Ungeplanter emotionaler Moment bei Siko-Debatte über Russland - „Wir brauchen eure Unterstützung!“

Von: Florian Naumann

Die Weltpolitik blickt auf München: Bei der Siko geht es 2023 um den Ukraine-Krieg. Emmanuel Macron spricht schon vorab mit China. News-Ticker.

Update vom 16. Februar, 20.15 Uhr: Eine russische Politikaktivistin hat bei einer Podiumsdebatte kurz vor Start der Münchner Sicherheitskonferenz für einen emotionalen Moment gesorgt. Bei einem Panel mit dem Grünen-EU-Parlamentarier Sergej Lagodinsky im Münchner Literaturhaus hatte Putin-Kritiker Michail Chodorkowski Mitstreiterin Nastya Schewtschenko zu einer Wortmeldung aufgerufen. Nach mehrmaligem Insistieren des Ex-Oligarchen bekam sie ein Mikrofon gereicht.

Schewtschenko berichtete, sie sei 2019 inhaftiert und von ihrem Kind getrennt worden - dieses sei wenig später verstorben. „Ich war unerwünscht in Russland, jetzt bin ich unerwünscht auch in Europa“, klagte sie mit Blick auf Einschränkungen für ausgereiste Russinnen und Russen in der EU. „Wir brauchen jetzt eure Unterstützung“, betonte sie mit brüchiger Stimme. Zugleich erklärte Schewtschenko, es sei nicht wahr, dass es in Russland kein Protest gegen das Putin-Regime gebe. Der Grund für ausbleibende Großdemonstrationen sei einfach zu erklären: Russland sei ein „Polizeistaat“ wie Belarus oder Nordkorea. Amnesty International hat Schewtschenko als politisch Verfolgte eingestuft.

Lagodinsky hatte kurz zuvor erklärt, die EU benötige „elastischere“ Subventionen gegen Russland. Exil-Russen sei es oft nicht einmal möglich, ein Konto zu eröffnen. Die Frage, ob Geflüchtete aus Russland unproblematisch aufgenommen werden sollen, ist auch in Deutschland umstritten. Im Dezember hatte der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz bei Merkur.de gefordert, Deutschland müsse seinen Teil leisten, damit russische „Oppositionelle, Kriegsdienstverweigerer und Deserteure“ davor zu bewahren, „in einem völkerrechtswidrigen Krieg zwangsrekrutiert“ zu werden. Allerdings gibt es auch Sicherheitsbedenken in der EU.

Chodorkowski und Lagodinsky waren sich indes einig, dass die Ukraine nicht zu Verhandlungen mit Russland gezwungen werden könne. Chodorkowski betonte zudem, Wladimir Putin würde eine mögliche Einigung nutzen, um in der Ukraine einen Bürgerkrieg zu entfachen. Er bedauere die Menschen in der Ukraine und ihre Situation sehr, „aber das ist leider keine Möglichkeit, den Krieg zu beenden“, sagte er.

Meloni sagt für Siko 2023 ab: Italienische Regierungschefin hat wohl Grippe

Update vom 16. Februar, 18.20 Uhr: Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz abgesagt. Die Parteivorsitzende der postfaschistischen Fratelli d‘Italia hat sich offenbar eine Grippe eingefangen. Meloni habe alle weiteren Termine in dieser Woche gestrichen, teilte ihr Amtssitz in Rom am Donnerstag mit. Sie war als eine von rund 40 Staats- und Regierungschefs nach München eingeladen.

Dort steht dieses Jahr steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Fokus. Zuletzt hatte Melonis Koalitionspartner Silvio Berlusconi mit Bemerkungen über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für Empörung gesorgt. Der langjährige Regierungschef gab Selenskyj die Schuld an den vielen Toten und schlug vor, dass der Westen seine finanziellen und militärischen Hilfen stoppt. Meloni unterstrich dagegen ihre Unterstützung für Kiew.

Heusgen verteidigt vor Siko-Start Merkels Putin-Politik – hat Europa „zusammengehalten“

Update vom 16. Februar, 16.35 Uhr: Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat in einer ersten Debatte kurz vor offiziellem Start der Siko die Russland-Politik von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Teilen verteidigt. Heusgen war selbst außenpolitischer Berater Merkels.

Merkel sei diejenige gewesen, die Europa angesichts der russischen Krim-Annexion „zusammengehalten“ habe, sagte Heusgen in dem Format „Zeitenwende on Tour“. Das sei 2014/15 äußerst schwierig gewesen. „Wir haben alles versucht, auf diplomatischem Weg“, sagte er zugleich mit Blick auf das Minsker Abkommen und das Normandie-Format. Der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko habe das Abkommen dringend gewollt, „weil seine Armee auf dem Boden lag“.



Zugleich sei „zurecht oder unrecht“ weithin in Vergessenheit geraten, dass es in Russland in der vierjährigen Präsidentschaft Dmitri Medwedews eine „gewisse Öffnung“ gegeben habe. „Heute ist Medwedew ein Clown“, urteilte Heusgen.

Siko startet: Putins Russland bleibt draußen - Macron ringt China schon Bekenntnis ab

Vorbericht: München - US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist bereits gelandet, Emmanuel Macron und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg werden folgen - Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist ebenfalls mit dabei: Von Freitag bis Sonntag (17. bis 19. Februar) treffen sich in München viele politische Schwergewichte. Ein Hauptthema wird im Hotel Bayerischer Hof der Ukraine-Krieg sein. Oder genauer gesagt: Die Frage, wie sich die liberalen Demokratien dem Druck der Autokratien erwehren können.

In ihrem „Security Report“ hat die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC/Siko) bereits vorab einen verschärften „Wettbewerb der Systeme“ ausgemacht. Neben Wladimir Putins Krieg sahen die Experten darin auch China als Problem. Und sie drangen auf Lösungen: Das System der liberalen Demokratie müsse attraktive Angebote machen, um Unterstützer zu sichern und zu gewinnen. Auch deshalb steht 2023 der „globale Süden“ im Fokus.

Münchner Siko 2023 vom Ukraine-Krieg überschattet: Macron spricht schon vorab mit China

Der Ukraine-Krieg verleiht dem Treffen aber natürlich besondere Brisanz. 2007 hatte Wladimir Putin in einer Siko-Rede die Abkehr Russlands vom Westen angedeutet, 2022 war Wolodymyr Selenskyj kurz vor dem Beginn der russischen Invasion zu Gast. 2023 wird es wohl um die richtige Gegenstrategie gehen. Sei es bei Waffenlieferungen oder in der Kriegs-Diplomatie.

Gerade Emmanuel Macron ist in dieser Angelegenheit aktuell zu Gange. Vor der Reise nach München traf er den chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi in Paris. Laut Elysee-Palast waren sich die beiden einig, „zum Frieden unter Einhaltung des Völkerrechts beizutragen“. Chinas Einfluss auf Russland wird als groß eingeschätzt - beim G20-Gipfel auf Bali hatte die Runde dem Putin offiziell freundlich gesonnenen Peking ein Statement gegen den Einsatz von Atomwaffen abgerungen. Auch Wang wird in München erwartet.

Die prominentesten bei der Münchner Siko erwarteten Gäste im Überblick: Aus den USA: Vizepräsidentin Kamala Harris, Außenminister Anthony Blinken, 60 Kongressabgeordnete EU-Staats- und Regierungschefs: u.a. Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Andrzej Duda, Rishi Sunak, Ratspräsident Charles Michel Aus der Ukraine: Außenminister Dmytro Kuleba, Verteidigungsminister Olexij Resnikow, Witali Klitschko, evtl. Videoschalte mit Wolodymyr Selenskyj Prominente Nicht-Regierungsvertreter: Michail Chodorkowski, Garri Kasparow (Kreml-Kritiker), Bill Gates, Kristalina Georgiewa (IWF-Chefin)

Macron will in den kommenden Tagen auch nach Moskau reisen. Womöglich mit Input aus München im Gespräch. Bei der Sicherheitskonferenz wird er aber nicht auf russische Diplomaten treffen - die Russische Föderation und auch der Iran sind 2023 nicht eingeladen, wie Siko-Chef Christoph Heusgen vorab erklärte: Das Treffen solle keine Plattform für Propaganda werden. Heusgen forderte in einem Interview auch eine „Deputinisierung“ Russlands.

Siko ohne Putins Russland: Ukraine schickt zwei Minister - Video-Eröffnung durch Selenskyj?

Dafür werden russische Oppositionelle auf der Siko in München erwartet - etwa der frühere Schach-Promi Garri Kasparow. Oder auch Ex-Oligarch Michail Chodorkowski, der in München wohl seinen Entwurf für ein „Russland nach Putin“ vorstellen wird. Für die Ukraine sind Außenminister Dmytro Kuleba und Verteidigungsressortchef Olexij Resnikow vor Ort. Gemutmaßt wird, dass Selenskyj das Treffen per Videoschalte eröffnet.

Zum konkreten Programmablauf hielten sich die Siko-Organisatoren aber lange bedeckt. Bekannt ist, dass Bill Gates am Freitagvormittag in einem „Townhall-Meeting“ unter anderem mit EU-Ratspräsident Charles Michel und IWF-Chefin Kristalina Georgiewa über Kooperation zwischen Nord und Süd sprechen wird.

Eine Herausforderung für die Organisatoren ist 2023 aber auch die Logistik: Just zum Siko-Hauptanreisetag am Freitag wird am Flughafen München gestreikt. Die Anreise per Privatjet soll aber möglich sein. Die Münchner werden die Großkonferenz unter anderem über Einschränkungen im ÖPNV zu spüren bekommen. Zugleich sind mindestens 17 Demos und Veranstaltungen angemeldet. Ob die Proteste gegen die lange als Treffen der Rüstungslobby gegeißelte Siko ähnlich groß ausfallen wie bislang, bleibt abzuwarten. (fn)