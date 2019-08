Geduld zu Ende: Erdogan droht Kurden mit Invasion - doch Trumps Reaktion ist eindeutig

US-Präsident Donald Trump will den geplanten „einseitigen Vorstoß“ seitens der Türkei in Nordsyrien verhindern. Auch Russland ist über die Pläne informiert.

Update vom 6. August, 14.10 Uhr: US-Präsident Donald Trump plant den von der Türkei angekündigten Militär-Einsatz in Syrien zu verhindern. „Wir denken, dass jede einseitige Aktion von ihnen (der Türkei) inakzeptabel wäre“, zitiert die Bild-Zeitung Trumps Verteidigungsminister Mark Esper. „Wir werden einseitige Vorstöße verhindern, die wieder gemeinsame Interessen gefährden, die die USA, die Türkei und die SDF haben“, sagte Esper weiter.

Der Angriff, der laut Erdogan in Nordsyrien östlich des Euphrat geplant ist, würde die Syrisch-Demokratischen Streitkräfte (SDF) treffen - einen Verbündeten der USA. Die SDF kontrollieren das Gebiet seit vier Jahren. Für die USA ist die SDF im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS) wichtig.

Der türkische Präsident Erdogan plant den Einsatz unterdessen laut eigener Aussage „sehr bald“. Sowohl Russland als auch die USA sind darüber informiert.

Die Kurden machen sich auf das Schlimmste gefasst: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erneut eine Offensive im von Kurden beherrschten Gebiet in Nordsyrien angekündigt. Erdogan zählte am Sonntag vor Anhängern im westtürkischen Bursa vergangene Militäreinsätze der Türkei in Syrien auf und sagte: „Meine Geschwister, nun werden wir in den Osten des Euphrats einrücken.“ Das Gebiet dort wird von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert.

Türkei-Offensive gegen Kurden: Erdogan kündigte sie an

Russland und die USA seien über den Plan informiert, sagte Erdogan. Die Geduld der Türkei gehe zu Ende. Wie die Washington Post berichtet, rechnet die US-Regierung in den kommenden zwei Wochen mit der Invasion. Die Kurden machen sich indes keine Hoffnung. Die Zeitung zitiert dazu einen kurdischen Politiker aus Nordsyrien, Aldar Xeli: „Wenn sie eindringen, wird unser Gebiet zerstört.“

Die Invasion von Erdogans Militär könnte zudem schwerwiegende Folgen haben. Eine große Gefahr sieht der Politiker Xeli aufgrund der vielen Gefangenen des Islamischen Staates (IS). Im Falle eines Angriffs könnten die Gefangenen nicht mehr ausreichend bewacht werden. „Entweder wir kämpfen oder wir überwachen Gefangene. Wir können nicht beides tun“, sagte Xeli der Washington Post.

Bereits Ende Juli hatte Erdogan nach gescheiterten Gesprächen mit den USA zur Einrichtung einer Pufferzone im Norden Syriens eine Offensive angekündigt und gesagt: „Wir sind entschlossen, den Terror-Korridor östlich des Euphrats zu zerstören.“ In den vergangenen Tagen hatte die Türkei ihre Truppen an der Grenze zu Syrien verstärkt.

Türkei-Präsident Erdogan fordert Pufferzone gegen Kurdenmiliz

Das Problem: Im nördlichen, 100 Kilometer langen Grenzgebiet zu dem Nachbarland fordert die Türkei schon seit langer Zeit eine Pufferzone in dem aktuell von der Kurdenmiliz YPG beherrschten nordsyrischen Teil. In der YPG sieht Ankara einen Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK und somit eine Terrororganisation. Für die USA ist die YPG dagegen ein wichtiger Partner im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Syriens Kurden erhofften sich im Gegenzug deshalb politische Unterstützung aus dem Westen. Die YPG hat sich in den Wirren des Bürgerkriegs im Norden ein großes Maß an Autonomie erkämpft hat. Wie BusinessInsider.de berichtet, wollen sie diese Errungenschaft nicht mehr so einfach abgeben.

Sowohl Russland als auch die USA sind in Syrien militärisch gegen die Terrororganisation Islamischer Staat vorgegangen. Russland unterstützt zudem Syriens Präsidenten Baschar al-Assad, seit 2015 beteiligt sich das Land mit Luftangriffen am syrischen Bürgerkrieg. Kritiker warfen Russland dabei vor, auch gegen moderate Rebellentruppen vorzugehen und Assads Herrschaft damit gesichert zu haben.

