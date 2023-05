„Patriot“ in der Ukraine beschädigt - wegen Blogger-Infos: Geheimdienst zeigt Reue-Video

Von: Sandra Kathe

Teilen

Immer wieder beeinflussen im Ukraine-Krieg Soziale Medien den Kriegsverlauf. Nun greift das ukrainische Verteidigungsministerium durch.

Kiew – Nach der Beschädigung eines der für die ukrainische Luftverteidigung wichtigen Patriot-Flugabwehr-Systeme hat das Verteidigungsministerium der Ukraine Militärbloggern im Land Mitschuld an dem Vorfall gegeben. Das Ministerium rief die Betroffenen wegen der Verbreitung von Filmaufnahmen dazu auf, öffentlich Reue zu zeigen. Das berichtete am Mittwoch (17. Mai) unter anderem die dpa.

Daraufhin hatte etwa die bekannte Militärbloggerin Inna Woronowa öffentlich in einem vom ukrainischen Geheimdienst SBU verbreiteten Video um Verzeihung bitten müssen. Bereits vorher hatte sich Woronowa aus eigenen Stücken auf ihrem eigenen Instagram-Account für die Veröffentlichung eines Videos, das Russland womöglich Hinweise auf die Position des beschädigten Patriot-Systems gegeben haben könnte, entschuldigt. Neben ihr wird insgesamt sechs Bloggern schwerer Geheimnisverrat vorgeworfen. Gefängnisstrafen bis zu acht Jahren wären möglich.

Im April wurden die ersten Patriot-Systeme an die Ukraine geliefert. Ihre Einsatzorte sollen aber geheim bleiben. (Archivfoto) © Pawel Supernak/dpa

Ukraine wirft Bloggern „Mitwirken“ an russischem Angriff auf Patriot-System vor

Die Unvorsicht der Blogger soll am Dienstag einen gezielten Angriff auf ein US-amerikanisches Patriot-System in Kiew nach sich gezogen haben. Bei dem Angriff sind ukrainischen Angaben zufolge zwar alle sechs angreifenden Raketen zerstört worden, dennoch berichteten Quellen in den USA anschließend von mindestens einem beschädigten Startgerät an der militärisch bedeutenden Anlage.

Ukrainische Behörden haben nun den amerikanischen Bericht entschärft und bekräftigt, dass das Patriot-System „in Betrieb“ und „alles in Ordnung“ sei, wie die Nachrichtenagentur AFP einen Sprecher der ukrainischen Luftwaffe zitierte. Dass das hochmoderne Flugabwehrsystem zuvor tatsächlich beschädigt worden war, bestätigte der Sprecher nicht.

Angriff auf Kiew im Ukraine-Krieg: Russland dementiert Abschuss seiner „Wunderwaffe“

Russland dementierte hingegen, dass sechs Hyperschallraketen beim Angriff auf das Luftabwehrsystem abgeschossen worden seien. Das Verteidigungsministerium unter Minister Sergej Schoigu ließ verlauten, dass die russischen Streitkräfte das Flugabwehrsystem mit einer Hyperschallrakete vom Typ Kinschal getroffen hätten. Diese hatte der russische Präsident Wladimir Putin zuvor als „unbesiegbar“ und eine Art Wunderwaffe angepriesen.

Die Ukraine hatte im Winter lange um die Lieferung moderner westlicher Waffen und Verteidigungssysteme gekämpft. Im April hatte das Land von ihren westlichen Verbündeten dann die erste Lieferung der in den USA produzierten Systeme erhalten. Das moderne Waffensystem dient der Bekämpfung von größeren Zielen in der Luft wie Flugzeugen, Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. (saka mit dpa/AFP)