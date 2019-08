Explosion bei geheimem Nuklear-Test in Russland: „Menschen wurden einfach ins Meer geschleudert“ 

Sieben Tote, zahlreiche Verletzte: Im hohen Norden Russlands hat sich ein dramatisches Unglück beim Test eines Atom-Antriebs ereignet. Russland hat nun eine wichtige Ankündigung gemacht.

Update vom 11. August, 13.10 Uhr: Die Explosion eines geheimen Antriebs für eine Atomrakete muss noch heftiger gewesen sein als bislang gedacht. Mittlerweile dringen dramatische Details von dem Vorfall in Russland nach draußen, bei dem nach aktuellem Stand mindestens sieben Menschen verletzt wurden - und eine unbekannte Anzahl durch Radioaktivität schwer verletzt wurden. Zu den Details gibt es noch widersprüchliche Angaben der Behörden. Klar ist inzwischen jedoch: Nach neuestem Stand ereignete sich der Vorfall auf einer Plattform im Meer, von der aus eine Reihe von Raketentests durchgeführt wurden.

Mehrere russische Quellen berichten, dass diese Tests an einer „isotopischen Energiequelle“ zunächst plangemäß verliefen. Doch dann fing offenbar einer der Testantriebe Feuer und explodierte, wie auch die staatliche Rosatom-Agentur mittlerweile mitteilte. Die Explosion war offenbar so heftig, dass „die Leute einfach ins Meer geschleudert wurden“. Am Sonntag um 18 Uhr deutscher Zeit will Rosatom jetzt neue offizielle Informationen zu den Vorfällen bekannt geben.

Schon in der Vergangenheit kam es zu katastrophalen Pannen. So verließ bei einem Test 2015 ganz in der Nähe eine Rakete ihre geplante Flugbahn; Raketenteile schlugen in eine Wohnsiedlung ein. Im Erdgeschoss: ein Kindergarten für Kinder bis drei Jahre. Auch das Gebäude wurde dabei beschädigt. In Nyonoska befindet sich unter anderem ein Testgelände für ballistische Interkontinentalraketen.

Putins Geheimwaffe: Offenbar verheerender Nuklear-Unfall - Panik in der Bevölkerung

Update 20.55 Uhr: Was passierte bei dem Vorfall im Norden Russlands am Weißen Meer auf dem Testgelände Nyonoska? Nach offiziellen Angaben sind bei dem Unfall mindestens sieben Menschen gestorben. Die Daily Mail berichtet, dass mehrere Opfer nach Moskau gebracht wurden, offenbar sei Radioaktivität freigesetzt worden. In der 30 Kilometer entfernten Stadt Sewerodwinsk habe es in der Bevölkerung Panikkäufe gegeben, unter anderem regelrechte Jod-Noteinkäufe in Apotheken.

Video: Kriselt Putins Regime?

Scheinbar wurde auf dem Testgelände ein neuartiger Antrieb für eine Rakete der russischen Marine getestet, möglicherweise ein Marschflugkörper mit Atomantrieb. Die Daily Mail vermutet, dass es sich dabei um Putins Top-Geheimwaffe „Zirkon“ handelt. Die Hyperschallwaffe soll sich mit einer Geschwindigkeit von 11.000 km/h pro Stunde dem Ziel nähern - die neunfache Schallgeschwindigkeit. Das wäre zu schnell, um sie über konventionelle Abwehrsysteme abfangen zu können. Eigentlich sollte die neue Waffe bereits 2019 an die Truppe ausgeliefert werden.

Der Waffenexperte Jeffrey Lewis vermutet ebenfalls einen Zusammenhang in dieser Richtung. Er setzte nach dem Unglück einen Tweet über den nuklearen Marschflugkörper 9M730 Burevestnik (“Sturmvogel“) ab, der sich in der Testphase befinden soll. Nato-Name: „SSC-X-9 Skyfall“.

Russland: Unfall bei Geheimtest für Atom-U-Boot

Archangelsk - Bei einem Zwischenfall auf einem Militärgelände in Russland sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zunächst war nur von zwei, dann von fünf Todesopfern die Rede gewesen. Zudem wurden mehrere Menschen verletzt.

+ Bei einem militärischen Test kam es zu einem Unfall in Russland - offenbar mit radioaktiven Folgen. © picture alliance / dpa / Yuri Kochetkov

Zu der Explosion kam es beim Test eines neuartigen Triebwerks. Das Gelände, auf dem Raketen für Atom-U-Boote getestet werden, liegt in der Nähe der Hafenstadt Sewerodwinsk nahe Archangelsk am Weißen Meer.

Das Verteidigungsministerium hatte zunächst betonte, dass bei dem Zwischenfall keine Schadstoffe ausgetreten seien. Die Stadtverwaltung stellte jedoch kurzzeitig erhöhte radioaktive Strahlung fest. Die Messwerte hätten sich aber bereits am Mittag wieder normalisiert, hieß es.

Die Menschen in der Region hätten dennoch aus Angst verstärkt Jod in Apotheken gekauft, berichteten lokale Medien. Einige Einwohner hätten mit Strahlenmessgeräten, die in vielen Haushalten liegen, selbst erhöhte Radioaktivität gemessen. Die Umweltschützer von Greenpeace in Russland forderten erneute Überprüfungen.

Es war nicht das erste schwere Unglück in der Region. Im Dezember 2015 stürzte in einem Dorf in der Nähe von Sewerodwinsk eine Rakete bei einem Testflug in ein Wohngebiet. Im selben Jahr brach in der Werft der Hafenstadt ein Feuer bei Schweißarbeitern auf einem russischen Atom-U-Boot aus.

