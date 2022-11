Scholz-Reise eine „Schande für Deutschland“? Kritik von allen Seiten – und China attackiert Baerbock

Von: Florian Naumann

Olaf Scholz macht einen Kurztrip nach China. Der Zeitpunkt passt kaum jemandem. Die Gastgeber gehen schon mal auf Scholz‘ Außenministerin los. News-Ticker.

Update vom 3. November, 16.15 Uhr: Noch vor Ankunft Olaf Scholz‘ in China mehreren sind unterschwellig scharfe Äußerungen aus Peking zu vernehmen: Außenamtssprecher Zhao Lijian warf dem Kanzler und seiner Regierung indirekt „Verleumdung“ vor.

Vorbericht: Berlin/Peking – Kanzler Olaf Scholz (SPD) reist für eine Kurzvisite nach China – und sieht sich Kritik von allen Seiten ausgesetzt. Auch die Ampel-Partner gehen teils hart ins Gericht. Im Raum steht die Sorge, dass Scholz Abhängigkeiten von China ausbaut, trotz aller Lehren des Ukraine-Kriegs. Aus Peking kam zugleich indirekter Druck in just diese Richtung.

Olaf Scholz auf dem Rückflug von Tokio (Archivbild) – der Bundeskanzler reist nun erneut gen Asien. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Die Reise ist symbolisch bedeutsam: Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der Chinas Präsident Xi Jinping nach dessen Wiederwahl zum Parteichef besucht. Der frühere chinesische Stundentenführer Wang Dan kritisierte den Zeitpunkt der Reise: Xi habe beschlossen, auf Konfrontation mit dem Westen zu gehen. Der Besuch Scholz‘ könne nun als Zeichen der Unterstützung wirken. „Wäre das nicht eine Schande für Deutschland?“, fragte Wang in einem Gespräch mit der dpa rhetorisch.

Olaf Scholz reist nach China: Kanzler hofft auf Ukraine-Rückendeckung – und dürfte enttäuscht werden

Der Kanzler hofft aber unter anderem darauf, dass Peking im Ukraine-Krieg Druck auf Moskau ausübt. „Klare Worte Pekings an die Adresse Moskaus sind wichtig - zur Wahrung der Charta der Vereinten Nationen und ihrer Prinzipien“, schrieb Scholz am Mittwoch (2. November) in der FAZ. Dass China großen Einfluss auf Wladimir Putin hat, bezweifelte allerdings Expertin Claudia Wessling im Gespräch mit dem Münchner Merkur. Auch aus Peking kamen wenig mutmachende Stimmen. „Wenn Scholz erwartet, er könnte China dazu bringen, Russlands Krieg oder Drohungen in Europa öffentlich zu kritisieren, wird er enttäuscht werden“, sagte der renommierte Professor für internationale Beziehungen, Shi Yinhong, von der Volksuniversität. Schwierige Vorzeichen also.

Gerade einmal elf Stunden wird sich der Kanzler dabei in China aufhalten. Die Wirtschaftsdelegation ist mit rund einem Dutzend Unternehmern vergleichsweise klein und Milliardenverträge sind diesmal auch nicht zu erwarten. Für das kleinere Format gibt es vor allem einen Grund: Corona. Die chinesische Führung hat den eigenen Bürgern und Gästen ein knallhartes Null-Covid-Regime auferlegt. Der Besuch offizieller ausländischer Delegationen in Peking ist nur unter strengen Auflagen möglich.

China stichelt gegen Baerbock: Die erinnert Scholz schon mal an den Koalitionsvertrag

Scholz hatte in der FAZ einen neuen, schärferen Kurs angedeutet. „Es ist klar: Wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern“, schrieb er in der FAZ. Das sicherlich mitgemeinte Thema Menschenrechte brachte indirekt auch China selbst auf die Agenda – mittels Kritik an Scholz‘ Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Einige junge Politiker, die noch nie in China gewesen seien und Vorurteile gegenüber China hegten, „spielten Verwerfungen mit China besonders über Werte hoch, um Unterstützer zu gewinnen“, zitierte die Parteizeitung Global Times am Donnerstag den Forscher Jiang Feng von Shanghais Universität für Internationale Studien.

Dass die deutsche Außenpolitik durch Innenpolitik gestört werde, sei ein Problem für Deutschland - und Baerbock habe auch „ihre Pflichten als Bundesaußenministerin nicht erfüllt, weil sie dem Land mehr Ärger als Vorteile in der Außenpolitik gebracht habe“, wurde der Experte indirekt weiter zitiert. Baerbock sei seit ihrem Amtsbeginn mehrfach kritisiert worden, meinte das Parteiblatt. Ihre „werteorientierte“ Politik unterscheide sich „von Deutschlands pragmatischem Weg“. Zu lesen ist das wohl als Warnung vor einem konfrontativeren China-Kurs der Ampel-Regierung. Die englischsprachige Zeitung wird vom kommunistischen Parteiorgan Volkszeitung herausgegeben und dient als internationales Sprachrohr.

Baerbock sah sich indes offenbar genötigt, den Kanzler vor seiner Abreise noch einmal vom usbekischen Taschkent aus an die Arbeitsbasis der Ampel-Koalition zu erinnern. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, die Kooperation mit China „auf der Grundlage der Menschenrechte und des geltenden internationalen Rechts“ zu suchen. „Wir wollen und müssen unsere Beziehungen mit China in den Dimensionen Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität gestalten.“

Scholz in China: Kritik aus Deutschland – auch von Ampel-Partnern Grüne und FDP

In Deutschland setzte es weitere Kritik. Der Besuch sei „zu diesem Zeitpunkt, in diesem Format und mit dieser Unklarheit in der Strategie“ nicht richtig, sagte der Grüne-Europapolitiker Reinhardt Bütikofer dem rbb24 Inforadio. Scholz setze auch wirtschaftspolitisch in seiner Delegation die falschen Schwerpunkte. „Da gibt es zwei Realitäten in unserer Wirtschaft: Die einen, die sich so abhängig gemacht haben, dass sie nur die Chance sehen, noch abhängiger zu werden - und die anderen, die versuchen, nicht in die Falle zu gehen.“ Die Frage sei, wen die Politik unterstütze, erklärte Bütikofer: „Da ist der Bundeskanzler eindeutig. Von den zwölf Unternehmen, die er mitnimmt, sind neun die Chefs von Großkonzernen.“

Auch der zweite Ampel-Partner äußerte sich kritisch. Man könne sich die Frage stellen, ob der Zeitpunkt von Scholz‘ Reise „glücklich gewählt ist“, sagte FDP-Fraktionsvize Johannes Vogel der Süddeutschen Zeitung. Die Bundesregierung habe noch keine gemeinsame China-Strategie. Ein Beleg sei der auch von Scholz durchgedrückte Deal zum Hamburger Hafen mit dem chinesischen Staatskonzern Cosco, erklärte Vogel. Dieser sei „ein Fehler“.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warf Scholz einen „Alleingang“ ohne Abstimmung mit Deutschlands Partnern vor. „Der Bundeskanzler hätte das Angebot des französischen Präsidenten Macron annehmen sollen, gemeinsam zu reisen“, sagte er der Rheinischen Post. „Das wäre ein starkes europäisches Signal gewesen.“ (dpa/fn)