Berichte, sein Land spreche mit der Ukraine über die Lieferung von Atomwaffenkomponenten. Er warnte davor, solche Behauptungen könnten als Vorwand für eine „größere Eskalation“ genutzt werden.

Ungemach droht aber auch in der EU. Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban beschuldigte Brüssel, mit den Russland-Sanktionen auf hinterhältige Weise gegen Ungarn zu „schießen“. Er prophezeite der Europäischen Union am Sonntag bei einer Rede in der Stadt Zalaegerszeg anlässlich des Feiertags zum Gedenken an den Aufstand in Ungarn 1956 ein ähnliches Schicksal wie dem Ostblock. In Budapest und anderen Teilen des Landes wurden Plakate mit dem Schriftzug „Die Brüsseler Sanktionen ruinieren uns“ aufgehängt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machen sich unterdessen für einen „Marshallplan“ zum Wiederaufbau der Ukraine stark. In einem gemeinsamen Beitrag für die Frankfurter Allgemeine schreiben sie, dabei handle es sich um „eine Generationenaufgabe, die jetzt beginnen muss“. In Berlin findet am Montag (24. Oktober) eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt. (fn mit Material von dpa und AFP)