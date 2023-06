Hunderte Babys und Kleinkinder hinter Gittern - Türkei „ist zu einem Ort der Folter geworden“

Von: Erkan Pehlivan

Gerade in den Gefängnissen in der Türkei sieht es um die Menschenrechtslage schlecht aus. Hunderte Babys und Kinder müssen weiterhin in Haft leben.

Ankara – Die Lage der Menschenrechte in der Türkei verschlechtert sich zunehmend. Besonders in den Gefängnissen ist die Lage dramatisch. Tausende Minderjährige sind in dem Land hinter Gittern, darunter auch Babys und Kleinkinder. Laut dem Online-Magazin Serbestiyet sind 2076 Minderjährige im Alter zwischen 12 und 18 Jahren inhaftiert. 396 Inhaftierte sind zwischen Null und sechs Jahren, berichtet das Magazin unter Berufung auf das türkische Justizministerium (Stand 1. März 2023). Die Babys und Kinder unter sechs Jahren sind jedoch gemeinsam mit ihren Müttern in Haft.

Bei den Müttern handelt es sich vor allem um politische Gefangene, die wegen Terrorismus und Putschversuchs angeklagt sind. Ihnen wird vorgeworfen, Anhängerinnen der sogenannten „Gülen-Bewegung“ zu sein. Präsident Recep Tayyip Erdogan warf ihnen vor, hinter dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 zu stecken und stufte die Bewegung anschließend als Terrororganisation eingestuft.

Menschenrechtsaktivisten und Oppositionsabgeordnete für Menschenrechte

Neben Abgeordnete wie Ömer Faruk Gergerlioglu (Grüne Linkspartei YSL) und Sezgin Tanrikulu (CHP) sind es vor allem Menschenrechtsaktivisten wie Cemre Birand, die auf die Lage der Kinder und Babys in den Gefängnissen aufmerksam machen. „Jeden Morgen, wenn ich die Augen öffne und auf Twitter schaue, sehe ich Babys im Gefängnis, Krebspatienten, alte Menschen und Kinder, die fragen: ‚Wo ist meine Mutter‘. Diese Dinge haben mich sehr berührt“. Die Ehefrau des verstorbenen und in der Türkei angesehenen Journalisten Mehmet Ali Birand setzt sich daher in der Öffentlichkeit vor allem für die Rechte von Kinder und Inhaftierter ein.

Türkei ist zu einem Ort der Folter geworden

Erst kürzlich hatte ein gemeinsamer Bericht von drei Nichtregierungsorganisationen die massiven Missstände in den türkischen Gefängnissen offengelegt. „Das ganze Land ist zu einem Ort der Folter geworden“, lautet das Urteil der Experten der türkischen Menschenrechtsstiftung TIHV, des Menschenrechtsvereins IHD und des Türkischen Ärztebundes TTB in ihrem gemeinsamen Bericht.

„Mit der Zunahme des Autoritarismus der Regierung werden in den Haftanstalten Folter und andere Misshandlungen fortgesetzt”, kritisiert der Bericht. Die Einhaltung von Gesetzen und Regeln werde nicht kontrolliert. In der Türkei herrsche Willkür, Haftdauern seien zu lang und Präventionsmechanismen funktionierten nicht. „Tatsächlich erhielt die TIHV im Jahr 2022 die höchste Zahl von Anträgen von Folterüberlebenden und ihren Angehörigen in ihrer 32-jährigen Geschichte“, schrieben die Autoren.

Besserung der Menschenrechtslage in der Türkei nicht in Sicht

Eine Besserung der Menschenrechtslage in der Türkei ist nicht in Sicht. Im sogenannten Demokratieindex der Universität Würzburg kommt das Land auf Platz 132 unter 177 Ländern und gilt damit als „moderate Autokratie“. Auch die Menschenrechtsorganisation kommt in ihren Untersuchungen auf ernüchternde Ergebnisse. „Nach wie vor mussten Menschenrechtsverteidiger*innen, Journalist*innen, Oppositionspolitiker*innen und andere Personen mit unbegründeten Ermittlungen, strafrechtlicher Verfolgung und Schuldsprüchen rechnen. Das Parlament führte drakonische Änderungen an bestehenden Gesetzen ein, die das Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet weiter einschränkten“, heißt es auf der Internetseite von Amnesty International. (Erkan Pehlivan)