Russland hinterlässt „gewaltige Zerstörung“ – Liefert China neue Waffen?

Von: Sandra Kathe, Caspar Felix Hoffmann, Moritz Serif, Tim Vincent Dicke, Andreas Apetz, Jan-Frederik Wendt, Christian Stör

Die Frontlinien in der Region Bachmut beginnen im Schlamm zu versinken. Kanzler Scholz spricht über Russland: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

+++ 7.21 Uhr: Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute auf einen harten Winter mit heftigen russischen Attacken vorbereitet. „Solange sie Raketen haben, werden sie nicht ruhen“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Sonntagabend (27. November) über die russischen Streitkräfte.

Die ukrainische Armee bereite sich auf die Abwehr von weiterem Beschuss vor, sagte Selenskyj. „Russland versucht in diesem Winter, die Kälte gegen die Menschen einzusetzen“, meinte er mit Blick auf die gezielten Angriffe Moskaus auf ukrainische Strom- und Wärmekraftwerke. Der Präsident rief die Ukrainerinnen und Ukrainer auf, hilfsbedürftige Mitmenschen in der kalten Jahreszeit besonders zu unterstützen. Nun sei Zusammenhalt gefragt. „Zusammen werden wir alles überstehen.“

News zum Ukraine-Krieg: Fortschritte bei Stromversorgung in Cherson

Update vom Montag, 28. November, 6.53 Uhr: Die sich gegen die russischen Truppen verteidigende Ukraine hat weitere Fortschritte bei der Stromversorgung der kürzlich befreiten Gebietshauptstadt Cherson im Süden gemeldet. Mittlerweile seien rund 17 Prozent der Haushalte wieder ans Elektrizitätsnetz angeschlossen, teilte Gebietsgouverneur Jaroslaw Januschewytsch am Sonntagabend (27. November) mit. Der Vizechef des Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, veröffentlichte auf Telegram ein im Dunkeln aufgenommenes Foto, auf dem einzelne erleuchtete Häuserfenster zu sehen sind.

News zum Ukraine-Krieg: Russland hinterlässt „gewaltige Zerstörung“ – Liefert China neue Waffen?

+++ 22.30 Uhr: Derzeit gibt es Spekulationen um Waffenlieferungen von China an Russland. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, dass in der vergangenen Woche mehrere Transportflugzeuge vom Typ „An-124“ in China gesichtet worden seien. Einige der russischen Flugzeuge sollen ihre Ortungsgeräte ausgeschaltet haben, heißt es im Bericht. Weitere Details sind nicht bekannt. Die genannten Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 20.00 Uhr: Nach und nach offenbart sich das Ausmaß der Verwüstung nach dem Abzug der russischen Truppen aus der Stadt Cherson. Nach dem Sieg des ukrainischen Militärs in der Hauptstadt der gleichnamigen Oblast häufen sich die Berichte über Schäden, welche die Bevölkerung teilweise zur Flucht zwingen. Die UN-Nothilfekoordinatorin für die Ukraine, Denise Brown, bedauerte den Zustand der Stadt: „Der Grad der Zerstörung, das Ausmaß der Zerstörung, was in der Stadt und der Provinz gebraucht wird – es ist gewaltig“, zitiert die Nachrichtenagentur AP die UN-Koordinatorin.

Die Versorgungstrupps der UN helfen der Stadt mit Essen, Wasser, Medikamenten, Decken und Matratzen. Die Umstände in Cherson sind auch aufgrund der Zerstörung der Stromleitungen und der Infrastruktur so kritisch. Nach Angaben der ukrainischen Behörden hätten derzeit nur etwa fünf Prozent der Bewohner wieder Licht in ihren Wohnungen. „Es ist natürlich Eile geboten, bevor es zu einer absoluten Katastrophe wird“, mahnte UN-Koordinatorin Brown.

News zum Ukraine-Krieg: „Mütter Russlands“ starten Petition gegen Putins Mobilisierung

+++ 17.45 Uhr: Eine Gruppe von russischen Soldatenmüttern hat sich einer Aktivistengruppe angeschlossen und fordert nun den Abzug der Moskauer Truppen aus der Ukraine. Wie CNN berichtet haben die Frauen am Sonntag (27. November) eine Online-Petition gestartet. Die Petition des „russischen feministischen Antikriegs-Widerstand“ (original: „Russian Feminist Anti-War Resistance group“) wurde nach wenigen Stunden bereits über 1.500 unterschrieben, Tendenz steigend.

Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Cherson. (Archivfoto) © Bernat Armangue/dpa

„In vielen Regionen mussten die Familien der Mobilisierten [Soldaten] die Ausrüstung für ihre Männer, die in den Tod geschickt wurden, selbst zusammenstellen und alles auf eigene Kosten kaufen, sogar kugelsichere Westen. Wer wird für die Familien sorgen, die ihre Ernährer verloren haben? Wir kennen die Antwort – all diese Härten werden eine zusätzliche Last auf den bereits überlasteten Schultern der Mütter sein“, heißt es in der Petition.

Unabhängig von Nationalität und Religion wünschen sich die „Mütter Russlands“ nur eins: „In Frieden und Harmonie zu leben, unsere Kinder unter einem friedlichen Himmel aufzuziehen und keine Angst um ihre Zukunft zu haben.“ Erst am Freitag (26. November) hatte Präsident Putin angesichts des Muttertags zwölf ausgewählten Soldatenmüttern in seiner Residenz in Nowo-Ogarjowo empfangen. Nach dem Treffen erhoben einige Stimmen Vorwürfe der Verschleierung gegen Wladimir Putin.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen nach russischen Raketeneinschlägen - Sirenen heulen in Krywyi Ri

+++ 17.00 Uhr: Am Sonntagvormittag haben sich in der ukrainischen Großstadt Krywyi Rih mehrere Explosionen ereignet. Militärgouverneur Valentyn Reznichenko teilte anschließend mit, dass zwei russische Raketen ein Gebäude der Verkehrsinfrastruktur zerstört hätten. Er rief die Bevölkerung außerdem dazu auf, sich in Luftschutzkellern zu verschanzen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurden auch mehrere Wohnhäuser in Krywyi Rih zerstört. Bis in die Abendstunden heulten Sirenen der Rettungskräfte vor Ort.

+++ 15.45 Uhr: Vier Tage nach den schweren russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur erklärte der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo am Sonntag (27. November), dass die Stromerzeuger wieder fast 80 Prozent des Energiebedarfs decken. Russland habe demnach seit Anfang Oktober die Energieinfrastruktur der Ukraine ins Visier genommen und zugegeben, dass die Energieanlagen des Landes das Hauptziel seien. Die jüngsten groß angelegten Angriffe führten zu Stromausfällen in der gesamten Ukraine, auch in Kiew. Dort sei die Stromversorgung seit dem Morgen wieder hergestellt.

News zum Ukraine-Krieg: Gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Cherson

+++ 15.00 Uhr: Die russische Armee hat das von ukrainischen Truppen zurückeroberte Gebiet Cherson nach Angaben der regionalen Militärverwaltung seit Samstag (26. November) mehr als 50 Mal beschossen. Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch warf Russland am Sonntag (27. November) Terror und gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung vor. Auf Telegram berichtete er von einem Toten und zwei Verletzten. Granaten hätten auch Wohnhäuser getroffen. Mehrere Ortschaften entlang des nordwestlichen Ufers des Flusses Dnipro seien unter Beschuss, hieß es. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russland trifft Stromleitungen zur Versorgung von Cherson

+++ 13.15 Uhr: Am Sonntagmorgen (27. November) haben russischen Streitkräfte die Stromleitungen, die Cherson versorgen, mit Raketen beschossen. Stromtechnikern gelang es, das Netz in weniger als einer halben Stunde zu reparieren. Das teilte Yaroslav Yanushevych, Leiter der Militärverwaltung des Oblast Cherson, auf Telegram mit.

News zum Ukraine-Krieg: Zunahme der Kämpfe in den kommenden Wochen möglich

+++ 10.40 Uhr: Eine Zunahme der Kämpfe in der Ukraine in den kommenden Wochen ist möglich. Dies hat das Institut für Kriegsstudien (ISW) mitgeteilt. Das Gesamttempo der Operationen entlang der Frontlinie habe sich in den vergangenen Tagen aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen verlangsamt, werde aber wahrscheinlich in den nächsten Wochen zunehmen, wenn die Temperaturen sinken und der Boden im gesamten Gebiet gefriert.

News zum Ukraine-Krieg: Russland plant neue Welle der verdeckten Mobilisierung

+++ 9.35 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte erwartet, dass in Russland und auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine eine neue Welle der verdeckten Mobilisierung stattfinden werde. Dies hat der Generalstab auf Facebook mitgeteilt. „Nach den vorliegenden Informationen laufen die Vorbereitungen für den Start einer neuen Welle der verdeckten Mobilisierung der russischen Besatzungsarmee am 10. Dezember in der Russischen Föderation und den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine.“

News zum Ukraine-Krieg: Mindestens 13 Verletzte nach weiteren Raketenangriffen

Update vom Sonntag, 27. November, 7.26 Uhr: Zwei Tage vor dem Treffen der Nato-Außenminister in Bukarest hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Deutschlands militärische Unterstützung für die Ukraine gelobt. Deutschlands „starke Unterstützung“ mache einen „entscheidenden Unterschied“.

Erstmeldung vom Sonntag, 27. November, 6.10 Uhr: Bei erneuten russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Industriestadt Dnipro wurden mindestens 13 Menschen verletzt. Das teilte der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit.

(mse/cs/aa/jfw/cas/ska mit dpa/AFP)