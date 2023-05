Selenskyj verlässt überraschend die Ukraine - auch Deutschland-Reise geplant

Von: Florian Naumann

Wolodymyr Selenskyj zu Gast bei Sauli Niinistö in Finnland. © IMAGO/Vesa Moilanen

Überraschung in Finnland: Wolodymyr Selenskyj reiste am Mittwoch zu einem lang geheim gehaltenen Termin an. Kommt er auch nach Deutschland?

Update vom 3. Mai, 12.50 Uhr: Wolodymyr Selenskyj ist bei Amtskollege Sauli Niinistö in Helsinki angekommen - eine Ehrenkompanie des Militärs und jubelnde „Menschenmenge“ empfingen des ukrainischen Präsidenten, wie das Portal hbl.fi und der Sender YLE übereinstimmend berichteten.

Selenskyj verlässt überraschend die Ukraine - auch Deutschland-Reise steht an

Erstmeldung: Helsinki/München - Die Ukraine will die USA offenbar nicht mehr über die Details ihrer geplanten Frühjahrsoffensive informieren - und auch mit einer Auslandsreise hat Wolodymyr Selenskyj jetzt zumindest die Öffentlichkeit überrascht: Der Präsident der Ukraine kommt am Mittwoch (3. Mai) unerwartet zu einem Besuch nach Finnland.

Der Termin war bis zuletzt geheim gehalten worden, wie der finnische Sender YLE berichtete. Dabei ging es wohl um Sicherheitserwägungen. Der Verkehr um den Amtssitz von Selenskyjs Gastgeber, Finnlands Präsident Sauli Niinistö, wurde umgeleitet. Selenskyj sei um kurz vor 12.30 Uhr Ortszeit am Flughafen Helsinki-Vanda gelandet.

Fotografen lichteten am Mittwoch den mutmaßlichen Konvoi von Wolodymyr Selenskyj am Flughafen Helsinki-Vantaa ab. © IMAGO/Jussi Nukari

Selenskyj in Finnland: Treffen mit Skandinaviens Regierungschefs - Hilfe, Nato, EU Thema

Nicht nur Niinistö wird Selenskyj nach offiziellen Angaben treffen - sondern am Nachmittag auch die Regierungschefs von Schweden, Norwegen, Dänemark und Island. Einzel- und Gruppengespräche stehen laut YLE auf dem Programm. An einem Mittagessen wird auch Finnlands scheidende Ministerpräsidentin Sanna Marin teilnehmen. Am Abend soll es eine Pressekonferenz geben.

Thema soll - wenig überraschend - der Ukraine-Krieg sein. Vermutlich will Selenskyj in eigener Sache werben. Auf dem Programm stehen laut dem finnischen Präsidentenbüro die Militärhilfe der nordischen Länder und auch die Bindung der Ukraine an die EU und Nato. Gerade der von Kiew gewünschte Nato-Beitritt hatte zuletzt wohl für „Risse“ auch im Kreis der Ramstein-Runde gesorgt.

Selenskyj auf seltener Reise aus der Ukraine heraus - auch Deutschland-Termin geplant

Auslandsreisen Selenskyjs sind seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine selten, wie finnische Medien notierten. Nach Besuchen in den USA, Belgien, Polen, Frankreich und Großbritannien handle es sich erst um den sechsten Aufenthalt außerhalb der Landesgrenzen. In Deutschland war Selenskyj bislang nicht zu Gast.

Das könnte sich aber ändern: Ein Termin in Berlin sei für den 13. Mai geplant, berichtete der Nachrichtensender n-tv am Mittwochmittag. Die Berliner Polizei bestätigte dem Tagesspiegel die Pläne. Am 14. Mai werde Kanzler Olaf Scholz (SPD) Selenskyj mit militärischen Ehren empfangen, auch ein Termin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sei geplant, hieß es. Im Anschluss wolle Selenskyj in Aachen des Karlspreis in Empfang nehmen. (fn)