Trumps Steuerunterlagen sollen veröffentlicht werden

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident, spricht am Wahltag zu Gästen in Mar-a-lago © Andrew Harnik/AP/dpa

Ex-US-Präsident Donald Trump hatte sich jahrelang mit rechtlichen Mitteln geweigert, die Unterlagen an den Finanzausschuss herauszugeben - und war schließlich vor dem Obersten Gericht gescheitert.

Washington - Die Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sollen zumindest in Teilen veröffentlicht werden. Für die Weitergabe eines Berichts mit Dokumenten an das US-Repräsentantenhaus stimmte ein von Demokraten kontrollierter Kongressausschuss am Dienstagabend (Ortszeit). dpa