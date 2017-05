Scharfe Worte: Nordkorea legt sich mit ehemaligem Verbündeten an

Seoul - Nordkorea hat über seine Staatsmedien überraschend scharfe Kritik am traditionellen Verbündeten China geübt. Die Beziehung zwischen den beiden Ländern gilt als so schlecht wie nie zuvor.

Hintergrund sind demnach vor allem Kommentare des kommunistischen Parteiorgans „Volkszeitung“ und der von ihr herausgegebenen „Global Times“, die Nordkoreas Zugang zu Atomwaffen als Bedrohung der Sicherheitsinteressen Chinas bezeichneten. „China sollte nicht länger die Grenze der Geduld Nordkoreas austesten“, hieß es in einem am Mittwochabend von der Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Kommentar. China hätte besser die „schwerwiegenden Konsequenzen“ überdenken sollen.

In dem Kommentar, der keiner offiziellen Stelle zugeordnet wurde, verteidigte der Autor die Herstellung von Atomwaffen durch Pjöngjang. Diese Linie könne weder erschüttert werden, noch werde Nordkorea „um den Erhalt der Freundschaft mit China“ betteln.

Chinas Regierung reagierte auf die Kritik ausweichend. „China hält an der Denuklearisierung der (koreanischen) Halbinsel fest“, sagte Außenamtssprecher Geng Shuang am Donnerstag in Peking. Der Streit um das Atomprogramm Nordkoreas müsse durch Dialog gelöst werden.

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern gelten derzeit als so schlecht wie nie zuvor. Nach außen bedient sich Peking zwar diplomatisch zurückhaltender Sprache, aber hinter den Kulissen und unter Chinas Fachleuten gilt die historische Freundschaft als überholtes Überbleibsel des Kalten Krieges.