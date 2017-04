Spotify-Manager unter Opfern: Rührender Abschieds-Post

Stockholm - Bei dem Anschlag in Stockholm wurde Chris Bevington getötet. Er war für den schwedischen Streaming-Dienst Spotify als Manager tätig. Nun verabschiedet sich sein CEO von ihm.

Bei dem mutmaßlich terroristischen Anschlag in Stockholm vergangenen Freitag wurden vier Menschen getötet und 15 Menschen verletzt. Wie der CEO des schwedischen Streaming-Dienstes Spotify, Daniel Ek, nun über Facebook bestätigt, gehört auch Chris Bevington zu den Opfern. Bevington stammt ursprünglich aus Großbritannien und war seit fünf Jahren als Manager für Spotify tätig. Wie die Nachrichtenseite pcwelt.de schreibt, agierte Bevington als Leiter der globalen Partnerschaften und der Geschäftsentwicklung. In einem emotionalen Post verabschiedet sich der Spotify-CEO von seinem Freund und Mitarbeiter.

„Er (Chris Bevington, Anmerk. d. Red.) hatte großen Einfluss, nicht nur auf das Geschäft, sondern auf jeden, der das Privileg hatte ihn kennen zu lernen und mit ihm zu arbeiten. Es gibt keine Worte um zu beschreiben, wie sehr wir ihn vermissen werden und wie traurig wir sind, ihn auf diese Weise verloren zu haben.“ Weiter schreib Ek: „Während wir diese schreckliche Nachricht verdauen, liegt unser vorrangiger Fokus darauf, Chris´Familie und seine Liebsten auf jede erdenkliche Art und Weise zu unterstützen.“

„Wir werden dich vermissen“

Dann richtet sich Spotifys CEO an die Facebook-Nutzer. „Ich bin zutiefst betrübt und entsetzt wie jeder von euch, dass so etwas in Schweden passieren konnte. Das einzige Licht in diesen tragischen Momenten ist die Flut von Liebe, Mitgefühl und Solidarität, die wir von jedem hier gesehen haben. Das war exakt das Verhalten, wie Chris gewesen ist.“ Der Post von Daniel Ek endet schließlich mit dem Worten: „Wir alle werden dich zutiefst vermissen, Chris. Ruhe in Frieden mein Freund.“

Den News-Blog zum Anschlag in Stockholm können Sie hier nachlesen. Nach dem Geständnis des mutmaßlichen Täters wurde nun Haftbefehl gegen ihn erlassen.

