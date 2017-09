Saudi-Arabien will Frauen das Autofahren erlauben

Bald Gleichberechtigung hinterm Steuer

Als letztes Land der Welt erlaubt Saudi-Arabien Frauen das Autofahren. König Salman habe per Dekret angeordnet, Führerscheine auch an Frauen auszugeben, meldete die Nachrichtenagentur SPA am Dienstagabend.