Schwere Verluste für Russland in Soledar – 100 Soldaten getötet

Russland erleidet im Ukraine-Krieg jeden Tag schwere Verluste. 100 russische Soldaten in Soledar gefallen.

Soldaten zerstören russischen Kampfpanzer Russische Verluste: Ukrainischer Generalstab nennt aktuelle Zahlen. 100 Soldaten in Soledar getötet.

Ukrainischer Generalstab nennt aktuelle Zahlen. 100 Soldaten in Soledar getötet. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 8.10 Uhr: Russland erleidet schwere Verluste in Soledar. In der heftig umkämpften Stadt bei Bachmut haben die Streitkräfte der Ukraine mit einem Raketenangriff 100 russische Soldaten getötet. Das teilt das Kommando der ukrainischen Spezialkräfte mit.

Bei dem Angriff mit einer Tochka-U-Rakete soll zudem militärisches Equipment zerstört worden sein. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig geprüft werden.

Soledar: Russland erleidet schwere Verluste in strategischer Schlüsselstadt. (Archivbild) © Maxar Technologies/dpa

Ukraine fliegt Angriffe auf russische Truppen – Drohnen und Hubschrauber abgeschossen

Update vom Donnerstag, 12. Januar 2023, 6.45 Uhr: Am Mittwoch (11. Januar) hat die ukrainische Luftwaffe 20 Angriffe auf russische Truppen geflogen. Das teilte der Generalstab der Ukraine in seinem morgendlichen Lagebericht mit. Zudem sollen drei Luftabwehrsysteme vernichtet worden sein.

Laut dem Bericht haben ukrainische Bodentruppen einen Ka-52-Hubschrauber sowie zwei Aufklärungsdrohnen vom Typ „Eagle-10“ abgeschossen. Die Artillerieeinheiten der Ukraine haben am gestrigen Tag insgesamt drei Munitionslager, sieben Camps und einen Kontrollposten unter Beschuss genommen. Genaue Angaben zu den Verlusten wurden bisher nicht gemacht. Die Informationen konnten bisher nicht unabhängig bestätigt werden.

Putin bezeichnet Situation in annektierten Gebieten als „schwierig“

+++ 16.30 Uhr: Rund zehneinhalb Monate nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Lage in den völkerrechtswidrig annektierten Gebieten der Ukraine als „schwierig“ beschrieben. „In einigen Gebieten dauern Kampfhandlungen an“, fügte Putin bei einem Gespräch mit Regierungsvertretern hinzu. „Aber all das ist kein Grund, um eine Pause zu machen und die dringlichsten Fragen aufzuschieben.“

Verluste im Ukraine-Krieg: Soldaten zerstören russischen Kampfpanzer

+++ 14.00 Uhr: Soldaten der Eliteeinheiten der ukrainischen Nationalen Garde haben nach eigenen Angaben im Raum Awdijiwka einen Kampfpanzer und vier Schützenpanzer der Russen zerstört. Ein entsprechendes Video mit Fragmenten der Angriffe postete die Nationalgarde auf Telegram. „Die heftigsten Kämpfe dauern im Raum Donezk an“, heißt es.

Nach Angaben der Nationalgarde gelingt es den ukrainischen Soldaten, in Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der Verteidigungskräfte der Ukraine und mit dem effektiven Einsatz der Luftaufklärung und Drohnen die Stellungen des Feindes anzugreifen und seine gepanzerten Fahrzeuge zu zerstören.

Ukraine-Krieg: Die russischen Verluste in aktuellen Zahlen

+++ 11.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat seine Daten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Demnach sind binnen 24 Stunden 490 russische Soldaten im Kampf gefallen. Zudem wurden zehn russische Panzer und zwei Kampfdrohnen zerstört. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 112.960 (+490)

112.960 (+490) Flugzeuge: 285

285 Hubschrauber: 275

275 Panzer: 3094 (+10)

3094 (+10) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6159 (+5)

6159 (+5) Artilleriesysteme: 2078 (+5)

2078 (+5) Luftabwehrsysteme: 217

217 Mehrfachraketenwerfer: 437 (+3)

437 (+3) Autos und andere Fahrzeuge: 4826 (+9)

4826 (+9) Schiffe: 17

17 Unbemannte Kampfdrohnen: 1862 (+2)

1862 (+2) (Quelle: Bericht des ukrainischen Generalstabs vom 11. Januar)

+++ 07.20 Uhr: Die russische Regierung hat für das Jahr 2022 das zweithöchste Haushaltsdefizit seit dem Ende der Sowjetunion gemeldet. Dies gab Russland am Dienstag (10. Januar) bekannt. Wie die New York Times berichtet, liegt die Haushaltslücke bei 3,3 Billionen Rubel. Dies entspreche 2,3 Prozent der russischen Wirtschaft, wie der Kyiv Independet unter Berufung auf die New York Times berichtet.

Selenskyj bürgert prorussische Parlamentsabgeordnete aus

Update vom Mittwoch, 11. Januar 2023, 5.45 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vier prorussische Parlamentsabgeordnete ausgebürgert. „Wenn Volksvertreter beschließen, nicht dem ukrainischen Volk zu dienen, sondern den Mördern, die in die Ukraine gekommen sind, dann werden unsere Schritte angemessen sein“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Die Ausbürgerung sei gemäß der Verfassung auf Basis von Informationen des Geheimdienstes SBU und des Migrationsdienstes getroffen worden, sagte Selenskyj. „Unsere Dienste funktionieren“, fügte der Präsident hinzu.

Der ukrainische Pass wurde dabei dem Abgeordneten Viktor Medwetschuk entzogen, der im September im Rahmen eines Gefangenenaustausches nach Russland gelangte. Die anderen drei Betroffenen werden ebenfalls im Nachbarstaat vermutet. Alle vier vertraten die nach dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 verbotene Partei „Oppositionsplattform - Für das Leben“. Bei allen vier Parlamentsabgeordneten wird eine vorhandene russische Staatsbürgerschaft vermutet.

Ausbürgerungen von politisch unliebsamen Personen waren unter Selenskyjs Vorgänger Petro Poroschenko und in der Sowjetunion ein gängiges Mittel. Eigentlich verbietet Artikel 25 der ukrainischen Verfassung den Entzug der ukrainischen Staatsbürgerschaft. Im Staatsbürgerschaftsgesetz ist allerdings nicht vorgesehen, eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wer eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, kann die ukrainische verlieren. Der Verlust der Staatsbürgerschaft kann der Verfassung nach als Grundlage für den Entzug des Parlamentsmandats dienen.

Russische Verluste: Ukraine fliegt Angriffe auf russische Stellungen

+++ 21.10 Uhr: Im Laufe des Tages nahmen die ukrainischen Truppen zwei russische Gefechtsstände, zwei Stellungen von Raketentruppen und Artillerieeinheiten, sowie fünf militärische Lager mit Personal und Ausrüstung erfolgreich unter Beschuss. Das berichtet der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Abend.

Die Flugzeuge der ukrainischen Verteidigungskräfte flogen zudem 14 Angriffe auf russische Personal-, Waffen- und Ausrüstungslager sowie vier Angriffe auf Stellungen von Flugabwehr-Systemen. Im Gebiet Mykolayiw haben Verteidiger des Luftkommandos „Süd“ darüber hinaus eine unbemannte russische Drohne vom Typ Orlan-10 abgeschossen, wie der Pressedienst des Militärs meldet.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Artilleriebeschuss geht um 75 Prozent zurück

+++ 18.30 Uhr: Nach Angaben des US-Nachrichtensenders CNN und ukrainischer Behörden ist der russische Artilleriebeschuss drastisch zurückgegangen. In einigen Gebieten soll ein Rückgang von bis zu 75 Prozent im Vergleich zu den Höchstwerten des Krieges verzeichnet worden sein. Weder amerikanische noch ukrainische Beamte hätten dafür bisher eine eindeutige Erklärung.

Möglicherweise rationiere Russland die Artilleriegeschosse aufgrund knapper Vorräte. Es könnte sich aber auch um eine umfassendere Neubewertung der Taktik „angesichts der erfolgreichen ukrainischen Angriffe“ handeln. Laut CNN-Quellen ist der auffällige Rückgang des Artilleriebeschusses in jedem Fall ein weiterer Beweis für die zunehmend schwache Position Russlands. Vertreter der US-Geheimdienste glaubten, dass Wladimir Putin, versuche, seine innenpolitische Unterstützung zu stärken

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland will Liste getöteter Soldaten nicht veröffentlichen

Update vom Dienstag, 10. Januar, 07.03 Uhr: Am Neujahrstag griff die Ukraine einen russischen Militärstützpunkt in der besetzten Stadt Makijiwka im Gebiet Donezk an. Dabei waren ungefähr 400 Soldaten getötet und mindestens 300 verletzt worden, wie die Abteilung für strategische Kommunikation des ukrainischen Militärs auf Telegram schrieb.

Russland will nun offenbar die Liste dieser getöteten Soldaten nicht veröffentlichen. Laut der unabhängigen russischen Nachrichtenagentur The Insider sagte dies der Militärkommissar der russischen Oblast Samara. Die Verluste in Makijiwka waren für Russland eine der bislang größten im Ukraine-Krieg.

Russland erleidet weiter Verluste im Ukraine-Krieg: Waffenreserven dezimiert

+++ 21.30 Uhr: Der Ukraine-Krieg zerrt an den russischen Waffenreserven. Die Zahl der russischen Kampfflugzeuge sei zurückgegangen, berichtete Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Satellitenbilder von Planet Labs von Samstag (07. Januar). Die Bilder zeigen im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang der Zahl der Flugzeuge auf dem russischen Militärflugplatz Engels.

Nur noch sechs Kampfflugzeuge seien auf den Bildern zu sehen, vier Langstreckenbomber vom Typ „Tupolew Tu-95“ sowie zwei „Tu-160“. Auf den Satellitenbildern vom 06. Dezember seien noch etwa zwei Dutzend solcher Flugzeuge zu sehen gewesen. Die Bomber werden zum Abschuss von Raketen über der Ukraine eingesetzt, berichtete Ukrajinska Prawda. Zudem befinden sich den Bildern zufolge zum Teil zerlegte Kampfflugzeuge, ein Transportflugzeug sowie eine Passagiermaschine auf dem Flugplatz.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russisches Munitionslager in Melitopol zerstört

+++ 18.45 Uhr: In der Nacht zum 9. Januar ist es ukrainisches Streitkräften gelungen, ein russisches Munitionslager im besetzten Melitopol zu zerstören. Dies teilte der Bürgermeister der Stadt, Iwan Fedorow, gegenüber der Nachrichtenagentur Ukrinform mit.

Das Lager befand sich im Stadtzentrum auf dem Gelände eines Unternehmens. Ihm zufolge waren zwei Versuche nötig, um das Lagerhaus vollständig zu zerstören. Infolge des Brandes sei es den Einwohnerinnen und Einwohnern verboten worden, sich zwischen Melitopol und anderen besetzten Städten zu bewegen, fügte Fedorov hinzu.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland muss Strategie ändern

Erstmeldung vom Montag, 09. Januar: Moskau – Der Ukraine-Krieg läuft für Russland nach wie vor nicht allzu gut. Vor allem die hohen Verluste machen den Streitkräften schwer zu schaffen. Vor allem die einst so gerühmte Panzerflotte hat sich in den vergangenen zehn Monaten als Schwachpunkt erwiesen.

Aufgrund der hohen Verluste am Boden hat Russland zuletzt seine Strategie im Krieg gegen die Ukraine geändert. Seit dem Herbst setzt der Angreifer vor allem auf Raketen und Drohnen, die immer wieder die Energieinfrastruktur der Ukraine treffen. Dabei profitiert Russland von der Hilfe aus dem Iran, der Berichten zufolge bereits im August Drohnen vom Typ Shahed 136 nach Russland geschickt hat, die große Schäden in der Ukraine angerichtet haben.

Verluste im Ukraine-Krieg: Wie viele Drohnen Russland noch übrig hat

Allerdings ist offen, über wie viele Drohnen Russland derzeit überhaupt noch verfügt. So behauptete der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikov am Freitag (6. Januar), dass die russischen Streitkräfte bereits 88 Prozent ihres Vorrats an Shahed-Drohnen aufgebraucht hätten. Nach dieser Rechnung stünden Russland nur noch etwa 90 im Iran hergestellte Drohnen zur Verfügung.

Zudem hat die US-Regierung inzwischen neue Sanktionen gegen Teheran verhängt. Man werde alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Wladimir Putin die Waffen zu verweigern, „mit denen er seinen barbarischen und unprovozierten Krieg gegen die Ukraine führt“, erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen am Freitag. Die Tatsache, dass der Kreml auf Lieferanten wie Iran zurückgreife, zeige die Verzweiflung angesichts des tapferen ukrainischen Widerstands. (cs)