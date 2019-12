Bundesparteitag: SPD stimmt über sofortigen Austritt aus der GroKo ab - so lautet das Ergebnis

Mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hat die SPD jetzt eine Parteispitze aus dem linken Flügel gewählt. Dazu steht Kevin Kühnert vor dem Posten des Stellvertreters. Jetzt live.

Die SPD hat zwei neue Vorsitzende gewählt: Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Die Parteilinke plant, die Große Koalition per Initiativantrag zu kippen.

Update 18.50 Uhr: Ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen und höhere Mindeslohn sind zwei Punkte, welche die neue SPD-Führung in ihren Gesprächen mit der CDU nachverhandeln will. Von den Ergebnissen dieser Verhandlungen wollen die Sozialdemokraten dann ihren Verbleib in der GroKo abhängig machen. Das beschloss der Bundesparteitag mit großer Mehrheit.

Der #SPDbpt19 hat den Leitantrag zur Halbzeitbilanz angenommen. Mehr Investitionen, besseren Klimaschutz und einen Mindestlohn von 12 Euro: darüber werden wir jetzt mit der Union verhandeln. Mehr Informationen: https://t.co/ZxYSTWhC9x #NeueZeit pic.twitter.com/GcgU3rVrGf — SPD Parteivorstand (@spdde) December 6, 2019

Update 18.30 Uhr: Auf dem Bundesparteitag hat die SPD soeben über den Austieg aus der Großen Koalition abgestimmt. Die Mehrheit der Delegierten wies den Antrag zurück, der den sofortigen Austritt aus der Regierungskoalition forderte. Die neu SPD-Spitze will erst das Gespräch mit der Union suchen.

Walter-Borjans kritisiert Kurs von AKK - CDU-Politiker schießt sofort zurück

Update 18.19 Uhr: Nur wenige Stunden nach der Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu den neuen Vorsitzenden der SPD, hagelt es scharfe Kritik aus der CDU. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hat Walter-Borjans vorgeworfen, dass er sich mit seiner Rede „in Richtung außerparlamentarische Opposition begebe“.

Der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen hatte in seiner Rede auf dem Bundesparteitag Kritik an Verteidigungsministerin AKK geäußert. NoWaBo warf der CDU-Chefin einen grundfalschen Kurs vor. Wadephul hingegen sagten in Richtung SPD, dass man wieder in der Realität ankommen sollte und verteidigte den Kurs von Kramp-Karrenbauer.

Update 16.01 Uhr: Der Juso-Chef Kevin Kühnert, der, mit seiner Rede auf dem SPD-Parteitag vor zwei Jahren, die „No-GroKo“-Bewegung regelrecht losgetreten hatte, wirbt jetzt für Unterstützung der neuen Partei-Chefs - und ihrem Plädoyer zum Verbleib in der großen Koalition. Er vertraue auf das Versprechen von Walter-Borjans und Esken, das es nicht bei einem bloßen „Weiter so“ bleibe.

Kühnert hat sich außerdem um einen Posten als Vize-Vorsitzender beworben. Ob ihm seine plötzlich so versöhnlichen Töne zur GroKo in der Partei schaden, wird wohl an der Wahl der Vizevorsitzenden gegen 17 Uhr abzulesen sein.

Neue Chefs plädieren für GroKo - Bereits das erste Wahlversprechen gebrochen?

Update 15.46 Uhr: Die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben dafür geworben, dass die SPD vorerstin der großen Koalition mit der Union bleibt, aber Gespräche über wichtige Anliegen führt. Die Halbzeitbilanz könne sich sehen lassen, sagte Esken am Freitag auf dem Parteitag in Berlin. Die SPD habe einen guten Job gemacht. Zugleich sagte sie über die Koalition: „Wir wissen, dass die für euch alle keine Herzensangelegenheit ist.“

Herzensangelegenheit seien vielmehr die Vorhaben, die die SPD im Koalitionsvertrag stehen habe, aber zusätzlich auch notwendige Veränderungen für Deutschland. „Wir werden sehen, ob das möglich ist in dieser Koalition oder ob wir sie beenden müssen“, sagte Esken.

Walter-Borjans betonte: „Wir glauben, dass diese Konstellation uns hindert, dass sie uns an vielen Stellen blockiert.“ Der Antrag auf dem Parteitag sei ein Kompromiss. Er sieht vor, dass die SPD mit der Union zunächst über wichtige Themen spricht. Dann soll der Parteivorstand entscheiden, ob die Fortsetzung der Koalition für die SPD sinnvoll ist.

Neue SPD-Chefs gewählt: Walter-Borjans mit deutlich besserem Ergebnis als Partnerin Esken

Update 15.03 Uhr: Die SPD hat offiziell ein neues Führungsduo: Der Parteitag wählte am Freitag die linke Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans zu neuen Vorsitzenden. Es ist das erste gemischte Führungsteam in der Geschichte der Sozialdemokratie. Esken erhielt 75,9 Prozent, Walter-Borjans 89,2 Prozent. Es gab minutenlang Applaus der Delegierten, die sich von ihren Plätzen erhoben.

Auffällig ist das vergleichsweise schwache Ergebnis von Saskia Esken. Mit 75,9 Prozent liegt keine zehn Prozent über dem Ergebnis der ehemaligen Vorsitzenden Andrea Nahles. Diese hatte bei ihrer Wahl im April des vergangenen Jahres 66,35 Prozent bekommen. Im Sommer war Nahles nach heftiger Kritik abgetreten.

SPD-Parteitag: Esken und Walter-Borjans neue SPD-Chefs

Update 14.57 Uhr: Die linke Bundestagsabgeordneten Saskia Esken und der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans sind zu den neuen Vorsitzenden der SPD gewählt worden. Der Parteitag bestimmte den 67-jährigen Kritiker der großen Koalition am Freitag in Berlin.

Update 14.42 Uhr: Das von den Mitgliedern gewählte Führungsduo aus Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, das sich auf dem SPD-Parteitag am Freitag zur Wahl stellt, wird derweil von der AfD-Politikerin Alice Weidel angegriffen. Man solle sich doch „sozialistische Partei“ nennen, so Weidel auf Twitter. Und: Deutschland höre die Signale, „die SPD hat keine Zukunft mehr“.

Die #SPD sollte den #SPDbpt19 zur Umbenennung in "Sozialistische Partei Deutschlands" nutzen. @EskenSaskia hat bereits ordentlich vorgelegt & die Delegierten in Anlehnung an die Internationale gefragt: "Hört ihr die Signale?" Deutschland hört sie - die SPD hat keine Zukunft mehr. — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 6. Dezember 2019

Das Ergebnis der Wahl zu den SPD-Vorsitzenden wird für 15 Uhr erwartet. Der angehende SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat in seiner Bewerbungsrede um den Parteivorsitz erklärt, zu Gunsten von nötigen Investitionen notfalls auch auf die Schuldenbremse im Grundgesetz verzichten. „Wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft für unsere Kinder entgegensteht, dann ist sie falsch, dann muss sie weg“, sagte er am Freitag auf dem SPD-Parteitag in Berlin. „Und das gilt, machen wir uns nichts vor, wenn wir es nicht irgendwo umschiffen wollen, dann gilt es auch für die Schuldenbremse.“

Kein wachsendes Unternehmen würde sich so einer Investitionsbremse unterwerfen. Die Schuldenbremse besagt, dass Bund und Länder einen im Grundsatz ausgeglichenen Haushalt haben müssen, geringfügig neue Schulden sind aber auch damit erlaubt. Finanzminister Olaf Scholz hatte die schwarze Null, also einen Haushalt ohne neue Schulden, zuletzt immer wieder verteidigt. Der Bund habe auch so die Möglichkeit für Rekordinvestitionen, hatte er betont.

Per Trick auf SPD-Parteitag: Kühnert greift nach der Macht in der Partei

Update 13.23 Uhr: Die SPD will eine Kampfabstimmung bei den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden vermeiden. Erwartet worden war zunächst, dass die Delegierten zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und Arbeitsminister Hubertus Heil als einen Stellvertreter entscheiden müssen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitagvormittag aus Parteikreisen erfuhr, wird nun angepeilt, dass es künftig fünf Stellvertreter gibt. Damit wäre der Weg für Kühnert und Heil frei. Damit wäre ein zentraler Konflikt des Konvents aus dem Weg geräumt. Heil steht für den Regierungskurs der SPD, Kühnert gilt als führender Kritiker der großen Koalition in der SPD. Zusätzlich ist noch die Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, als Stellvertreterin vorgesehen.

Klar nominiert als Stellvertreterinnen sind stattdessen die Brandenburgerin Klara Geywitz und die Saar-SPD-Chefin Anke Rehlinger. Zuvor hatten ein Journalist der Funke-Mediengruppe auf Twitter und die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland darüber berichtet. Ursprünglich sollte die Zahl der Stellvertreter von sechs auf drei reduziert werden.

SPD-Parteitag: Walter Borjans geht auf Konfrontation - mit AKK und mit Deutschlands Reichen

Update 13.18 Uhr: Der angehende SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich in den Mittelpunkt seiner Parteitagsrede gestellt. Es habe in den vergangenen Jahren eine schleichende Entlastung der oberen Einkommen gegeben, wer weniger verdiene, habe davon aber nichts gehabt, sagte er am Freitag in Berlin.

„Die SPD muss wieder die Partei der Verteilungsgerechtigkeit werden“, forderte er. Wer hohe Einkommen und Vermögen habe, müsse einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens zahlen. „Es ist an der Zeit, das hohe und höchste Einkommen angemessen versteuert werden, in diesem Land“, sagte Norbert Walter-Borjans in seiner Bewerbungsrede.

Der 67-Jährige wies darauf hin, dass er als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen durch den Kauf von Steuer-CDs sieben Milliarden Euro für die Allgemeinheit zurückgeholt habe. Während des Wahlkampfs um den SPD-Vorsitz war Walter-Borjans von seinen Anhängern als „Robin Hood der Steuerzahler“ gefeiert worden. „Glaubwürdigkeit kommt nicht vom Zurückzucken, Glaubwürdigkeit kommt vom Standhaftbleiben“, betonte er in Berlin.

Video: Spannung stieg schon vor dem SPD-Parteitag

SPD-Parteitag: Walter-Borjans geht auf Konfrontationskurs zu AKK (CDU)

Update 13.12 Uhr: Norbert Walter-Borjans ist in seiner Bewerbungsrede für den SPD-Parteivorsitz in der Sicherheits- und Militärpolitik auf Konfrontationskurs zur CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gegangen. Wenn die Verteidigungsministerin die Bundeswehr an möglichst vielen Orten in der Welt im Einsatz sehen wolle, „dann ist das grundfalsch“, sagte der 67-Jährige am Freitag beim Bundesparteitag der Sozialdemokraten in Berlin, wo er mit Saskia Esken an die Spitze der Partei gewählt werden wollte. Das sei „Irrealpolitik“ und „Militarisierung der Außenpolitik“, sagte er. „Dazu dürfen Sozialdemokraten nicht die Hand reichen.“

SPD-Parteitag von umstrittener Firma gespons

Update 12.58 Uhr:Geld stinkt nicht, heißt ein Sprichwort. Und scheinbar gilt das auch bei der SPD. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte erst kürzlich eine Harte Linie gegen Huawei beim 5G-Ausbau gefordert. „Die Sicherheit unserer digitalen Infrastruktur muss im Zentrum stehen“, hatte Maas im Interview mit der Zeit gesagt. Das hindert die Partei jedoch nicht daran, den chinesischen Telekommunikationskonzern als Sponsor zu akzeptieren.

Beim 5G-Ausbau in Deutschland streitet die große Koalition unter anderem darüber, ob Huawei daran teilnehmen dar. Der Konzern steht unter Verdacht, das Unternehmen für chinesische Spionagezwecke zu nutzen. Wie Bild.de berichtet, ist der Konzern unter den Sponsoren aufgelistet.

SPD-Parteitag: Neuen Chefs droht schon Debakel - Abgeordnete rechnet mit Partei ab

Update 12.29 Uhr:Die angehende SPD-Chefin Saskia Esken zeigt sich weiter kritisch zur Koalition mit der Union. „Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser großen Koalition angeht“, sagte sie am Freitag auf dem Parteitag in Berlin. „Viel zu lange war die SPD in den letzten Jahren in ihrer eigenen Denke mehr große Koalition als eigenständige Kraft.“ Die SPD gebe dem Regierungsbündnis eine „realistische Chance auf eine Fortsetzung“ - „nicht mehr, aber auch nicht weniger“, betonte Esken.

Auch in einer großen Koalition würde sie „standhafte sozialdemokratische Politik machen“, versprach die Digitalpolitikerin, die im Anschluss zur Parteichefin gewählt werden sollte. Scharfe Kritik übte sie an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die die Umsetzung der mühsam ausgehandelten Grundrente an den Fortbestand der Koalition geknüpft hatte. Das sei respektlos, sagte Esken.

SPD-Parteitag: Markige Ansagen in der Bewerbungsrede von Saskia Esken

Update 12.22 Uhr: Saskia Esken hat in ihrer Bewerbungsrede für den SPD-Vorsitz eine Umkehr ihrer Partei in der Arbeitsmarktpolitik gefordert. Deutschland leiste sich einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa, sagte die 58-Jährige am Freitag beim Bundesparteitag der SPD in Berlin. Die SPD habe dazu beigetragen, dass dieser Niedriglohnsektor entstehen konnte. „Es ist Zeit, dass wir umkehren“, forderte sie. „Wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat, wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet“. Das sei ein viel zu langes Kapitel gewesen. „Ich will, dass jeder Mensch von seiner Hände Arbeit leben kann.“ Sonst glauben die Menschen der SPD nicht mehr, dass sie im Fokus ihrer Politik stünden.

Update 12.15 Uhr: Vor der Wahl zur SPD-Parteispitze stellt sich die Kandidatin Saskia Esken der Partei nicht nur politisch, sondern auch ganz persönlich vor: Ihre ersten Jahre in der Arbeitswelt seien nicht „geradlinig“ verlaufen, so Esken. Sie habe sich ungelernt mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Sie habe bei der Post hinter der Theke gestanden, später und als Chauffeurin gearbeitet. Schließlich habe sie doch eine Ausbildung zur Softwareentwicklerin gemacht. „Aber ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme“.

Auch bedankte sich Esken in ihrer Rede bei der ehemaligen Parteivorsitzenden Andrea Nahles.

SPD-Parteitag: Neuen Chefs droht schon Debakel - Abgeordnete rechnet mit Partei ab

Update 12.07 Uhr: Der SPD-Parteitag in Berlin hat den Weg für die Wahl der designierten Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die Parteispitze freigemacht. Die rund 600 Delegierten beschlossen am Freitag in Berlin mit Zwei-Drittel-Mehrheit eine Satzungsänderung, die eine Doppelspitze mit einer Frau und einem Mann ermöglicht. Demnach soll es einen oder eine Vorsitzende oder zwei gleichberechtigte Vorsitzende geben, davon eine Frau.

Generalsekretär Lars Klingbeil hatte eindringlich dafür geworben, dass es normal sein müsse, dass Männer und Frauen gleichberechtigt die Partei führen. Danach wollten sich Esken und Walter-Borjans den Delegierten zur Wahl stellen. Sie hatten einen Mitgliederentscheid der SPD gewonnen, doch müssen sie noch vom Parteitag gewählt werden.

Neben den großen Themen auf dem SPD-Parteitag steht die Partei vor weiteren drastischen Änderungen. Noch offen ist, was nach der Wahl-Klatsche mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz passiert. Um den Vizekanzler ist es in den vergangenen Tagen recht ruhig geworden. Nun droht die SPD den Finanzminister zu stürzen.

SPD-Parteitag: Neuen Chefs droht schon Debakel - Abgeordnete rechnet mit Partei ab

Update 11.43 Uhr: „Auch deshalb haben wir verkackt, bei den Leuten“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Magdalena „Leni“ Breymaier auf dem SPD-Parteitag salopp. Und erklärt: Die SPD habe versäumt, die richtigen Akzente zu setzen. Für Steuergerechtigkeit müsse man kämpfen, für gerechtere Gehälter und für Parität. Diese und weitere Schwerpunkte habe man in der Koalition mit der Union nicht setzen können.

Die Arbeit in der GroKo sei schwer, aber zumindest sei man Teil der Regierung. Die Gefahr sieht sie woanders und spielt auf die AfD an: „Wir haben im Moment eine rechtskonservative Mehrheit im Bundestag“, so Breymaier weiter und appelliert an ihre Genossen: „Lasst uns gemeinsam streiten, für eine linke Mehrheit im Bundestag.“

+ Leni Breymaier (SPD) © dpa / Bernd Weissbrod

Warnung an neues Duo: Walter-Borjans und Esken droht „immenser Vertrauensverlust“

Update 11.14 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat seine Partei für den schlechten Umgang mit dem Führungspersonal der vergangenen Jahren kritisiert. „Wir haben uns oft nicht von der besten Seite als Partei präsentiert“, sagte er am Freitag auf dem Parteitag in Berlin. Es sei ruppig zugegangen, mit der inzwischen zurückgetretenen Vorsitzenden Andrea Nahles sei die SPD nicht gut umgegangen. Das müsse sich sofort ändern. „Heute muss der Aufbruch sein“, forderte Klingbeil. „Wir brauchen ein anderes Bild.“ Die SPD müsse wieder für Geschlossenheit stehen. „Wir müssen einen alten Stil in dieser Partei überwinden, der Ego-Shooter und Einzelkämpfer in den Mittelpunkt stellt“, forderte Klingbeil.

Warnung an die SPD-Parteispitze: Walter-Borjans und Esken vor „immensem Vertrauensverlust“

Update 10.57 Uhr: Die scheidende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat zu Beginn des mit Spannung erwarteten SPD-Parteitags für einen Verbleib der Partei in der großen Koalition geworben. „Wir machen das, zu was wir als Partei verpflichtet sind: Wir gestalten Politik“, sagte Dreyer am Freitag in Berlin vor den rund 600 Delegierten. Sie lobte ausdrücklich die SPD-Minister und die Erfolge der SPD in der Bundesregierung. Darauf sei sie „mächtig stolz“. Wörtlich sagte sie: „Es macht nämlich einen Unterschied, wer regiert.“

Parteitag: Showdown bei der SPD - Es geht nicht nur um den Vorsitz

Update 10.51 Uhr: Auch bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden könnte es ein Duell zwischen Kritiker und Befürworter der großen Koalition geben. Juso-Chef Kevin Kühnert und Arbeitsminister Hubertus Heil wollen im Kampf um den dritten Vizeposten gegeneinander antreten. Bisher ist eine Reduzierung der Vizeposten von sechs auf drei geplant. Der Parteitag könnte sich aber auch für vier Stellvertreter entscheiden.

Update 10.23 Uhr:Noch ist die neue SPD-Spitze aus Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken noch nicht offiziell gewählt, da werden sie als Kandidaten für den Job bereits wieder infrage gestellt. Im linken Flügel der Partei ist bereits von Wortbruch die Rede. Kann die neue Parteispitze halten, was sie versprochen hat?

Der Linke Flügel der SPD hat bereits zu einer Art Coup aufgerufen. Nach der SPD-Linken Hilde Mattheis äußert sich jetzt auch der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach in der Stuttgarter Zeitung zu den designierten Parteivorsitzenden: „Ich warne davor, dass der Eindruck entsteht, man kann sich nicht mit scharfen Worten gegen die große Koalition in Ämter wählen lassen und könne sich danach an nichts mehr erinnern.“

SPD-Parteitag: Geht das Drama um die Parteispitze weiter?

Der Abgeordnete, der sich selbst um den Parteivorsitz beworben hatte, hoffe, dass der Leitantrag nicht hinter den „Hoffnungen der Mitglieder“ zurückbleibe. Lauterbach warnt vor einem immensen Vertrauensverlust, „nicht nur für die Personen, sondern für die ganze Partei“.

Die Legende vom „standhaft sozialdemokratisch“ war der Slogan, mit dem Walter-Borjans und Esken in den Wahlkampf um den Parteivorsitz gegangen sind. Just zum Beginn des Parteitags, auf dem sie gewählt werden sollen, könnten sie vor einem massiven Vertrauensverlust stehen.

SPD-Parteitag: Wird doch die GroKo-Frage gestellt? Linker Flügel plant Coup

Update vom 6. Dezember 2019, 07.07 Uhr: Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin, fordert eine schnelle Entscheidung der SPD über die große Koalition. „Klarheit über den zukünftigen Kurs ist am wichtigsten. Die ständige Debatte ‚GroKo ja oder nein?‘ muss ein Ende haben“, sagte Schwesig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) kurz vor dem Parteitag der Sozialdemokraten. Die Bürger würden der SPD nur vertrauen, wenn sie den Kurs der Partei erkennen könnten.

„Es darf keine weitere Hängepartie geben“, betonte Schwesig. Die SPD habe in der großen Koalition viel für die Menschen erreicht, gleichzeitig hätten beide Regierungspartner auf Bundesebene an Vertrauen verloren. „Wir müssen uns einer schwierigen Entscheidung stellen“, sagte die 45-Jährige. „Wenn wir überzeugt sind, dass wir in der großen Koalition weiter gemeinsam etwas erreichen können, dann müssen wir auch bitte geschlossen dahinterstehen“, appellierte Schwesig. Sonst müsse die Entscheidung getroffen werden, „aus dieser Koalition rauszugehen“. Diese Entscheidung dürfe die SPD „nicht herauszögern“.

SPD-Parteitag: Wird doch die GroKo-Frage gestellt? Linker Flügel plant Coup

Update vom 5. Dezember 2019, 20.50 Uhr: Obwohl die SPD um demonstrative Harmonie bemüht ist, verspricht der Parteitag jede Menge Spannung - auch abseits der Frage, wer sich den Partei-Vize-Posten erkämpft. Nicht alle SPD-Mitglieder sind offenbar zufrieden mit der Kompromissbereitschaft des neuen Führungsduos aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Der linke Flügel der SPD äußerte Kritik, berichtet Merkur.de*.

Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis sprach von einem Initiativantrag über den Verbleib in der Regierung. „Wir müssen bei der Grundaussage bleiben, der die beiden neuen Vorsitzenden ihren Erfolg beim Basisvotum zu verdanken haben, nämlich: raus aus der Großen Koalition“, so Mattheis gegenüber dem Münchner Merkur. Die Argumente, die für einen Austritt aus der Großen Koalition sprächen, hätten sich nicht geändert. „Dass das bei dem Sieger-Duo jetzt plötzlich anders klingt, kann ich nicht nachvollziehen“, sagte die Bundestagsabgeordnete.

SPD vor großem Duell am Parteitag: Kühnert kämpft gegen Heil um Vize-Posten

Update vom 5. Dezember 2019, 15.48 Uhr: Bei der SPD deutet sich eine Kampfkandidatur zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und Arbeitsminister Hubertus Heil über den Posten des stellvertretenden Parteichefs an. Für den dritten Stellvertreterposten werde der Parteivorstand keine Empfehlung abgeben, sagte der designierte Parteichef Norbert Walter-Borjans am Donnerstag.

Bisher haben Kühnert und Heil ihre Bewerbung angekündigt. Die weiteren zwei Vizeposten sollen an die saarländische SPD-Chefin Anke Rehlinger und die Brandenburger Politikerin Klara Geywitz gehen, die den Mitgliederentscheid um den Vorsitz zusammen mit Vizekanzler Olaf Scholz verloren hatte. Der Parteitag kann allerdings auch noch entscheiden, vier statt drei Stellvertreter zu wählen.

SPD-Parteitag: Forderungen von Esken und Walter-Borjans kann die CDU nicht erfüllen

Erstmeldung: Kurz nachdem die SPD nach zähem Ringen mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans eine neue (Doppel-)Spitze gewählt hat, sieht sich die Partei schon vor das nächste Kräftemessen gestellt. Die Partei-Linke drängt angesichts des bevorstehenden Parteitages auf Bundesebene in Berlin auf den Ausstieg aus der Regierungskoalition mit der CDU.

Bereits vorab hatten die beiden designierten SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans Forderungen aufgestellt, die die Koalitionspartner CDU/CSU nicht werden erfüllen können. Damit wäre die Große Koalition nicht zu halten. Ein entsprechender Leitantrag sieht vor, die SPD auf einen deutlich linksorientierteren Kurs zu setzen.

SPD-Parteitag: Forderungen der SPD-Linken - Grundrente, Mindestlohn, Klimapaket

Vor allem wirtschaftliche Forderungen sind es, auf die die neue SPD-Spitze zielt. So etwa die Abkehr von der „Schwarzen Null“ und damit im Zusammenhang ein Investitionspaket von einer halben Billion Euro. Auch der Mindestlohn soll ab sofort auf mindestens zwölf Euro steigen, das Klimapaket zudem nachverhandelt werden.

Wie jetzt bekannt wurde, will die SPD-Linke auf dem Bundesparteitag in Berlin eine Abstimmung über den GroKo-Ausstieg durchsetzen. Die Parteilinke Hilde Mattheis kündigte an, es werde dazu einen Initiativantrag geben. Auf Grundlage der Bilanz, die die GroKo vorgelegt habe, müsse man über die Große Koalition mit der CDU/CSU entscheiden, sagte sie. Es dürfe nicht zwei weitere Jahre „weiteres Rumgewurschtel“ geben.

Parteitag: SPD-Mitglieder erwarten eine Entscheidung zur GroKo

Die Delegierten und Parteimitglieder erwarten eine Entscheidung der GroKo-Frage auf dem SPD-Parteitag. Bei der Kandidatenkür in den vergangenen Monaten hätten viele Kandidaten die Frage gestellt, ob die Große Koalition fortgesetzt werden solle oder nicht, betonte Mattheis. Das habe am Ende die Entscheidung für die beiden neuen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bewirkt.

SPD-Parteitag: Leitantrag der Spitze sieht konkreten Ausstieg nicht vor

Zwar treten die beiden designierten Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Kritiker des Bündnisses mit CDU und CSU auf.

Doch ihr Leitantrag sieht aber nun offenbar doch kein konkretes Votum über den Fortbestand der GroKo mehr vor.

Ein ehrgeiziges Ziel hat sich die neue SPD-Führung zusätzlich gesteckt.

Lesen Sie hier, was SPD-Veteranen zum geplanten GroKo-Ausstieg sagen - und welche Rolle Juso-Chef Kevin Kühnert in Zukunft spielen könnte. Auch die Ära Merkel steht möglicherweise vor ihrem Ende.

