Rote Linie überschritten: Gysi will gegen Wagenknecht vorgehen

Von: Nail Akkoyun

Aufgrund angeblicher Abwerbungsversuche will Linken-Urgestein Gregor Gysi gegen eine mögliche neue Partei des „Enfant terrible“ Sahra Wagenknecht durchgreifen.

Berlin – Seit Monaten liebäugelt die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht mit der Gründung einer eigenen Partei. Medienberichten zufolge hat Partei-Urgestein Gregor Gysi nun intern angekündigt, diese Pläne scharf bekämpfen zu wollen. Der 75-Jährige soll erbost reagiert haben, als er davon hörte, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in mehreren ostdeutschen Bundesländern auf einen Parteiwechsel angesprochen wurden. Für Gysi sei damit eine rote Linie überschritten worden, wird ein Vertrauter des Politikers vom Spiegel zitiert.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Linken-Mitbegründer noch für mehr Harmonie bemüht und erklärt, dass innerhalb der Partei „die Denunziation aufhören“ müsse. Doch seine Bemühungen scheiterten: zu einem gemeinsamen Papier von Gysi und Wagenknecht, wie einst geplant, kam es nie. Letzte Woche forderte er die 53-Jährige dann dazu auf, ihr Mandat im Falle einer Parteigründung abzugeben: „Alles andere wäre dann für mich wirklich ein Mandatsklau“, sagte Gysi. Auch die Linksjugend forderte im März dieses Jahres einen Wagenknecht-Austritt und sah darin eine „Chance“ für die Partei.

Wagenknecht will AfD Stimmen abjagen – Gysi spricht von „halb-linker, halb-rechter Partei“

Zuletzt machte Wagenknecht wieder von sich Reden, als sie mutmaßte, dass eine mögliche neue Partei der AfD Stimmen abjagen kann. Ein attraktives Angebot mit guten Köpfen und einem seriösen Programm würde aus ihrer Sicht von sehr, sehr vielen Menschen gewählt, sagte Wagenknecht dem Sender Welt. „Wenn es das nicht gibt, dann bleibt eben nur die Auswahl zwischen den Parteien, die da sind – und das ist für viele Menschen eine ziemlich frustrierende Wahl.“

Auch die Linke habe ihre Wählerinnen und Wähler enttäuscht, sagte sie. „Und dann hat ein Teil dieser Wähler gesagt: Was sollen wir denn noch wählen? Also bleibt am Ende die AfD.“ Ob sie selbst eine Partei gründen wolle, ließ Wagenknecht jedoch weiter offen. Das Verhältnis zwischen ihr und den führenden Köpfen der Linken gilt inzwischen als gänzlich zerrüttet. Bedrohen lassen will sich die Linke aber ohnehin nicht.

Gregor Gysi spricht im September 2022 auf einer linken Demonstration gegen die Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung auf dem Augustusplatz unter dem Motto „Heißer Herbst – gegen soziale Kälte!“. © Jan Woitas/dpa

Bei einem Auftritt an Seite der Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan sagte Gysi: „1990 und in der Zeit danach hat man versucht, meine damalige Partei politisch-moralisch auszuschalten. Das ist nicht gelungen. Dann ist man einen anderen Weg gegangen und hat versucht, uns finanziell über Steuerbescheide auszuschalten. Und das ist auch nicht gelungen. Und weil es unseren Gegnern und Konkurrenten nicht gelungen ist, haben sich nun einige Linke gesagt, wir müssen das selbst machen.“ Er werde allerdings weiter leidenschaftlich gegen diese Versuche kämpfen – auch dagegen, „dass ehemalige Linke so einer halb-linken, halb-rechten Partei versuchen, uns auszuschalten“. (nak/dpa)