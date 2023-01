Russland will Liste der in Makivka getöteten Soldaten nicht veröffentlichen

Von: Karolin Schäfer, Christian Stör

Nach den schweren Verlusten Russlands am Neujahrstag in Makivka, soll wohl die Liste der getöteten russischen Soldaten zurückgehalten werden. Der News-Ticker.

Ukrainische Generalstab nennt Zahlen Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Dienstag, 10. Januar, 7.03 Uhr: Am Neujahrstag griff die Ukraine einen russischen Militärstützpunkt in der besetzten Stadt Makivka im Gebiet Donetzk an. Dabei waren ungefähr 400 Soldaten getötet und mindestens 300 verletzt worden, wie die Abteilung für strategische Kommunikation des ukrainischen Militärs auf Telegram schrieb.

Russland will nun offenbar die Liste dieser getöteten Soldaten nicht veröffentlichen. Laut der unabhängigen russischen Nachrichtenagentur The Insider sagte dies der Militärkommissar der russischen Oblast Samara. Die Verluste in Makivka waren für Russland eine der bislang größten im Ukraine-Krieg.

Kamikaze-Drohne aus dem Iran? Dieses Foto soll eine „Shahed 136“ kurz vor dem Einschlag in Kiew zeigen. © Yasuyoshi Chiba/AFP

+++ 21.30 Uhr: Der Ukraine-Krieg zerrt an den russischen Waffenreserven. Die Zahl der russischen Kampfflugzeuge sei zurückgegangen, berichtete Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Satellitenbilder von Planet Labs von Samstag (07. Januar). Die Bilder zeigen im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang der Zahl der Flugzeuge auf dem russischen Militärflugplatz Engels.

Nur noch sechs Kampfflugzeuge seien auf den Bildern zu sehen, vier Langstreckenbomber vom Typ „Tupolew Tu-95“ sowie zwei „Tu-160“. Auf den Satellitenbildern vom 06. Dezember seien noch etwa zwei Dutzend solcher Flugzeuge zu sehen gewesen. Die Bomber werden zum Abschuss von Raketen über der Ukraine eingesetzt, berichtete Ukrajinska Prawda. Zudem befinden sich den Bildern zufolge zum Teil zerlegte Kampfflugzeuge, ein Transportflugzeug sowie eine Passagiermaschine auf dem Flugplatz.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russisches Munitionslager in Melitopol zerstört

+++ 18.45 Uhr: In der Nacht zum 9. Januar ist es ukrainisches Streitkräften gelungen, ein russisches Munitionslager im besetzten Melitopol zu zerstören. Dies teilte der Bürgermeister der Stadt, Iwan Fedorow, gegenüber der Nachrichtenagentur Ukrinform mit.

Das Lager befand sich im Stadtzentrum auf dem Gelände eines Unternehmens. Ihm zufolge waren zwei Versuche nötig, um das Lagerhaus vollständig zu zerstören. Infolge des Brandes sei es den Einwohnerinnen und Einwohnern verboten worden, sich zwischen Melitopol und anderen besetzten Städten zu bewegen, fügte Fedorov hinzu.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russland kämpft mit eklatanten Verlusten im

+++ 15.55 Uhr: Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg sind eklatant. So hat Russland nach ukrainischen Angaben bisher allein 285 Flugzeuge verloren – und das, obwohl ihre Einsätze schon im Sommer deutlich reduziert worden sind. Zudem versucht Russland jegliches Risiko eines Verlustes zu minimieren. Das betrifft dem britischen Verteidigungsministerium zufolge auch den hochmodernen Kampfjet vom Typ Suchoi Su-57 (Nato-Code: Felon).

Die Einsätze der Superfighters beschränken sich demnach auf Angriffe aus der Distanz. Sie seien auf dem rund 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten Luftwaffenstützpunkt Achtubinsk stationiert und würden eingesetzt, um Langstreckenlenkwaffen in die Ukraine zu starten, hieß es in dem Bericht weiter.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg in Zahlen

Erstmeldung vom Montag, 9. Januar: Moskau - Der Ukraine-Krieg läuft für Russland nach wie vor nicht allzu gut. Vor allem die hohen Verluste machen den Streitkräften schwer zu schaffen. Vor allem die einst so gerühmte Panzerflotte hat sich in den vergangenen zehn Monaten als Schwachpunkt erwiesen. Ohnehin sind die Zahlen, die der ukrainische Generalstab täglich nennt, geradezu verheerend. Die Daten im Überblick (Stand: 9. Januar):

Soldaten: 111.760 (+590)

111.760 (+590) Flugzeuge: 285

285 Hubschrauber: 275 (+3)

275 (+3) Panzer: 3080 (+11)

3080 (+11) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6147 (+17)

6147 (+17) Artilleriesysteme: 2069 (+4)

2069 (+4) Luftabwehrsysteme: 217

217 Mehrfachraketenwerfer: 434 (+3)

434 (+3) Autos und andere Fahrzeuge: 4809 (+8)

4809 (+8) Schiffe: 16

16 Unbemannte Kampfdrohnen: 1856 (+7)

1856 (+7) (Quelle: Bericht des ukrainischen Generalstabs vom 9. Januar)

Gehen Russland auch die Drohnen aus?

Aufgrund der hohen Verluste am Boden hat Russland zuletzt seine Strategie im Krieg gegen die Ukraine geändert. Seit dem Herbst setzt der Angreifer vor allem auf Raketen und Drohnen, die immer wieder die Energieinfrastruktur der Ukraine treffen. Dabei profitiert Russland von der Hilfe aus dem Iran, der Berichten zufolge bereits im August Drohnen vom Typ Shahed 136 nach Russland geschickt hat, die große Schäden in der Ukraine angerichtet haben.

Allerdings ist offen, über wie viele Drohnen Russland derzeit überhaupt noch verfügt. So behauptete der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikov am Freitag (6. Januar), dass die russischen Streitkräfte bereits 88 Prozent ihres Vorrats an Shahed-Drohnen aufgebraucht hätten. Nach dieser Rechnung stünden Russland nur noch etwa 90 im Iran hergestellte Drohnen zur Verfügung.

Zudem hat die US-Regierung inzwischen neue Sanktionen gegen Teheran verhängt. Man werde alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Wladimir Putin die Waffen zu verweigern, „mit denen er seinen barbarischen und unprovozierten Krieg gegen die Ukraine führt“, erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen am Freitag. Die Tatsache, dass der Kreml auf Lieferanten wie Iran zurückgreife, zeige die Verzweiflung angesichts des tapferen ukrainischen Widerstands. (cs)