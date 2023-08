Türkei: Person schießt Mitarbeiterin in schwedischem Konsulat an

In Izmir wird eine Mitarbeiterin des schwedischen Konsulats angeschossen und schwer verletzt. (Symbolfoto) © Sobhan Farajvan/Imago

Zwischen Schweden und muslimisch geprägten Ländern herrschen derzeit schwere Spannungen. Nun kommt es in der Türkei zu einem Angriff mit einer Schusswaffe.

Izmir – Eine türkische Mitarbeiterin des schwedischen Honorarkonsulats in der Provinz Izmir im Westen der Türkei ist bei einem Angriff schwer verwundet worden. Das Büro des Gouverneurs erklärte, die Attacke sei von einer „geistig behinderten“ Person mit einer Schusswaffe ausgeführt worden. Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagabend meldete, wurde die türkische Staatsbürgerin in ein Krankenhaus gebracht. Dem türkischen Sender NTV zufolge war der Zustand der verletzten Frau kritisch.

Zwischen Schweden und muslimisch geprägten Ländern hat es zuletzt heftige Spannungen gegeben, nachdem es bei mehreren Protesten in dem skandinavischen Land zu Koran-Schändungen kam. Erst am Montag hatten zwei Männer eine Ausgabe des für Muslime heiligen Buchs vor dem schwedischen Parlament in Stockholm angezündet. Der Angriff im Bezirk Konak ereignete sich den Behörden zufolge am Dienstagmorgen (1. August). Der Angreifer sei in Haft genommen und eine Ermittlung eingeleitet worden, hieß es. Hintergrund für die Tat soll dem türkischen Nachrichtensender Haber Türk zufolge ein Streit über einen Visumsantrag gewesen sein.

Mitarbeiterin von schwedischem Konsulat in Izmir angegriffen

Der Pressedienst des schwedischen Außenministeriums bestätigte den Vorfall und teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, „in engem Kontakt“ mit dem Generalkonsulat in Istanbul zu stehen. Der Generalkonsul werde am Mittwoch nach Izmir reisen und sich über die Situation informieren, hieß es.

Honorarkonsulate vertreten die Interessen ihrer Staatsbürger im Ausland, werden aber nicht von professionellen Diplomaten betrieben. NTV zufolge handelt es sich bei der verletzten Frau um eine Sekretärin des Konsulats. (lrg/afp/dpa)