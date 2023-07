Russlands Peripherie nimmt Putins offenkundig gewordene Schwäche zur Kenntnis

Von: Foreign Policy

Russlands Nachbarstaaten in Zentralasien und im Kaukasus dürften die Stärke Putins neu bewerten. Dessen Macht ist fragiler, als es auf den ersten Blick scheint.

Der Aufstandsversuch von Jewgeni Prigoschin hat die Schwäche der russischen Staatsführung offenbart.

Das „nahe Ausland“ im Kaukasus und in Zentralasien dürfte seine Beziehungen zu Russland neu bewerten.

Der Westen sollte die Stabilität des Regimes von Wladimir Putin nicht überschätzen.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 27. Juni 2023 das Magazin Foreign Policy.

Die New York Times nannte es Russlands „36-Stunden-Rebellion“ – als ob sich die erschütternden Ereignisse des letzten Juliwochenendes auf eineinhalb Tage beschränken ließen. Auch wenn der Anführer der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, den Marsch seiner Gruppe auf Moskau abgesagt und offenbar sein Exil in Weißrussland angetreten hat, sind die anhaltenden Nachwehen der Meuterei, die bis auf 125 Meilen an Russlands praktisch wehrlose Hauptstadt heranreichte, nicht von der Krise selbst zu trennen.

Für die Russland-Beobachter im Westen lag der unmittelbare Fokus auf den Ereignissen in Russland, auf dem, was jetzt geschieht, und auf dem, was dies für die russische Politik und insbesondere für die Herrschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin bedeuten könnte. Der Würgegriff Putins über die Medien hat Russland auf ein Informations-Ökosystem reduziert, in dem die dominierenden Nachrichtenquellen in Krisenzeiten Klatsch und Tratsch und vereinzelte Berichte auf Telegram-Kanälen sind. Eine ernsthafte Analyse der Auswirkungen der Rebellion auf Putin muss daher zwangsläufig von außerhalb des Landes kommen.

Die Ereignisse, die am 23. Juli begannen, werden auch außerhalb Russlands Widerhall finden, insbesondere in den Nachbarländern.

Meine Kollegin am Carnegie Russia Eurasia Center, Tatiana Stanovaya, hat eine prägnante Zusammenfassung erstellt, in der sie unter anderem feststellt, dass Prigoschin höchstwahrscheinlich nicht versucht hat, das Regime zu stürzen. Die Leichtigkeit, mit der seine Truppen in Richtung Moskau vordrangen, überraschte ihn wahrscheinlich und veranlasste ihn, schnell eine Ausweichmöglichkeit zu suchen.

In Putins Russland ist Macht personalisiert und performativ – und damit fragil

Die Ereignisse, die am 23. Juli begannen, werden auch außerhalb Russlands Widerhall finden, insbesondere in den Nachbarländern. Schon vor der Wagner-Revolte hatte Putins strategisch katastrophaler Krieg in der Ukraine eine gewisse Neubewertung der russischen Absichten und Stärke in Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Moldawien, Usbekistan und anderen Ländern der Region erzwungen. Während der Krieg Schwächen in Russlands Militär und seiner Zuverlässigkeit als Verbündeter aufdeckte, offenbarte der Aufstand Schwächen, die Putin selbst betreffen. Paradoxerweise erinnerten die Ereignisse an die hochgradig personalisierte Natur der Macht in Putins Regime - und versetzten dieser Macht gleichzeitig einen erheblichen Schlag.

Putins untypisch kurze Ansprache am Montagabend, in der er den Aufstand als Verrat an Russland bezeichnete und sich selbst die Lorbeeren für seine Entschärfung zuschrieb, wird das Band nicht zurückspulen; der Schaden ist angerichtet. Prigoschins eigene Videoansprache an diesem Tag, in der er selbstbewusst und sicher auftrat, bestätigt, dass es noch einen weiteren Akteur in Putins vermeintlicher Ein-Mann-Show gibt.

In einem System, in dem Macht so personalisiert und performativ ist – man denke an hemdsärmelige Fotoshootings, stundenlange Pressekonferenzen und ostentative Verzögerungen bei Treffen mit ausländischen Staatsoberhäuptern – untergräbt eine unmissverständliche Machtdemonstration durch einen anderen Akteur der russischen Gesellschaft diese Wirkung. Auch diese Geschichte ist noch nicht zu Ende.

Zwanzig Jahre lang basierte Putins Außenpolitik mit den Nachbarn auf autoritärem Händedrücken

Für die Menschen an Russlands Peripherie sind die Fragen weniger dringlich als für die russischen Eliten, die versuchen, die sich verändernde Machtdynamik in ihrem Land zu verstehen. Wir sollten keine dramatischen, kurzfristigen Veränderungen in der Außenpolitik von Russlands zentralasiatischen oder südkaukasischen Nachbarn erwarten. Unter anderem, weil die Konzentration auf Russlands geopolitische Rolle das Ausmaß außer Acht lässt, in dem personalisierte Politik immer die Grundlage für die Beziehungen vieler dieser Länder zu Russland unter Putin war.

So inszeniert sich der russische Präsident Wladimir Putin am liebsten: Als souveräner Machthaber, der fest im Sattel sitzt. Die Wagner-Rebellion hat aber gezeigt, wie fragil seine Macht ist. © Gavriil Grigorov/dpa

Zwei Jahrzehnte lang hat Putin eine Außenpolitik betrieben, die auf autoritärem Händedrücken beruhte. Es war nicht so, dass er in irgendeiner Weise dem ehemaligen starken Mann Kasachstans, Nursultan Nasarbajew, oder dem verstorbenen usbekischen Diktator Islam Karimow persönlich nahe stand; Putin scheint mit niemandem echte Freundschaften zu schließen. Stattdessen hat er eine Außenpolitik betrieben, die gegenseitige, wenn auch ungleiche Unterstützung für die jeweiligen Systeme der Unterdrückung und Korruption im „nahen Ausland“ Russlands – ein Euphemismus für den ehemaligen sowjetischen und russischen imperialen Raum – kultivierte.

Putin beurteilt die Staatschefs im „nahen Ausland“ eiskalt

Putin ermutigt keine ostentativen Bittsteller; der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko ist für ihn ein Verlierer, wenn auch ein nützlicher. (Andererseits ist Lukaschenko sogar noch länger an der Macht als Putin, obwohl er die schwächere Hand hat; unterschätzt zu werden scheint Teil seines diktatorischen Spielplans zu sein.) Putin fand den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch schwankend und schwach – und wollte ein härteres, schnelleres Vorgehen gegen die Maidan-Demonstranten in Kiew Ende 2013. Die Kontrolle über den eigenen Staat zu demonstrieren, war ein wichtiger Weg, um sich Putins Respekt zu verdienen; Schwäche war ein Grund für Spott.

Vor diesem Hintergrund können die Ereignisse des letzten Juliwochenendes mit einem von Gangstern und starken Männern beherrschten Viertel verglichen werden, in dem die Schwächen eines Bandenchefs aufgedeckt werden. Andere Bandenmitglieder sind nicht unbedingt erpicht darauf, ihn zu entthronen, aber sie nehmen es zur Kenntnis.

Mit einem Schmunzeln und einer Grimasse könnten sie sich auch daran erinnern, wie Putin oft ein Gefühl der herablassenden Verachtung gegenüber denjenigen vermittelt hat, die zuließen, dass ihre eigene Autorität infrage gestellt wurde.

Sie überdenken vielleicht auf andere Weise als nach der Invasion im letzten Jahr, wie sehr sie sich auf Putin verlassen können und wie allein sie im Falle einer innenpolitischen Krise sein könnten. Diesmal werden ihre Überlegungen nicht durch Putins Aggression gegen einen Nachbarn, der seine Souveränität behauptet, angeregt, sondern durch die Schwäche und Zerbrechlichkeit des Regimes, die der Aufstand offenbart hat.

Putin verliert an Einfluss – die Grenzen der Handschlagdiplomatie treten zutage

Selbst in Ländern, in denen die politische Abkehr vom Kreml nicht so dramatisch verlaufen ist wie in der Ukraine oder Moldawien, ändert sich die Zusammensetzung der Führungsriege langsam. Neuere Staatsoberhäupter wie Kasachstans Präsident Kassym-Jomart Tokajew, Usbekistans Präsident Shavkat Mirziyoyev und Kirgisistans Präsident Sadyr Japarov fragen sich vielleicht, welche Rolle die personalisierte Handschlagdiplomatie mit einem angeschlagenen Putin in ihrer eigenen Zukunft spielen wird. Mit einem Schmunzeln und einer Grimasse könnten sie sich auch daran erinnern, wie Putin oft ein Gefühl der herablassenden Verachtung gegenüber denjenigen vermittelt hat, die zuließen, dass ihre eigene Autorität infrage gestellt wurde.

Auch der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew beobachten das Geschehen, auch wenn für sie Putins Probleme eher eine Bestätigung als eine Offenbarung darstellen. Eine der bedeutendsten Veränderungen in der Politik im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen den beiden Kaukasusstaaten war die Verringerung der Rolle Russlands in den letzten Jahren.

Vor der letzten Woche hatte Pashinyan keine naiven Hoffnungen, dass Putin Armenien bei der Lösung offener Grenzfragen mit seinem Gegner, wie etwa im Lachin-Korridor, helfen würde. Jetzt zweifelt er vielleicht daran, wie nützlich Putin sein würde, selbst wenn Moskau versuchen würde, sich einzumischen. Alijew wiederum verfügte stets über eine Art von Unabhängigkeit, die anderen in der Region fehlte und die auf Korruption, Gasreichtum und türkischer Unterstützung beruhte. Putins Schwierigkeiten bestätigen nur Alijews freiere Hand.

Im benachbarten Georgien wird der demokratische Rückschritt der letzten Jahre durch die jüngsten Ereignisse wahrscheinlich nicht aufgehalten. Es bleiben Fragen zu den wirtschaftlichen und politischen Beziehungen des ehemaligen georgischen Premierministers Bidzina Iwanischwili, eines Milliardärs, der nach wie vor die dominierende politische Kraft des Landes ist. Jetzt ist es eher die Ungewissheit in Bezug auf Russland als irgendwelche Verbindungen, die die politische Zwietracht in Georgien verstärken und eine Rückkehr zu demokratischen Fortschritten verzögern könnte.

Putins Schwäche ist für China ein Problem

Die Amerikaner, die sich auf den Wettbewerb mit China konzentrieren, sind vielleicht geneigt anzunehmen, dass der jüngste Rückschlag Putins eine Öffnung für Peking in Zentralasien und anderswo bedeutet. Aber auch hier kann eine allzu mechanistische Sicht der Regionalpolitik zu einer unvollständigen Analyse führen. Zum einen ist China bereits eine Weltmacht mit bedeutenden wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Ländern an Russlands Peripherie; dies ist keine Gelegenheit für China, in einen Bereich vorzudringen, in dem es noch nicht präsent ist.

Der andere Grund, warum Putins Rückschlag in Peking wahrscheinlich mit Ambivalenz betrachtet wird, ist, dass der chinesische Staatschef Xi Jinping, der die Macht in ähnlicher Weise personalisiert hat wie kein anderer chinesischer Staatschef seit Mao Zedong, auf Putin gesetzt hat. Unabhängig davon, wie Xi die Weisheit dieser Wette einschätzt, kann er sie nicht ohne Weiteres ändern.

Putins Schwäche, insbesondere wenn sie zu Instabilität in Russland führen sollte, ist für China mindestens ebenso ein Problem wie eine Chance. So unterschiedlich die beiden Länder auch sind, Xi möchte generell nicht, dass Russland der ganzen Welt die Risiken vor Augen führt, die mit dem Aufbau eines zentralisierten autoritären Regimes auf der Grundlage der stark personalisierten Macht eines Autokraten verbunden sind.

Der Westen sollte mehr Demut in der Bewertung Putins zeigen

Nicht nur die Länder in Russlands unmittelbarer Nachbarschaft werden in den kommenden Wochen und Monaten die Prigoschin-Affäre verdauen müssen. Diejenigen Amerikaner und Europäer, die jede Andeutung, dass Putins Macht Risse aufweisen oder sein Regime zusammenbrechen könnte, abgetan haben, müssen nun anerkennen, dass der Aufstand ihn schwächer und sein politisches System anfälliger gemacht hat, obwohl er die unmittelbare Bedrohung offenbar neutralisiert hat.

Im Großen und Ganzen hat uns der Prigoschin-Aufstand daran erinnert, dass autoritäre Regime stabil sind – bis sie es plötzlich nicht mehr sind.

Selbst für den wahrscheinlichen Fall, dass Putin in naher Zukunft mit einer noch energischeren Durchsetzung der Kontrolle reagiert, sollten diejenigen, die weiterhin darauf bestehen, dass Putin alles unter Kontrolle hat, ein wenig mehr Demut an den Tag legen. Und die strategischen Planer in den westlichen Hauptstädten sollten etwas mehr Zeit darauf verwenden, die Szenarien zu untersuchen, in denen Putins Kontrolle ins Wanken geraten könnte. Im Großen und Ganzen hat uns der Prigoschin-Aufstand daran erinnert, dass autoritäre Regime stabil sind – bis sie es plötzlich nicht mehr sind.

Die apokryphe Bemerkung des damaligen chinesischen Premierministers Zhou Enlai im Jahr 1972 gegenüber dem damaligen US-Außenminister Henry Kissinger über die endgültigen Auswirkungen der Französischen Revolution von 1789 – dass es „zu früh sei, dies zu sagen“ – war immer zu schön, um wahr zu sein. Aber apokryphe Sprüche haben wie Klischees Bestand, weil sie eine wesentliche Wahrheit enthalten. Die Ereignisse des letzten Juliwochenendes in Russland waren weder eine Revolution noch ein Bürgerkrieg, wie einige Kommentatoren behauptet haben. Dennoch ist es noch viel zu früh, um ihre endgültigen Auswirkungen zu beurteilen – in Russland, in der Region und darüber hinaus.

Zum Autor Daniel B. Baer ist Senior Fellow bei der Carnegie Endowment for International Peace und war von 2013 bis 2017 US-Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Twitter: @danbbaer

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 27. Juni 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.