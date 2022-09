Ukraine-News: Auch russische Luftwaffe in Schwierigkeiten

Ukraine-Krieg: Truppen zerstören russische Stützpunkte - Kiew will Tempo bei Gegenoffensive

Von: Helena Gries, Karolin Schäfer, Stefan Krieger, Christian Stör

Das ukrainische Militär hat die Lage in den befreiten Gebieten im Osten fest im Griff. Selenskyj will vor der UN gegen Russland klagen. Der News-Ticker.

Ukrainische Gegenoffensive: Brückenkopf für mögliche Fortsetzung gebildet.

Brückenkopf für mögliche Fortsetzung gebildet. AKW Piwdennoukrajinsk: Ukraine meldet Raketeneinschlag.

Ukraine meldet Raketeneinschlag. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Dienstag, 20. September, 06.40 Uhr: Präsident Selenskyj will eine Klage über den russischen Angriffskrieg vor die UN-Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York tragen. „Es wird wichtige Signale von unserem Staat geben“, kündigte er in einer Ansprache am Montagabend an. Der ukrainische Staatschef soll am Mittwoch per Videoschalte sprechen.

Selenskyj beriet auch am Montag mit seiner Militärführung über die ukrainische Gegenoffensive, die seit Anfang September läuft. Die ukrainischen Kräfte hätten demnach die Lage in den befreiten Gebieten bei Charkiw im Osten fest im Griff. Der Staatschef mahnte zugleich schnelles Handeln an: Tempo sei wichtig bei der Stabilisierung der befreiten Regionen, bei der Normalisierung des Lebens dort und beim Vorrücken der Truppen. Die Unterstützung aus dem Ausland müsse ebenfalls mit diesem Tempo mithalten, forderte er.

Ein ukrainischer Soldat schießt in der Nähe von Izium, Region Charkiw. © Kostiantyn Liberov/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Russische Stützpunkte zerstört – Kiew will weitere Städte befreien

+++ 21.10 Uhr: Die Zerstörung im Ukraine-Krieg reißt nicht ab. Ukrainischen Angaben zufolge sollen russische Streitkräfte am Sonntag die Infrastruktur in 24 Siedlungen beschädigt haben. Russlands Militär habe vier Raketenangriffe, neun Luftangriffe und über 11 Angriffe von mehreren Raketensystemen aus gestartet, hieß es seitens des Generalstabs am Montag. Dagegen habe die ukrainische Luftwaffe eigenen Angaben zufolge elf russische Stützpunkte, ein Flugabwehr-Raketensystem und ein Munitionsdepot getroffen.

Währenddessen bereite sich Kiew „auf die Befreiung weiterer Städte“ vor, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache von Sonntag auf Montag. Es gebe keine Pause an der „Front“. Ukrainische Streitkräfte würden daran arbeiten, Gebiete im Süden und Osten zurückzuerobern.

Ukraine-Krieg: Außenminister sprechen über Sicherheitslage im AKW Saporischschja

+++ 18.55 Uhr: Die Sicherheitslage in dem von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist angespannt. Darüber haben nun Russlands Außenminister Sergei Lawrow und Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna am Montag in New York gesprochen. „Wichtig ist, dass es in der Ukraine nicht zu einem Nuklearunfall kommt in Folge der russischen Besatzung“, sagte Frankreichs Chefdiplomatin vor Journalistinnen und Journalisten.

Lawrow blieb bei Moskaus Vorwurf, wonach ukrainische Soldaten mit vom Westen gelieferten Waffen Infrastrukturanlagen wie das AKW beschießen sollen. Sie beschwören damit eine nukleare Katastrophe herauf, sagte der russische Minister. Lawrow forderte, den Beschuss zu beenden. Aus Kiew hieß es stattdessen, dass russische Truppen das Kraftwerk selbst beschießen. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) will eine entmilitarisierte Zone um Saporischschja schaffen. Die Ukraine fordert die Kontrolle über das AKW zurück.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen in besetzter Region

+++ 17.45 Uhr: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sollen auf dem Flugplatz der von Russland besetzten Stadt Melitopol Explosionen zu hören gewesen sein. Das berichtete Ivan Fedorov, Bürgermeister der südukrainischen Stadt, bei Telegram. „Auf dem von den Besatzern eroberten Flugplatz Melitopol gibt es wieder Explosionen“, schrieb Fedorov. In den sozialen Medien kursieren Videos, die dunkle Rauchwolken über der Stadt zeigen.

News zum Ukraine-Krieg: Deutschland liefert Panzerhaubitzen

+++ 16.40 Uhr: Die Ukraine soll für ihren Abwehrkampf gegen Russland von der Bundeswehr vier weitere Panzerhaubitzen erhalten. Die Lieferung werde unverzüglich in die Wege geleitet, teilte das Verteidigungsministerium am Montag (19. September) in Berlin mit. Bei der Panzerhaubitze 2000 handelt es sich um schwere Artilleriegeschütze mit einer Reichweite bis zu 40 Kilometer. Die Lieferung soll auch ein Munitionspaket beinhalten.



Ukraine-News: Auch russische Luftwaffe in Schwierigkeiten

+++ 16.25 Uhr: Auch die russische Luftwaffe gerät nach britischer Einschätzung zunehmend unter Druck. In den vergangenen zehn Tage habe Russland offensichtlich vier Kampfjets verloren und damit insgesamt 55 Maschinen seit Beginn des Angriffs Ende Februar, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Der Anstieg der Verluste sei womöglich teilweise darauf zurückzuführen, dass die russische Luftwaffe ein größeres Risiko eingehe, um Bodentruppen unter dem Druck ukrainischer Vorstöße aus nächster Nähe zu unterstützen. Hinzu komme das schlechte Situationsbewusstsein russischer Piloten.

Ukraine-News: Putin rekrutiert schlecht vorbereitete Freiwillige

+++ 14.55 Uhr: Eine Generalmobilmachung für den seit mehr als einem halben Jahr dauernden Krieg in der Ukraine gibt es in Russland bisher nicht. Die Armee und Präsident Putin sind daher auf Freiwillige angewiesen. Angesichts bedeutender Verluste bei seinen Streitkräften ist Putin nach Ansicht unabhängiger Militärexperten deshalb immer stärker auf Alternativen angewiesen.

Der Kreml konzentriere sich zunehmend darauf, schlecht vorbereitete Freiwillige in irregulären improvisierten Einheiten zu rekrutieren, statt sie als Reserve oder Ersatz für reguläre russische Truppen einzusetzen, schrieben die Analysten des Institute for the Study of War (ISW) mit Sitz in Washington. Einen Grund dafür sehen die Experten in Putins getrübtem Verhältnis zur eigenen Militärführung und dem Verteidigungsministerium über den Sommer hinweg, insbesondere nach den jüngsten Gebietsverlusten.

Ukraine-News: Kiew plant weitere Gegenoffensive

Erstmeldung vom 19. September: Kiew/Moskau – Im Ukraine-Krieg stellen die ukrainischen Streitkräfte die russischen Invasoren mit ihrer Gegenoffensive vor große Probleme. Jetzt kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Angriffe auf das besetzte Gebiet in der Ukraine an. „Vielleicht erscheint es irgendjemandem unter Ihnen so, dass nach einer Reihe von Siegen Stille eingetreten ist, doch das ist keine Stille“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Vielmehr sei dies die Vorbereitung auf die nächste Offensive, deren Ziel die Rückeroberung von Mariupol, Melitopol und Cherson sei.

Nach Angaben Selenskyjs wird sich die Ukraine dabei nicht nur auf die Gebiete konzentrieren, die es vor dem russischen Überfall im Februar kontrollierte. Auch die Territorien der von Moskau unterstützten Separatisten im Osten des Landes und Städte auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim würden zurückerobert, kündigte der 44-Jährige an. „Die gesamte Ukraine muss frei sein.“

News zum Ukraine-Krieg: Brückenkopf für mögliche Fortsetzung der Offensive

Kiew bezieht sein Selbstbewusstsein aus der jüngsten eigenen Offensive im Norden des Landes. Dabei wurde der Großteil des Gebietes Charkiw befreit. Die russischen Truppen bauten die neue Front am Ostufer des Flusses Oskil auf, doch auch diese Linie scheint zu wackeln. Das ukrainische Militär konnte nach eigenen Angaben an dem Fluss Truppenteile übersetzen und damit einen Brückenkopf gen Osten bilden.

„Die ukrainischen Streitkräfte haben den Oskil überwunden. Seit gestern kontrolliert die Ukraine auch das linke Ufer“, teilte die Pressestelle der ukrainischen Streitkräfte per Video auf ihrem Telegram-Kanal mit. Zuvor gab es Berichte, dass Kiew sich die Kontrolle über den Ostteil der Stadt Kupjansk gesichert habe. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew meldet Raketeneinschlag bei AKW Piwdennoukrajinsk

In der Nähe des Atomkraftwerks Piwdennoukrainsk in der Südukraine ist nach Angaben des Betreibers eine russische Rakete eingeschlagen. Sie sei etwa 300 Meter von den Reaktoren entfernt explodiert und habe verschiedene Gebäude beschädigt. Das AKW Piwdennoukrajinsk liegt knapp dreihundert Kilometer südlich der Hauptstadt Kiew. Im Betrieb befinden sich drei Reaktoren mit einer Nettoleistung von 2850 Megawatt.

Die russische Führung hat unterdessen den Vorwurf der Regierung in Kiew zurückgewiesen, Kriegsverbrechen im Gebiet Charkiw begangen zu haben. „Das ist eine Lüge“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Russland werde die „Wahrheit“ verteidigen. (dpa/cs)