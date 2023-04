Scholz auf heikler Rumänien-Reise: Treffen mit Moldaus Sandu - im Hintergrund steht Putin

Von: Lucas Maier

Teilen

Olaf Scholz reist zum Antrittsbesuch nach Rumänien. Auch ein Treffen mit der Staatschefin von Moldau ist geplant. Im Hintergrund droht Russland.

Bukarest - Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht am Montag (3. April) ein Antrittsbesuch in Rumänien auf dem Programm. In der Hauptstadt Bukarest ist ein Treffen mit dem Präsidenten Klaus Ioannis sowie dem rumänischen Ministerpräsident Nicolae Ciuca geplant.

Außerdem soll Scholz zusammen mit Ioannis die Präsidentin von Moldau, Maia Sandu, treffen, wie das Bundeskanzleramt mitteilte. Im Mittelpunkt des Treffens sollen Energie-, Europa- und die Sicherheitspolitik stehen. Auch mit seinen rumänischen Kollegen wird Scholz über weitere Unterstützung für Moldau sprechen. Der Staat Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine.

Scholz in Rumänien: Kanzler soll Moldaus Präsidentin Sandu treffen

Moldau wurde im Juni 2022 zusammen mit der Ukraine als EU-Beitrittkandidat eingestuft. Das Land mit rund 2,6 Millionen Einwohnern zählt zu den ärmsten in Europa. Seit dem Jahr 1990 befindet sich das Land mit Russland im Konflikt über die Region Transnistrien. Das Gebiet erklärte sich unter russischem Einfluss selbst zur Republik. International ist Transnistrien nicht als Staat anerkannt.

Scholz zu Antrittsbesuch in Rumänien erwartet: Moldau wird ein bestimmendes Thema bei dem Treffen sein. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Im Jahr 1992 kam es kurzzeitig sogar zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Transnistrien und Moldau. Seither war der Konflikt von Experten als „eingefroren“ bezeichnet worden. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs droht der Konflikt erneut zu eskalieren. Erst im Februar 2023 hatte Wladimir Putin ein Dekret aus dem Jahr 2012 annulliert, welches eine Lösung des Konflikts um Transnistrien ausschließlich unter Einhaltung der territorialen Integrität und Neutralität Moldaus erfolgen könne, wie die Baden-Württembergs Landeszentrale für politische Bildung schreibt.

Moldau fürchtet Russlands Einfluss: Kreml will Westorientierung verhindern

Seit dem Jahr 1990 befinden sich russische Truppen in Transnistrien. Anfang März wertete ein Rechercheteam von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung und internationalen Partnern ein Strategiepapier des Kremls aus. Die Recherche zeigte, dass sich Russland bereits im Sommer 2021 das Ziel gesetzt hatte, die Westorientierung Moldaus zu verhindern und den russischen Einfluss auszubauen.

In Moldau soll der russische Geheimdienst FSB in vielen Bereichen aktiv sein. Auch die Oppositionspartei Shor soll von Moskau mit gesteuert werden. Ziel sei die „Schaffung eines Vasallenstaates, der sich dem Willen Moskaus unterordnet“, schreibt die Süddeutsche Zeitung über die Pläne Russlands.

Moldau warnt vor russischen Umsturzversuchen - Gespräch mit Scholz am Montag

Die politische Führung um die proeuropäische Präsidentin Sandu hatte im Februar erst vor möglichen Umsturzversuchen in Moldau durch Russland und vor Aktionen unter falscher Flagge gewarnt. Moldau sieht einen EU-Beitritt als einzige Chance, um dem russischen Einfluss zu entkommen.

In der ersten Jahreshälfte 2022 hatte es in der Region Transnistrien Anschläge gegeben. Es wurden Radiomasten eines russischen Senders gesprengt und das Gebäude des örtlichen Geheimdienstes in Tiraspol beschossen. Die transnistrischen Separatisten und Russland machen die Ukraine für die Attacken verantwortlich, wie die dpa schreibt. Kiew wies die Vorwürfe zurück. (Lucas Maier)