Top-Schauspieler attackieren Merkels nächsten Lockdown - erste löscht Video, andere Kollegen „schämen sich“

#allesdichtmachen: Mehr als 50 prominente Schauspieler aus Deutschland protestieren bei Instagram und Youtube gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Die Debatte wird hitzig.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Die Aktion #allesdichtmachen sorgt für Riesen-Aufsehen.

Bekannte Schauspieler wie Jan Josef Liefers, Volker Bruch und Ulrich Tukur kritisieren mit dieser Aktion bei Social Media die Corona-Politik der Bundesregierung*.

Ein SPD-Mann fordert als Konsequenz das Ende von Liefers und Tukur im ARD-Tatort (siehe Update vom 23. April, 14.20 Uhr) .

Update vom 23. April, 14.20 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie in Deutschland* ist und bleibt ein großes Durcheinander. Nachdem Top-Schauspieler die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert haben, werden diese umgekehrt scharf für ihre Kritik kritisiert.

#allesdichtmachen sorgt in Deutschland für Riesen-Aufregung - Kritik an Corona-Lockdown-Kritik

Laut Bild fordert der SPD-Politiker und WDR-Rundfunkrat Garrelt Duin jetzt deutliche Konsequenzen für die an der Aktion #allesdichtmachen beteiligten Schauspieler. So sollen die Hauptdarsteller aus der Krimi-Serie „Tatort“, Jan Josef Liefers (Tatort Münster) und Ulrich Tukur (Tatort Hessen), seiner Meinung nach von der ARD nicht mehr für ihre Rollen engagiert werden.

„Jan Josef Liefers und Tukur verdienen sehr viel Geld bei der ARD, sind deren Aushängeschilder. Auch in der Pandemie durften sie ihrer Arbeit zum Beispiel für den Tatort unter bestem Schutz nachgehen. Durch ihre undifferenzierte Kritik an ‚den Medien‘ und demokratisch legitimierten Entscheidungen von Parlament und Regierung, leisten sie denen Vorschub, die gerade auch den öffentlich-rechtlichen Sendern gerne den Garaus machen wollen“, wird Duin von der Bild zitiert.

Sie hätten sich daher als „deren Repräsentanten unmöglich gemacht. Die zuständigen Gremien müssen die Zusammenarbeit - auch aus Solidarität mit denen, die wirklich unter Corona und den Folgen leiden - schnellstens beenden“, erklärt Duin demnach. Gerade Liefers gilt unter „Tatort“-Fans als Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne im Münster-Format als sehr beliebt.

+ Kritik an der Corona-Politik der Regierung Merkel: Die Schauspieler Heike Makatsch (li.) und Jan Josef Liefers (re.). Doch sie werden dafür von Kollegen wie Christian Ulmen (Mi.) kritisiert. © Michael Kappeler/Future Image/Eventpress/Guido Kirchner/dpa/IMAGO

#allesdichtmachen: „Babylon Berlin“-Star wirft Bundesregierung in Satire-Beitrag Angstmacherei vor

Update vom 23. April, 11.30 Uhr: Der Schauspieler Volker Bruch, bekannt aus der Sky- und ARD-Produktion „Babylon Berlin“ sowie dem geschichtsträchtigen Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“, hat in seinem Video-Beitrag für #allesdichtmachen bei Instagram das Thema „Angst“ in den Mittelpunkt gestellt.

„Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst, habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung: Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt“, sagt der 41-jährige Bruch und meint weiter: „Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben. Bleiben Sie gesund! Und halten Sie sich an ihrer Angst fest.“

#allesdichtmachen: Harsche Kritik wegen Corona-Politik-Protest

Die deutschen Top-Schauspieler sehen sich für ihren Corona-Politik-Protest mittlerweile harschen persönlichen Angriffen bei Social Media ausgesetzt. Unter anderem werden Vorwürfe einer angeblichen Nähe zu Corona-Leugnern und der rechten Szene laut. An dieser Stelle muss eingeordnet werden: Bruch engagiert sich zum Beispiel für Flüchtlinge aus Lesbos, Heike Makatsch, die wegen der Kritik ihr Video mittlerweile wieder gelöscht hat, ist sozial für Afrika engagiert.

Und Jan Josef Liefers (Tatort) schrieb in einer Klarstellung bei Instagram, dass es „im aktuellen Spektrum des Bundestages keine Partei“ gebe, „der ich ferner stehe, als der AfD. Weil wir gerade dabei sind, das gilt auch für Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Ignoranten und Aluhüte. Punkt“.

#allesdichtmachen: Jan Josef Liefers, Volker Bruch und Ulrich Tukur kritisieren Corona-Politik

Update vom 23. April, 11.10 Uhr: Unter den Schauspielern, die sich in der Protest-Aktion #allesdichtmachen gegen den Corona-Lockdown der Bundesregierung ausgesprochen haben, ist die deutsche Champions League aus Film und Fernsehen.

Jan Josef Liefers (Tatort, Honig im Kopf, Die Sturmflut) kritisiert die Medien wegen angeblich zu unkritischer Berichterstattung über die Regierungspolitik der Coronavirus-Pandemie. Er vermisst in seinem satirischen Beitrag bei Instagram „einen unnötigen kritischen Disput von der Zustimmung der sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung“. Diese höre nicht auf „verantwortungslose, menschenverachtende Ärzte und Wissenschaftler, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung“. Diese Experten, die nicht gehört werden (und wohl die Wirkung des Lockdowns in Frage stellen), würden sich mit Professuren an renommierten Universitäten „tarnen“, meint Liefers weiter satirisch.

Die Menschen in Deutschland „sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt, nur so kommen wir gut durch die Pandemie“. Liefers wünscht seinen Zusehern noch: „Verzweifeln sie ruhig, aber zweifeln sie nicht.“ An dieser Stelle muss relativiert werden, dass sich Liefers offenbar klar gegen den Lockdown wendet. Nicht aber Corona verharmlosen möchte.

#allesdichtmachen: Protest deutscher Top-Schauspieler gegen Corona-Politik der Bundesregierung

Update vom 23. April, 09.50 Uhr: Die bekannte Schauspielerin Heike Makatsch (Tatort, Margarete Steiff, VIVA) hat ihr Video zu #allesdichtmachen auf ihren Social-Media-Kanälen wieder gelöscht. Die 49-jährige Rheinländerin hatte mit dieser Aktion wie etliche andere Kollegen die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert.

Nun sah sie sich offenbar zu einer Rechtfertigung veranlasst. Sie erkenne „die Gefahr, die von der Corona-Pandemie* ausgeht und will niemals das Leid der Opfer und ihrer Angehörigen schmälern und sie womöglich dadurch verletzen. Sollte das geschehen sein, so bitte ich um Verzeihung“, schrieb die Künstlerin bei Instagram.

#allesdichtmachen: Heike Makatsch distanziert sich von Corona-Leugnern

Vehement distanzierte sich Makatsch in ihrem Posting von „rechtem Gedankengut und rechten Ideologien“. Sie habe durch Kunst und Satire „den Weg gewählt, die Veränderung unserer Gesellschaft aufzuzeigen und Raum zu schaffen, für einen kritischen Diskurs“. Gleichzeitig schrieb sie aber von einer „nicht mehr wieder zu erkennenden Welt“. Trotz ihrer unmittelbaren Reaktion wurde die Schauspielerin, die in Berlin lebt, in den Kommentaren des Posts teils heftig kritisiert.

So schrieb ein Instagram-User zum Beispiel: „Tipp: Vorher denken. So schwierig war es nicht, das vorab zu erkennen. Ekelhafte Kampagne, ekelhafte Entscheidung, da mitzumachen“. Ein anderer Nutzer verteidigte Makatsch dagegen: „Nur, weil man die Maßnahmen der Regierung kritisiert, ist man nicht gleich rechts! Super Aktion.“

Coronavirus-Lockdown in Deutschland: #allesdichtmachen - bekannte Schauspieler kritisieren Corona-Politik der Bundesregierung

Erstmeldung vom 23. April: München/Berlin - Man kennt sie aus dem „Tatort“ oder der Erfolgs-Serie „Babylon Berlin“: Dutzende prominente Schauspielerinnen und Schauspieler haben in einer koordinierten Aktion die Corona-Politik der Bundesregierung* kritisiert.

Unter dem Hashtag #allesdichtmachen verbreiteten Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Folkerts, Richy Müller oder Jan Josef Liefers am Donnerstag bei Instagram und auf der Videoplattform Youtube gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements.

Corona-Lockdown in Deutschland: Schauspieler veröffentlichen Satire-Clips - einige Kollegen „schämen sich“

Neben einigem Lob für die Kampagne hagelte es auch umgehend Kritk von Schauspielkollegen. Christian Ulmen etwa postete auf Instagram lediglich den Satz: „Heute bisschen für Kollegen schämen.“ Elyas M'Barek schrieb: „Mit Zynismus ist doch keinem geholfen.“ Jeder wolle zur Normalität zurückkehren, und das werde auch passieren. Hans-Jochen Wagner nannte die Aktion peinlich. Er verstehe sie nicht, schrieb der Schauspieler, der an Liefers gerichtet fragte: „Das kann doch nicht Dein Ernst sein.“ Nora Tschirner warf den Machern der Clips Handeln aus Langeweile und Zynismus vor.



Satiriker Jan Böhmermann hielt der Aktion bei Twitter entgegen, das einzige Video, das man sich ansehen solle, „wenn man Probleme mit Corona*-Eindämmungsmaßnahmen hat“, sei die ARD-Doku aus der Berliner Charité mit den Titel „Station 43 - Sterben“. Dazu stellte er den Hashtag #allenichtganzdicht und einen weinenden Smiley. „Die Schauspieler*innen von #allesdichtmachen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben“, twitterte Moderator Tobias Schlegl, der auch Notfallsanitäter ist.

#allesdichtmachen: Corona-Aktion findet im Netz auch Unterstützer - Liefers distanziert sich von „Querdenkern“

In den sozialen Medien stieß die Aktion teilweise aber auch auf Zustimmung: Beifall gab es etwa vom früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, der die Aktion auf Twitter „großartig“ nannte. Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sprach von einem „Meisterwerk“, das „uns sehr nachdenklich machen“ sollte. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar twitterte: „Das ist intelligenter Protest.“ Sie feiere Jan Josef Liefers.



Der äußerte sich wiederum in einem Tweet: „Eine da hinein orakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern u.ä. weise ich glasklar zurück“, schrieb der 56-Jährige auf Twitter. „Es gibt im aktuellen Spektrum des Bundestages auch keine Partei, der ich ferner stehe, als der AfD. Weil wir gerade dabei sind, das gilt auch für Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Ignoranten und Aluhüte. Punkt.“

Schauspieler mit Satire-Aktion zum Corona-Lockdown in Deutschland - Branche leidet unter Maßnahmen

In den Videos thematisierten die Schauspieler verschiedene Aspekte des Kampfs gegen die Pandemie: Liefers bedankt sich in seinem Clip etwa mit ironischem Unterton „bei allen Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben.“



Richy Müller atmet in seinem Clip abwechselnd in zwei Tüten und kommentiert ironisch: „Wenn jeder die Zwei-Tüten-Atmung benutzen würde, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr. Also bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Ich geh jetzt mal Luft holen.“



Die Kunst- und Kulturszene leidet seit mehr als einem Jahr schwer unter den Corona-Maßnahmen*. Laut dem Bundesverband Schauspiel (BFFS) etwa haben viele der Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland seit März 2020 kaum Einkommen. Dem Verband zufolge leben zwei Drittel bis drei Viertel aller Schauspielerinnen und Schauspieler von Gastverpflichtungen an Theatern, die aktuell nicht oder kaum arbeiten können. In Deutschland gibt es insgesamt etwa 15.000 bis 20.000 Schauspieler. (dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler/Future Image/Eventpress/Guido Kirchner/dpa/IMAGO