Vor der Abwahl wurden von der österreichischen Bundesregierung offenbar sensible Daten vernichtet. Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat sich nun zu dem Vorfall geäußert.

Update 17.40 Uhr: Eine rätselhafte Daten-Schredder-Aktion bringt Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) unter Druck (siehe unten). Nicht nur, dass der Vorgang im Wahlkampf ein zweifelhaftes Licht auf Kurz wirft - nun droht auch noch Vorgänger Christian Kern (SPÖ) mit gerichtlichen Schritten. Er fordert Kurz in einem Brief dazu auf, Aussagen über die Amtsübergabe im Jahr 2017 zurückzunehmen.

In einem bemerkenswerten Facebook-Posting duzt Kern Kurz einerseits - zeigt sich aber auch empört und stellt seinem Nachfolger ein Ultimatum. Kurz habe ihm im ORF unterstellt, 2017 ebenfalls Festplatten des Bundeskanzleramtes geschreddert zu haben, schreibt Kern. Tatsächlich seien „sämtliche Akten und Unterlagen in gesetzeskonformer Weise behandelt“ worden. „Ein Schreddern von Festplatten fand nicht statt“, hält Kern fest.

„Deine Behauptung, Sebastian, die (Amts-)Übergabe von mir an Dich sei so verlaufen, wie dies in Hinblick auf die Zerstörung von Festplatten durch Deine Mitarbeiter kurz vor dem erfolgreichen Misstrauensantrag des Nationalrates gegen Dich erfolgt ist, ist daher unrichtig – und Du weißt das“, schreibt der Ex-Kanzler weiter.

Kurz solle nun „bis kommenden Montag“ eine Klarstellung vornehmen, fordert Kern. Die Erklärung solle die Aussage enthalten, dass „bei der Übergabe der Funktion des Bundeskanzlers durch mich an Dich keine zumindest bedenklichen, aber möglicherweise sogar strafrechtlich relevanten Datenlöschungen durch mich oder Mitarbeiter_innen meines Kabinetts stattgefunden haben“, schreibt er weiter - und gibt auf diese Weise nebenbei auch noch eine für Kurz unerfreuliche Einschätzung der Geschehnisse ab. Sollte Kurz der Aufforderung nicht folgen, werde er „gerichtliche Hilfe“ prüfen lassen, um seinen „guten Ruf zu wahren“, schließt Kern.

Erstmeldung: Österreich hat nun eine „Schredder-Affäre“ - Ex-Kanzler Kurz: „Das Absurdeste, was ich je gehört habe“

+ Sebastian Kurz rechtfertigt die Löschung der sensiblen Daten. © dpa / Hans Punz, Emily Wabitsch

Wien - Sebastian Kurz (ÖVP) ist seit Ende Mai nicht mehr der Bundeskanzler Österreichs - er stolperte über die Ibiza-Affäre des Koalitionspartners FPÖ. Nun steht Kurz allerdings selbst in zweifelhaftem Lichte da: Unmittelbar vor dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen Kurz hat ein Mitarbeiter des scheidenden Kanzlers fünf Drucker-Festplatten zerstören lassen. Im österreichischen Fernsehen hat Kurz diese Handlung nun verteidigt.

Ein Mitarbeiter hatte damals die Daten von einer Spezialfirma vernichten lassen - allerdings unter Angabe eines falschen Namens. Kurz sagte dazu: „Die Wahrheit ist, dass er das in guter Absicht gemacht hat.“ Der Hintergrund nach Angaben des Kanzlers a.D.: Die Zerstörung sollte bei einer externen Firma erfolgen, damit nicht der Eindruck entstehe, die Regierung rechne mit Ihrer Abwahl.

Ex-Bundeskanzler Kurz erklärt, welche Daten vernichtet wurden

Der Zeitdruck sei groß gewesen, weil der Bundeskanzler mit der Abwahl seine Amtsgeschäfte abgeben muss. Auch die Mitarbeiter des Kanzlers haben nach einem Misstrauensvotum keinen Zugang mehr zu ihren Arbeitsplätzen. Es hätte also im Nachgang nicht die Möglichkeit gegeben, sensible Daten zu zerstören.

Bei Servus TV erklärte Kurz am Donnerstag, was sich neben weiteren Daten auf den Festplatten befunden haben soll. „Wir haben ein halbes Jahr den Ratsvorsitz in der Europäischen Union gehabt. Auf diesen Druckern sind alle Protokolle aus dem Ratsvorsitz zum Beispiel ausgedruckt worden, die teilweise geheim sind.“

Mitarbeiter von Kanzler Kurz hatte Rechnung nicht bezahlt

Die Ibiza-Affäre des damaligen Vize-Kanzlers Heinz-Christian Strache hatte eine Regierungskrise ausgelöst, die schließlich zum erfolgreichen Misstrauensvotum der Opposition geführt hatte. Spekulationen, wonach die Daten auf der Festplatte mit diesem Vorfall im Zusammenhang stehen würden, dementierte Kurz. “Das ist ja das Absurdeste, was ich je gehört habe“, sagte er.

Erst in den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass die Datenträger zerstört worden waren. Den Stein ins Rollen brachte das Bekanntwerden der Ermittlungen gegen den Mitarbeiter, der die Vernichtung veranlasst hatte. Das Spezialunternehmen, das die Vernichtung vorgenommen hatte, informierte die Polizei, weil die Rechnung über 76 Euro nicht bezahlt worden sei.

Ex-Kanzler will erst spät vom Vorfall erfahren haben

Der Ex-Bundeskanzler Österreichs sagte, er sei selbst nicht in die Aktion involviert gewesen und habe bis zum Bekanntwerden nichts über die Vorfälle gewusst. „Ich wusste es nicht. Ich habe es jetzt auch selbst erst in den USA erfahren", erklärte der Politiker. Er war in den letzten Tagen im Silicon Valley zu Gesprächen mit Firmenbossen in den USA.

Video: Kurz-Mitarbeiter lässt Festplatten zerstören

dg/dpa