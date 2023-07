Schwarzfahren, Containern und Schwangerschaftsabbruch: Grüne drängen auf Liberalisierung des Strafrechts

Von: Sandra Kathe

Rechtsfachleute der Grünen fordern in einem 11-Punkte-Plan, einige Bereiche des Strafrechts an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen.

Berlin – Weil sie einige bisherige Straftatbestände für nicht mehr zeitgemäß und sozialpolitisch nicht tragbar halten, haben Rechtspolitikerinnen und -politiker der Grünen offenbar einen 11-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem Ziel, das Strafrecht zu liberalisieren. So sollen etwa Schwangerschaftsabbrüche nach jahrzehntelangen Diskussionen aus dem Strafgesetz verschwinden. Auch Containern und Schwarzfahren sollen nach Ansicht der Unterzeichnenden weniger schwer bestraft werden. Dafür fordern sie härtere Strafen für sexualisierte, reproduktive und geschlechtsbezogene Gewalt sowie für bestimmte Verstöße gegen den Tierschutz.

Zur Unterstützung der Forderung zählen laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland etwa die ehemalige Bundesministerin für Ernährung, Renate Künast, sowie Landesjustizministerinnen und -ministern Katja Meier (Sachsen), Benjamin Limbach (Nordrhein-Westfalen) und Doreen Denstedt (Thüringen), die in ihren Landesregierungen das Justizressort innehaben.

Straftatbestand Schwangerschaftsabbruch: Grüne fordern Abschaffung

Das Thema unter den Forderungen, das besonders prominent in Politik und Öffentlichkeit debattiert wird, sind Schwangerschaftsabbrüche. Von der geltenden Regel sagen die Grünen, die den Vorstoß unterstützen, dass sie „schon mit Blick auf das Selbstbestimmungsrecht nicht mehr tragbar“ sei. Aktuell besagt Paragraf 218 im Strafgesetzbuch, dass Abtreibungen zwar rechtswidrig sind, aber unter bestimmten Bedingungen straffrei bleiben. Kürzlich bereits abgeschafft wurde Paragraf 219a, der Ärztinnen und Ärzten verbot, für Schwangerschaftsabbrüche zu „werben“, was so viel bedeutet, dass die öffentliche Information über den Eingriff je nach Auslegung als Straftat interpretiert werden konnte.

Sozialpolitisch kritisiert wird zudem die Strafbarkeit vom Schwarzfahren, weil diese faktisch Armut bestrafe. Aus den verhängten Geldstrafen würden häufig Ersatzfreiheitsstrafen, weil sie überwiegend Menschen in finanzieller Not träfen, heiße es in dem Forderungskatalog. Auch das sogenannte Containern, das Retten von weggeworfenen Lebensmitteln für den eigenen Bedarf, wird derzeit noch als Diebstahl bestraft. Die Grünen-Politikerinnen und -Politiker fordern hier, eine andere Lösung zu finden.

Anpassungen im Strafrecht: Verfolgbarkeit von sexualisierter Gewalt verbessern

Strenger behandelt werden sollten nach der Forderung der Grünen stattdessen Sexualdelikte. So sieht das Papier eine Verbesserung der Verfolgbarkeit von sexualisierter, reproduktiver und geschlechtsbezogener Gewalt vor. Zudem wird gefordert, die auslaufende UN-Konvention zum Schutz aller Personen zeitnah umzusetzen.

Auch Verstöße gegen den Tierschutz sollten nach Ansicht der Rechtspolitikerinnen und -politiker unter bestimmten Bedingungen härter bestraft werden. Zu diesen Bedingungen zählen etwa bandenmäßige oder gewerbliche Tätigkeiten, oder wenn Amtsträger in Verstöße gegen Tierschutzgesetze verwickelt sind. (saka mit KNA)