Russlands Verluste: Putin von „enttäuschender“ Leistung seiner Soldaten „überrascht“

Von: Vincent Büssow

Die Ukraine fügt Russland schwere Verluste zu. Die Direktorin der US-Geheimdienste spricht von weiteren Herausforderungen für Putin. Der News-Ticker.

Schwere Rückschläge: Die Ukraine meldet täglich Verluste von Soldaten und Militärgeräten aufseiten Russlands.

Die Ukraine meldet täglich Verluste von Soldaten und Militärgeräten aufseiten Russlands. Munitionsmangel: Die Direktorin der US-Geheimdienste spricht von einer „Herausforderung“ für Putin.

Die Direktorin der US-Geheimdienste spricht von einer „Herausforderung“ für Putin. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Moskau Kiew – Nach wie vor kann das russische Militär im Ukraine-Krieg keine größeren Gebietsgewinne vermelden. Im Gegenteil: Der Verlust der strategisch wichtigen Hafenstadt Cherson wiegt schwer. Tag für Tag sterben immer mehr Soldaten im Dienste Russlands.

Der Direktorin der US-Geheimdienste zufolge geht Russland im Ukraine-Krieg die Munition aus. (Archivbild) © Lev Fedoseyev/imago

Den zuletzt veröffentlichten Zahlen des ukrainischen Verteidigungsministeriums zufolge habe die russische Armee seit Kriegsbeginn bereits über 90.000 Soldaten verloren. Demnach soll Russland täglich Verluste hunderter Einheiten sowie vieler Kriegsgeräte wie Panzern zu beklagen haben.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Putin ist „überrascht“

Auch über den Mangel an Munition aufseiten Russlands gibt es immer wieder Berichte. Erst am Sonntag (4. Dezember) meldete das Portal NBC News derartiges unter Berufung auf die Direktorin der US-Geheimdienste, Avril Haines. Die Regierungsbeamtin sagte demnach, dass die Truppen unter Putin ihre Munition schneller verbrauchen, als sie diese ersetzen können. Für Russland entwickle sich dies zu einer „Herausforderung“, so Haines.

Die Geheimdienstdirektorin sprach weiter davon, dass Wladimir Putin „überrascht“ von der enttäuschenden Leistung seines Militärs nach dem Einmarsch in die Ukraine im Februar sei. „Ich glaube, dass er immer besser über die Herausforderungen informiert ist, mit denen das Militär in Russland konfrontiert ist. Aber es wirkt für uns noch nicht so, als ob er in diesem Stadium ein vollständiges Bild davon hat, wie groß die Herausforderungen sind“, sagte Haines. (vbu mit Agenturen)