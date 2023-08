Putin „zu freundlich“ – Hardliner Girkin will Russlands Präsident werden

Wahlen 2024

Der ultranationalistische Igor Girkin hält sich „in Militärfragen für kompetenter“ als Putin und will ihm Konkurrenz machen – obwohl ihm eine lange Haftstrafe droht.

Moskau – Der seit Wochen inhaftierte ehemalige Separatistenführer Igor Girkin hat seine Kandidatur für die russische Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr angekündigt. „Ich halte mich in Militärfragen für kompetenter als der amtierende Präsident, und sicherlich für kompetenter als der Verteidigungsminister“, erklärte Girkin am Donnerstag (31. August) in seinem Kanal beim Online-Dienst Telegram. Präsident Wladimir Putin sei „zu freundlich“.

Der Staatschef sei „nicht nur von seinen Partnern im Westen und in Kiew an der Nase herumgeführt worden, sondern auch von den Chefs unserer Sicherheitsbehörden, Geheimdienste und der Militärindustrie“, erklärte Girkin. Anders als Putin habe er keine Millionärsfreunde, sagte der 52-Jährige, ein Seitenhieb auf zahlreiche Korruptionsvorwürfe. Girkin wird allerdings die Nähe zu dem ultranationalistischen Oligarchen Konstantin Malofejew nachgesagt.

Pro Ukraine-Krieg: Girkin wettert auf Telegram regelmäßig gegen Putin

Militärblogger Girkin firmiert auch unter dem Pseudonym Igor Strelkow, auf Telegram folgen ihm mehr als 730.000 Menschen. Im Juli wurde Girkin wegen „öffentlicher Aufrufe zum Extremismus“ festgenommen, ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Girkin unterstützt die russische Offensive im Ukraine-Krieg, kritisiert aber öffentlich die Militärführung des Kremls und Putin selbst.

Bei dem vom Kreml unterstützten Aufstand 2014 in der Ostukraine war Girkin als Kommandeur der Separatisten in der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk bekannt geworden. Im vergangenen Jahr verurteilte ein niederländisches Gericht Girkin wegen des Abschusses des Malaysia-Airlines-Flugs MH17 über der Ukraine im Jahr 2014 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft.

In Russland soll im kommenden Jahr eine Präsidentschaftswahl abgehalten werden. Mit der näherrückenden Wahl gehen die Behörden in Russland nicht mehr nur hart gegen liberale Kritiker vor, sondern auch gegen Kreml-Gegner, die Moskaus Offensive in der Ukraine unterstützen. (lrg/afp)

