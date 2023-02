Warum es höchste Zeit ist, sich auf Russlands Zusammenbruch vorzubereiten

Von: Foreign Policy

Wladimir Putin auf der Rolltreppe - eine Aufnahme mit Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin © IMAGO/Maksim Mishin

Könnte der Ukraine-Krieg Russlands Zusammenbruch provozieren? Diese Möglichkeit nicht einzuplanen, zeuge von gefährlichem Mangel an Vorstellungskraft, meint Alexander Motyl.

Droht Russland womöglich der Zusammenbruch? Diese These des US-Wissenschaftlers Alexander Motyl erregte im Januar einiges Aufsehen.

Wir dokumentieren Motyls Essay in voller Länge. Der Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 7. Januar 2023 das Magazin Foreign Policy.

New Brunswick – Seit Russlands Versuch, Kiew einzunehmen und eine Marionettenregierung zu installieren, in den ersten Tagen des Ukraine-Kriegs gescheitert ist, wird eine Niederlage des Kremls in der Ukraine immer wahrscheinlicher. Erstaunlich ist daher nach fast einem Jahr Krieg, dass unter Politikern, Entscheidungsträgern, Analysten und Journalisten so gut wie keine Diskussion über die Folgen einer Niederlage für Russland stattfindet. Das ist ein gefährlicher Mangel an Vorstellungskraft, wenn man bedenkt, wie groß das Potenzial für den Zusammenbruch und den Zerfall Russlands ist.

Tatsächlich steigert die Kombination aus gescheitertem Krieg im Ausland und brüchigem, überlastetem System im Inland die Wahrscheinlichkeit einer Implosion mit jedem Tag. Unabhängig davon, ob das für den Westen gut oder schlecht ist, sollten sich die politischen Entscheidungsträger auf dieses Ergebnis vorbereiten.

Russland vor dem Zusammenbruch? Mehrere Szenarien

Es gibt verschiedene Szenarien dafür, was in Russland passieren könnte, wenn die Niederlage in der Ukraine noch deutlicher wird. Am wahrscheinlichsten ist ein Rücktritt des russischen Präsidenten Wladimir Putin, gefolgt von einem erbitterten Machtkampf mit folgenden Beteiligten: rechtsextreme Nationalisten, die den Krieg fortsetzen und die bestehende politische Hierarchie zerstören wollen, autoritäre Konservative, die am Erhalt des Systems interessiert sind, und eine wiederauflebende halbdemokratische Bewegung, die sich für die Beendigung des Krieges und die Reformierung Russlands einsetzt.

Wir wissen in diesem Szenario nicht, wer gewinnen wird, aber eins ist klar: Der Machtkampf wird das Regime schwächen und Russland von weiteren Kriegsanstrengungen ablenken. Ein geschwächtes Regime in Verbindung mit einer schlecht funktionierenden Wirtschaft wird wiederum Russen dazu veranlassen, auf die Straße zu gehen, vielleicht sogar mit Waffen. Einige der nicht-russischen politischen Einheiten, aus denen die Russische Föderation besteht, könnten sich ermutigt fühlen, eine größere Selbstverwaltung einzufordern. Dazu zählen Tatarstan, Baschkortostan, Tschetschenien, Dagestan und Sacha. Wenn Russland diese Turbulenzen überlebt, wird es wahrscheinlich zu einem schwachen Satellitenstaat Chinas. Überlebt es nicht, verändert sich die Karte Eurasiens maßgeblich.

Kriege als Gefahr für Staaten: Reiche Geschichten an Zusammenbrüchen

Angesichts der enormen Ausdehnung Russlands, der langen Geschichte unruhiger Regionen und der großen Zahl nicht-russischer Ethnien – alles ein Ergebnis jahrhundertelanger imperialer Eroberungen – ist der Zerfall der zentralisierten Kontrolle und das Auseinanderbrechen der Föderation ein Szenario, das viel mehr Aufmerksamkeit verdient.

Es gibt eine reiche Geschichte von Staatszusammenbrüchen nach Kriegen, Revolutionen, Systemzusammenbrüchen, Wirtschaftskrisen und anderen epochalen Ereignissen. Nach dem katastrophalen Marsch auf Moskau und der anschließenden Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig brach das Reich Napoleons zusammen. 1918 brachen das Osmanische Reich, das österreichisch-ungarische Reich, das Deutsche Reich und das Russische Reich durch militärische Niederlagen zusammen. Natürlich spielten Menschen, Entscheidungen und politische Maßnahmen eine Rolle, aber letztlich waren es der Krieg und die damit einhergehenden wirtschaftlichen und sozialen Krisen, die diese Staaten in politisches, oft auch gewaltgeprägtes Chaos stürzten.

Denken Sie auch an die Auflösung der Sowjetunion. Dieses Ergebnis, hatten sich nur wenige Russen gewünscht oder auch nur vorgestellt, als Michail Gorbatschow 1985 als Vorsitzender der Kommunistischen Partei der Sowjetunion die Macht übernahm. Noch Anfang 1991 stimmte eine Mehrheit der Sowjetbürger in einem Referendum für den Erhalt ihres Landes. Es stimmt, dass alle Republiken, einschließlich Russlands, 1990 ihre Souveränität erklärten, und alle, mit Ausnahme Russlands, erklärten nach dem gescheiterten Hardliner-Putsch von 1991 ihre volle Unabhängigkeit.

Das System brach jedoch vor allem deshalb zusammen, weil Gorbatschow beschloss, die Sowjetunion zu verjüngen, indem er ihre zentralen Merkmale, den Totalitarismus und die zentrale Planung, abschaffte und damit politische, soziale und wirtschaftliche Kräfte in Gang setzte, die die meisten Republiken schließlich dazu zwangen, vor dem Chaos in Autonomie und Unabhängigkeit Zuflucht zu suchen. Es war die Perestroika – Gorbatschows charakteristische Politik der wirtschaftlichen und politischen Umstrukturierung – die die Sowjetunion ungewollt zu Fall brachte.

Putins Russland ist fragiler, als es die Prahlerei vermuten lässt

Wenn das heutige Russland in die Fußstapfen dieser Länder tritt und zusammenbricht, hat das wenig mit dem Willen der russischen Elite oder der westlichen Politik zu tun. Es sind größere strukturelle Kräfte am Werk. Putins Russland leidet unter einer Reihe von sich gegenseitig verstärkenden Spannungen, die einen Staat hervorgebracht haben, der weitaus fragiler ist, als seine Prahlerei vermuten lässt.

Dazu gehören die militärische, moralische und wirtschaftliche Niederlage im Ukraine-Krieg, aber auch die Brüchigkeit und Ineffektivität von Putins hyperzentralisiertem politischem System, der Zusammenbruch seines Macho-Persönlichkeitskults angesichts von Niederlagen, Krankheit und sichtbarem Alter, die grobe Misswirtschaft der russischen Petrostaat-Wirtschaft, die ungehemmte Korruption, die alle Gesellschaftsschichten durchdringt, und die enormen ethnischen und regionalen Spaltungen im letzten unbelehrbaren Imperium der Welt. Auch wenn heute nur wenige die Auflösung Russlands wünschen, ist es nicht allzu schwer, sich ein Szenario vorzustellen, in dem die wachsende politische, wirtschaftliche und soziale Instabilität die einzelnen Einheiten Russlands irgendwann dazu zwingen wird, sich in die Unabhängigkeit zu begeben.

Russland und Putin geschwächt – ein Funke könnte genügen

Als der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow Anfang Januar seinen Geburtstag mit einer Geburtstagstorte feierte, auf der Russland in mehreren Stücken abgebildet war, handelte es sich natürlich um eine unübersehbare Provokation. Aber die Idee, die hinter dem Bild auf dem Zuckerguss steckt, scheint gar nicht so abwegig zu sein.

Unter den heutigen Bedingungen reicht möglicherweise schon ein kleiner Auslöser, um das System zum Zusammenbruch zu bringen. Ein gescheiterter Krieg mit der Ukraine, der die Schwäche Putins und seines Staates offenbaren würde, könnte sehr wohl der Funke sein, der das ausgefranste Gebälk der russischen Institutionen in Brand setzt. Natürlich sind Funken unberechenbar, und Russland könnte die derzeitige Krise überstehen und in seiner jetzigen Form überleben, sei es unter Putin oder einem Nachfolger. Aber selbst wenn dies der Fall ist, wird das Land als Staat stark geschwächt sein, und alle strukturellen Spannungen bleiben bestehen. Putin könnte sogar genau darauf bauen. In seiner Neujahrsansprache 2023 wies er darauf hin, welche potenzielle Bedrohung der Krieg für die Unabhängigkeit Russlands bedeuten könnte – etwas, das er bisher noch nie gesagt hat.

Die Geschichte lehrt uns, dass der Zusammenbruch eines Imperiums zwar oft chaotisch für die zusammenbrechenden Länder ist, das Ergebnis aber nicht immer schlecht für ihre Nachbarn oder den Rest der Welt ist.

Aber wenn der Funke zündet: Würde ein wahrscheinlicher russischer Zusammenbruch zwangsläufig destabilisierend und gewalttätig sein, vielleicht bis hin zum Bürgerkrieg? Die Historikerin Marlene Laruelle, Direktorin des Instituts für europäische, russische und eurasische Studien an der George Washington University, ist davon überzeugt. „Ein Zusammenbruch würde mehrere Bürgerkriege nach sich ziehen“, sagt sie, da „neue Zwergstaaten miteinander um Grenzen und Wirtschaftsgüter kämpfen würden“. In der Zwischenzeit würden die Moskauer Eliten „mit Gewalt auf jede Sezessionsbestrebung reagieren“.

In ähnlicher Weise argumentiert der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger, dass „die Auflösung Russlands oder die Zerstörung seiner Fähigkeit zur strategischen Politik sein elf Zeitzonen umfassendes Territorium in ein umkämpftes Vakuum verwandeln könnte“. Russische Gruppen könnten sich gegenseitig bekämpfen und Gewalt anwenden, während externe Mächte versuchen könnten, ihre Ansprüche mit Gewalt durchzusetzen. „All diese Gefahren würden durch die Tausenden von Atomwaffen noch verstärkt“, schreibt Kissinger. Am besten sei es, Russland nicht „durch den Krieg ohnmächtig zu machen“, sondern es in einen „Friedensprozess“ einzubinden, dessen Einzelheiten und Durchsetzbarkeit noch unklar sind.

Russland im Ukraine-Krieg: Untergang von Imperien war nicht immer negativ

Laruelles und Kissingers Prophezeiungen sind Worst-Case-Szenarien, die mit sehr viel Vorsicht zu genießen sind. Die Geschichte lehrt uns, dass der Zusammenbruch eines Imperiums zwar oft chaotisch für die zusammenbrechenden Länder ist, das Ergebnis aber nicht immer schlecht für ihre Nachbarn oder den Rest der Welt ist. Der Untergang Napoleons leitete eine Ära des relativen Friedens in Europa ein. Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns kam es zunächst zu Kämpfen, auch zwischen Polen und Ukrainern, doch die Lage stabilisierte sich nach einigen Jahren. Selbst der Zusammenbruch der Sowjetunion verlief bemerkenswert friedlich – höchstwahrscheinlich, weil die neuen unabhängigen ehemaligen Sowjetrepubliken und die neuen souveränen europäischen Satellitenstaaten alle anerkannte Grenzen, funktionierende Verwaltungen und eigene Eliten hatten, die bereit waren, Staaten aufzubauen.

Der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches führte zu schrecklichen Kämpfen zwischen Türken und Griechen, der Zusammenbruch des Russischen Reiches führte zu Konflikten von der Ostsee bis zum Pazifik, und der Zusammenbruch des Deutschen Reiches im Jahr 1918 führte wohl direkt zum Zweiten Weltkrieg.

Welcher dieser Wege könnte bei einem Zusammenbruch Russlands eingeschlagen werden? Niemand – Laruelle und Kissinger eingeschlossen – weiß das, und die Geschichte der Imperien zeigt, dass sowohl relativ friedliche Übergänge als auch gewaltsame Auseinandersetzungen möglich sind.

Putin und der Westen können nicht viel tun: Russlands wahrscheinliches Drama entfaltet sich bereits

Pessimisten verweisen auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rumpf-Russland Kriege mit allen abtrünnigen Staaten führen würde. Optimisten würden entgegnen, dass die russischen Streitkräfte nach einer Niederlage in der Ukraine geschwächt und nicht in der Lage sein werden, an mehreren Fronten zu kämpfen. Pessimisten könnten argumentieren, dass neue nicht-russische Staaten im Nordkaukasus oder anderswo sich gegenseitig bekämpfen würden – während Optimisten sagen würden, dass die nicht-russischen Länder über administrative Grenzen, bestehende regionale Regierungen und reichliche wirtschaftliche Ressourcen (die jetzt von Moskau abgezogen werden) verfügen, die es ihnen ermöglichen würden, Konflikte mit ihren Nachbarn zu vermeiden. Optimisten könnten sagen, dass es im Vergleich zu dem völkermörderischen Krieg, den Russland führt, nicht schlimmer werden kann. Pessimisten würden entgegnen, dass es noch viel schlimmer kommen könnte, und verweisen auf Russlands Atomwaffenarsenal. Der einzige Punkt, in dem sich Pessimisten und Optimisten einig sind, ist, dass ein Rumpf-Russland ein wahrscheinlicher Kandidat für einen Bürgerkrieg wäre, nicht zuletzt wegen der Existenz großer und gut bewaffneter Privatarmeen.

Unterm Strich ist es unerheblich, ob man Optimist oder Pessimist ist – wir können nur beobachten, wie sich das Drama des wahrscheinlichen Zusammenbruchs Russlands entfaltet. Weder die westliche Politik noch Putin selbst können viel tun, um diese Entwicklung aufzuhalten. Das liegt daran, dass Russland bereits von tief verwurzelten institutionellen Krisen heimgesucht wird, die durch den Mann, der Russland brüchig und instabil gemacht und den wahrscheinlichen Funken für seinen Untergang gelegt hat, noch verschärft wurden: Putin.

Putins Imperium vor dem Ende? Russlands Nachbarn wären der Schlüssel zum Frieden

Das heißt aber nicht, dass der Westen dem Niedergang Russlands tatenlos zusehen sollte. Es ist unerlässlich, sich auf einen möglichen Zerfall vorzubereiten. Laruelles und Kissingers unwahrscheinliche Worst-Case-Szenarien sollen die politischen Entscheidungsträger dazu bringen, das Beste zu hoffen, das Schlimmste zu erwarten, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich auf Eventualitäten vorzubereiten. Sie sollten es vermeiden, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, wie etwa den Versuch, einer offensichtlich sterbenden Sowjetunion zum Überleben zu verhelfen und den Bedürfnissen Russlands Vorrang vor denen seiner Nachbarn einzuräumen.

Die Länder an Russlands Grenzen – von den baltischen Staaten bis nach Zentralasien – werden, wenn es ihnen gelingt, stabil zu bleiben und eine Art Sperrgürtel zu bilden, der Schlüssel zur Eindämmung jeglicher Instabilität innerhalb Russlands sein. Sie werden auch eine Schlüsselrolle dabei spielen, den neuen unabhängigen Nachfolgestaaten der Russischen Föderation zu helfen, sich zu stabilisieren und sich gemäßigt zu verhalten. So gesehen ist die anhaltend starke Unterstützung des Westens für die Ukraine – und schließlich für ein freies Belarus und Schlüsselländer wie Kasachstan – die beste Garantie dafür, dass die Nachbeben minimiert werden, wenn Putins Imperium zu Ende geht.

Von Alexander J. Motyl

Alexander J. Motyl ist Professor für Politikwissenschaft an der Rutgers University Newark.

Dieser Artikel war zuerst am 7. Januar 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

