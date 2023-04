Toter und Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Tel Aviv

Rettungskräfte bringen eine verletzte Person in ein Krankenhaus in Tel Aviv. © Gideon Markowicz/AP/dpa

Möglicher Anschlag in der israelischen Metropole Tel Aviv: An der Strandpromenade stirbt an Mann mit Schussverletzungen, zudem soll ein Auto Menschen gerammt haben.

Tel Aviv - Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Freitagabend ein Mann getötet und vier weitere verletzt worden. Nach Angaben von Sanitätern erlitt ein etwa 30 Jahre alter Mann bei dem Vorfall nahe der Strandpromenade tödliche Schussverletzungen.

Andere seien verletzt worden, als ein Fahrer Passanten mit seinem Auto rammte. Nach Polizeiangaben überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer sei „neutralisiert“ worden. Im Stadtzentrum waren Sirenen von Krankenwagen zu hören. Erst im vergangenen Monat waren bei dem Anschlag eines Palästinensers im Stadtzentrum Tel Avivs ein Mann getötet und zwei weitere verletzt worden. dpa