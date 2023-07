Spionagebericht des deutschen Militärgeheimdienstes: „Erheblich verstärktes“ Interesse – dringende Forderung

Von: Bona Hyun

Russen und Chinesen sind die aktivsten Akteure der Spionage in Deutschland. Das geht aus einem Bericht des Militärischen Abschirmdienstes hervor.

Berlin – Der Militärische Abschirmdienst (MAD) warnt vor verstärkter Spionage aus Russland und China gegen die Bundeswehr. Die Nachrichtendienste beider Staaten seien als „aktivste Akteure der Spionage“ festgestellt worden, schreibt der Militärgeheimdienst in seinem Jahresbericht. Für die chinesischen Nachrichtendienste seien dabei gemeinsame Vorhaben mit der Bundeswehr von besonderer Bedeutung: militärische Ausbildungshilfe, gemeinsame Übungsvorhaben und Delegationsbesuche.

Warnung vor intensiver Spionage aus Russland und China – Nachrichtendienste beider Länder seien „aktive Akteure“. © Xie Huanchi/imago

Verstärkte Spionage aus China und Russland – Interesse an Bundeswehr wächst

„Seit Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 hat sich Deutschland durch Lieferungen von Waffen, Munition und Ausrüstung sowie die Ausbildung von Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte in Deutschland positioniert und wird durch die russischen Dienste noch intensiver aufgeklärt“, heißt es in dem Report, der dem Bundestag übermittelt wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Mit der russischen Offensive und den damit verbundenen Folgen rückten die Themen Spionage- und Cyberabwehr deutlich in den Vordergrund, stellt MAD-Präsidentin Martina Rosenberg in dem Bericht fest, der auch die Jahre 2021 und 2022 umfasst. Das Interesse ausländischer Dienste an den Absichten und Tätigkeiten der Bundeswehr habe sich „erheblich verstärkt“.

Warnung vor Spionage in Deutschland: „Bekämpfung dringlicher als je zuvor“

Der MAD stellt nun fest, mit Blick auf den Ukraine-Krieg sei „die Stärkung der Spionageabwehr und Bekämpfung von Spionage und möglicher Sabotage dringlicher als je zuvor“. Als „nicht zielführend“ habe sich die frühere Zusammenlegung der Inlandsaufgaben Spionage- und Extremismusabwehr in einer Abteilung erwiesen, heißt es in dem Bericht. Logische Folge sei, dass die Trennung in zwei eigenständige Abteilungen wieder erforderlich wurde.

Der MAD ist der kleinste der deutschen Nachrichtendienste und ist mit dem Schutz der Streitkräfte vor Spionage, der Abwehr von Extremisten sowie Sicherheitsüberprüfungen von Soldaten und Zivilbeschäftigten beauftragt. Für seine Aufgaben hat der MAD zusätzliches Personal bekommen. Seit dem 1. Januar 2023 verfügt der MAD laut Bericht über 1917 Dienstposten (2022: 1824; 2021: 1632). (bohy/dpa)