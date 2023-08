Spaniens König unter Zugzwang: Felipe muss Ministerpräsidenten wählen

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Jetzt muss in Spanien der König ran, damit nach den vorgezogenen und ergebnislosen Parlamentswahlen in Spanien, eine Regierung gebildet werden kann.

Madrid – Seit Sonntag (20. August) ist die Fußball-WM der Frauen abgeschlossen. Die Spanierinnen haben sich auch ohne ihren König Felipe VI. in den Zuschauerreihen die Weltmeisterschaft gegen England gesichert. Königin Letizia musste ohne ihren Mann nach Sydney zum WM-Finale. Denn der muss sich dieser Tage, nach den Wahlen im Juli, um nichts Geringeres als die Regierungsbildung in Spanien kümmern.

Einen Monat nach den ergebnislosen Parlamentswahlen im Land empfängt er seit Montag die Parteiführungen zu insgesamt sieben Einzelgesprächen. Für das Amt des Regierungschefs kommen zwei Kandidaten infrage, nämlich der amtierende Ministerpräsident Pe­dro Sánchez von der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der christdemokratischen Partei Partido Popular (PP).

König Felipe VI. von Spanien und Königin Letizia beim Besuch der Westminster Abbey. Dieser Tage hat der König wenig Zeit, um mit seiner Frau zu verreisen. Er muss die Regierungsbildung im Land beaufsichtigen. © Bernat Armangue/Pool AP/dpa

König Felipe als politischer Schiedsrichter: zwei Kandidaten kommen als Spaniens Ministerpräsident in Frage

Gemäß der spanischen Verfassung übernimmt der König gerade eine neutrale Vermittlerrolle in Spanien, dessen politische Landschaft als stark gespalten gilt. Die Ergebnisse der vorgezogenen nationalen Wahlen führten dazu, dass keine Regierungsbildung möglich war. Daher muss sich der König für einen der beiden Spitzenkandidaten entscheiden. Die werden ihre Argumente am Dienstag (22. August) im Zarzuela-Palast in Madrid vortragen.

Hauptargument vom Konservativen Alberto Núñez Feijóo wird sein, dass eine Mehrheit des Volkes seine Volkspartei am 23. Juli gewählt hat. Trotzdem waren es nicht genug Stimmen für die PP, um die erforderliche Anzahl an Sitzen im Parlament zu erreichen. 137 Sitze waren es am Ende nur. Eine Koalition mit der rechtspopulistischen Vox-Partei gilt auch nicht als Garant für eine absolute Mehrheit. Die Vox kam nämlich nur auf 33 Sitze. Eine absolute Mehrheit (176 Sitze) könnte Feijóo also nicht erreichen.

Sánchez erneut Spaniens Ministerpräsident? Derzeit nicht ohne Katalonien

Damit der Sozialist Pedro Sánchez Ministerpräsident bleiben kann, braucht er – neben der Unterstützung seiner linken Verbündeten und weiterer regionaler Parteien – auch noch mehrere Stimmen der katalanischen Separatistenpartei Junts. Die hat Wünsche: Erstens verlangen sie Amnestie für die Teilnehmenden am gescheiterten katalanischen Unabhängigkeitsreferendum von 2017 und zweitens Madrids Zustimmung für eine weitere Abstimmung über eine Selbstbestimmung der spanischen Region. Zu beidem gab es bereits eine klare Absage der PSOE, weil diese Forderungen verfassungswidrig seien.

Die Wahl des Königs ist abhängig von der Unterstützung der anderen Parteien und da sieht es momentan für beide Kandidaten eher schlecht aus. Im ersten Wahldurchgang im Unterhaus benötigen sie mindestens 176 Stimmen der Abgeordneten, also die absolute Mehrheit. Im zweiten Wahlgang tut es dann auch eine einfache Mehrheit.

Katalonien ist also das Zünglein an der Waage. Nur mit einem Abkommen mit der Junta-Partei des im Exil lebenden katalanischen Separatisten-Führers Carles Puigdemont wird es allerdings deren Unterstützung geben. Wenn am Ende alle Stricke reißen und keine Regierungsbildung möglich sein sollte, wird es irgendwann zwischen Ende diesen und Anfang nächsten Jahres eine weitere Parlamentswahl geben. (Emanuel Zylla)