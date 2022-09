Resignierte Reaktionen zum Ende des Tankrabatts – die Preise steigen, ein Fall für „Galileo Mystery“

Nach dem Auslaufen des „Tankrabatts“ schossen die Spritpreise wieder in die Höhe. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Pünktlich zum Septemberanfang laufen Tankrabatt und 9-Euro-Ticket aus. Das Fazit an den Tankstellen: ernüchternd. BuzzFeed News sammelt Reaktionen.

Schon seit Monaten waren die Preise für Sprit an deutschen Tankstellen wieder gestiegen – und das trotz Tankrabatt, der die Bürger und Bürgerinnen eigentlich entlasten sollte. Nach Angaben des ADAC kostete Superbenzin der Sorte E10 am 1. September etwa 25 Cent mehr als am Vortag, während Diesel etwa zehn Cent teurer war. Durch die Aufhebung des Tankrabattes könnte Sprit um bis zu 35 Cent im Preis steigen – dafür gebe es aber laut ADAC aber keinen ersichtlichen Grund, sagt eine Sprecherin des Automobil-Clubs.

BuzzFeed.de sammelt neun Resignierte Reaktionen zum Ende des Tankrabatts.