Chef des Rats für Nachhaltige Entwicklung: „Wir müssen Verteilungskonflikte angehen"

Von: Carsten Hübner, Nicolas Heronymus, Caspar Dohmen

Reiner Hoffmann: Der frühere Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ist seit Februar 2023 Vorsitzender des Rats für Nachhaltige Entwicklung (RNE), der die Bundesregierung berät. © Political-Moments/Imago

Reiner Hoffmann ist seit Februar 2023 Vorsitzender des Rats. Er zieht im Interview Bilanz.

Im September findet in New York der zweite UN-Gipfel zur Agenda 2030 mit ihren 17 globalen Nachhaltigkeitszielen, den SDGs, statt. Doch die Halbzeitbilanz fällt nicht gut aus. Die Umsetzung stockt. Mit Reiner Hoffmann, dem Vorsitzenden des Nachhaltigkeitsrates der Bundesregierung, sprachen Caspar Dohmen, Carsten Hübner und Nicolas Heronymus.

Herr Hoffmann, wie fällt Ihre Halbzeitbilanz aus?

Die Bilanz ist nicht nur ernüchternd, sie ist in einigen Bereichen dramatisch. Aber wir haben es in den vergangenen Jahren auch mit multiplen Krisen zu tun gehabt. Besonders durch die Pandemie haben Hunger und Armut in vielen Regionen der Welt wieder extrem zugenommen. Dabei wurde der globale Süden oft allein gelassen – mit allen negativen Folgen.

Heißt das, die Agenda 2030 ist bereits gescheitert?

Nein. Auch wenn sie bisher in der öffentlichen Wahrnehmung keine große Wirkung entfaltet hat, darf man nicht unterschätzen, was sie hinter den Kulissen bewegt. Wir müssen in vielen Bereichen umdenken, um die enormen Herausforderungen zu bewältigen – sei es bei der Bekämpfung von Armut, der Klimakrise oder dem Artenverlust. Dafür stehen die 17 SDGs. Sie sind ehrgeizig. Aber zumindest ist es gelungen, eine strukturiertere Debatte über die Herausforderungen und die Lösungsstrategien in Gang zu setzen.

Wäre es besser gewesen, sich auf eine Handvoll Ziele zu beschränken?

Fragen Sie mal auf der Straße, wer die SDGs kennt. Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen ist selbst für Leute, die eine gewisse Affinität zum Thema haben, sehr komplex. Oft fehlt auch die Trennschärfe zwischen den einzelnen Zielen. Die SDGs laden auch zum Rosinenpicken ein. Wenn es bei einem Ziel besser läuft als bei den anderen, dann stellt man genau das ins Schaufenster – und lässt die anderen einfach hinten runterfallen. Ich denke aber, dass man das bei der Halbzeitbilanz im Auge haben und in New York versuchen wird, sich auf einen neuen Umsetzungsimpuls für die Agenda zu einigen.

Welche wären denn aus Ihrer Sicht die fünf zentralen Ziele, um eine globale Nachhaltigkeitsagenda zu verwirklichen?

Ein entscheidendes Ziel ist natürlich die Bekämpfung von Hunger und Armut. Auch weil das eine der Ursachen für Flucht und Migration ist. Wenn wir das in den Griff bekommen wollen, dann stellt sich vor allem die Frage der globalen Verteilungsgerechtigkeit.

Das zweite Ziel, und ich will das gar nicht gewichten, ist die Bekämpfung der Klimakrise. Gerade das damit vielfältig verbundene Thema Wasser ist lange unterschätzt worden, hat aber wiederum mit dem Thema Armut und Hunger zu tun. Wo die Wasserversorgung nicht funktioniert, müssen die Menschen weggehen. Oder sie sterben. Das wird aus meiner Sicht zu einem fundamentalen Problem in vielen Regionen der Welt. Wir sehen ja scharfe Wasserkrisen selbst in Frankreich und Spanien.

Ein dritter Schwerpunkt sollte aus meiner Sicht die Geschlechtergerechtigkeit sein. Das gilt insbesondere für den globalen Süden, wo Frauen im informellen Sektor eine entscheidende Rolle spielen. Auf dem afrikanischen Kontinent macht die informelle Wirtschaft 70 bis 80 Prozent aus. Dort sehen wir: Wenn Frauen gezielt gefördert werden, führt das zu sehr positiven Entwicklungen, was die Ernährungssituation, die Hungerbekämpfung, aber auch den Aufbau von lokalen Unternehmen und Kooperativen angeht. Das hat einen positiven Effekt auf die ganze Gemeinschaft, wie alle Analysen und Studien, die wir dazu kennen, zeigen.

Den vierten Punkt hätte ich vor einem Jahr wahrscheinlich auch noch nicht genannt, das gebe ich offen zu. Aber meine neue Aufgabe als Vorsitzender des Nachhaltigkeitsrates hat mir dafür die Augen geöffnet. Ich spreche von Artenvielfalt und Biodiversität und davon, dass wir uns langfristig unserer eigenen Lebensgrundlagen berauben, wenn wir weitermachen wie bisher. Womit wir wieder bei Armut und Hunger wären.

Mein fünftes Ziel wäre ein Überthema, nämlich die Stärkung der Kommunen als Orte des guten Lebens und Arbeitens. Die Kommunen, die Städte und Gemeinden, sind extrem relevant für die Lebensqualität – international, aber auch hier in Deutschland. Und da sieht es zum Teil gar nicht gut aus.

Was meinen Sie konkret?

Es geht um gute Perspektiven: um einen zukunftsfähigen ÖPNV, um den gesamten Infrastrukturbereich rund um Energieversorgung und bezahlbaren Wohnraum, um eine funktionierende Gesundheitsversorgung und natürlich um gute Schulen und Bildung. All das findet in den Kommunen statt. Dort müssen wir ansetzen. Ganz praktisch, ganz real, im alltäglichen Leben der Menschen.

Das ist aber nicht neu.

Das ist richtig. Aber es reicht dabei nicht, immer nur die Defizite aufzuzählen. Da bin ich ein alter Schüler von Oskar Negt, der in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit immer gesagt hat: „Man muss den Leuten nicht erklären, wie beschissen die Lage ist. Die wissen das viel besser.“ Was die Menschen interessiert, ist: Haben sie eine konkrete Zukunftsperspektive, für die es sich zu arbeiten lohnt? Und wie kommen wir von A nach B nach C, um A und B und C zu erreichen. Das spielt sich oft im Kleinen ab, aber darum geht es.

Bleibt die Frage, wie das alles finanziert wird.

Wir haben tatsächlich ein gewaltiges Finanzierungsproblem. Aber die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte zeigt: Geld ist insgesamt im Überfluss vorhanden. Nur häufig an der falschen Stelle. Womit wir wieder bei der Ungleichheit wären. Und die kann am Ende des Tages die Demokratie gefährden. Denn die meisten Menschen haben ein feines Gespür dafür, dass starke Schultern im Zweifel auch mehr zum Gemeinwohl beitragen sollten. Deshalb ist für uns im Nachhaltigkeitsrat der gesellschaftliche Zusammenhalt auch einer der drei Arbeitsschwerpunkte, die wir uns gesetzt haben. Man stößt wirklich an politische Grenzen, wenn die soziale Frage nicht von Anfang an mitgedacht wird.

Gibt es denn dafür den politischen Willen?

In der aktuellen Koalition in Deutschland sehe ich das im Moment leider nicht. Und das gilt auch für viele andere Staaten, die die Verteilungsfrage aus meiner Sicht ungenügend angehen. Zum Beispiel hat das Umweltbundesamt schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass wir sechs bis sieben Milliarden Euro pro Jahr einsparen könnten, wenn wir alle umweltschädlichen Subventionen wie das Dienstwagenprivileg abschaffen würden. Das würde einen anderen Zugang zur Debatte eröffnen. Deshalb war eine meiner ersten Botschaften im Nachhaltigkeitsrat: Wir haben einen fulminanten Verteilungskonflikt. Wenn wir diesen Verteilungskonflikt nicht angehen, dann werden wir scheitern.

Sie meinen im Kontext der globalen Systemauseinandersetzung?

Genau. Gelingt es den westlichen, wertebasierten Demokratien, die Klimakrise mit demokratischen Prozessen und Strukturen zu bewältigen? Oder setzen sich autoritäre, diktatorische Systeme wie China durch, die im Zweifelsfall den Klimawandel erfolgreicher bekämpfen, aber mit Menschenrechten nichts am Hut haben? Diese und andere Auseinandersetzungen haben gerade erst begonnen und sind stark von gesellschaftlichen Verteilungskonflikten geprägt. Es ist ganz einfach: In Demokratien brauche ich am Ende politische Mehrheiten. Und um politische Mehrheiten zu gewinnen, muss ich den Menschen eine Perspektive bieten.