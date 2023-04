„Wir bleiben optimistisch“: Berlusconi offenbar an Leukämie erkrankt

Von: Jens Kiffmeier, Nail Akkoyun, Andreas Schmid

Silvio Berlusconi liegt auf der Intensivstation – offenbar wegen Leukämie. Inzwischen ist mehr über den Zustand des Ex-Premierministers Italiens bekannt.

Update vom 6. April, 12.56 Uhr: Harte Diagnose für Silvio Berlusconi: Der frühere italienische Ministerpräsident wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge wohl wegen einer Leukämie-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Der 86-Jährige habe gegen den Blutkrebs bereits eine Chemotherapie begonnen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag unter Berufung auf Berlusconis Umfeld. Die erste Dosis hätten ihm die Ärzte am Mittwochabend verabreicht. Zuvor hatte auch die Zeitung Corriere della Sera darüber berichtet. Der Politiker war am Mittwoch auf die Intensivstation eingeliefert worden. Dennoch soll der Zustand stabil sein, hieß es.

Berlusconi im Krankenhaus: Ex-Premier soll an Leukämie erkrankt sein

Update vom 6. April, 9.50 Uhr: Der Zustand des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ist laut Italiens Außenminister Antonio Tajani stabil. Tajani, Vizechef von Berlusconis Partei Forza Italia, sagte am Donnerstagmorgen im italienischen Fernsehen, er habe mit dem Arzt des 86-Jährigen telefoniert. Berlusconi habe demnach eine „ruhige Nacht“ verbracht.

Der Ex-Regierungschef wurde am Mittwoch in die Klinik San Raffaele in Mailand eingeliefert. Zunächst wurde von Herz-Kreislauf- und Atemproblemen berichtet. Bereits am Mittwoch besuchten ihn Medienberichten zufolge seine Kinder, seine Lebenspartnerin sowie sein Bruder Paolo im Krankenhaus. „Wir hoffen, dass der Löwe bald zurückkehrt. Er gibt niemals auf“, sagte Tajani. „Wir bleiben optimistisch.“

Silvio Berlusconi liegt nach Atembeschwerden auf der Intensivstation. (Archivfoto) © Roberto Monaldo/LaPresseZUMA/dpa

Behandlung auf Intensivstation: Sorge um Ex-Ministerpräsident Berlusconi

Erstmeldung vom Mittwoch, 5. April: Mailand – Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete am Mittwoch, der 86 Jahre alte Parlamentarier werde in der Klinik San Raffaele in Mailand auf der Intensivstation behandelt. Auch die Nachrichtenagentur Ansa meldete seine Einlieferung in ein Krankenhaus. Laut der italienischen Tageszeitung La Repubblica ist er mit Atemnot eingeliefert worden. Die Situation sei stabil.

Berlusconi war erst am Donnerstag aus Klinik entlassen worden

Eine offizielle Bestätigung der Familie des Politikers und Medienunternehmers oder der Partei Forza Italia gab es zunächst nicht. Den Berichten zufolge wird Berlusconi wegen Herz-Kreislauf-Problemen behandelt. Er war erst vergangenen Donnerstag nach einem viertägigen Aufenthalt in jener Klinik – offiziell wegen Routineuntersuchungen – entlassen worden.

Berlusconi hat das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen dominiert - nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Er war zwischen 1994 und 2011 dreimal Ministerpräsident. Die von ihm gegründete und geführte Partei Forza Italia ist seit Oktober Teil der von der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angeführten Regierungskoalition. Zuletzt klagte er immer wieder über gesundheitliche Probleme. (as/nak/dpa/AFP)