Trump verrät: So hielt er Erdogan von vernichtendem Angriff ab

Der türkischen Regierung um Präsident Erdogan steht das Wasser bis zum Hals. Nun sorgt ausgerechnet Rivale Trump mit einer neuen Aussage für Aufsehen.

Erneutes Scharmützel zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Schauplatz dieses Mal: der G20-Gipfel in Osaka. Gegenstand: die Syrienpolitik.

Einmal mehr ging es vor allem um die Kurdenmilizen der YPG, die von Amerika unterstützt und von der Türkei als Verbündete der verbotenen türkischen Kurdenorganisation PKK bekämpft werden. Trump behauptete, einen vernichtenden Schlag Erdogans gegen die Kurden in Syrien verhindert zu haben. Die Türkei sei schon für den Angriff „in Stellung“ gewesen, als er bei Erdogan interveniert habe. „Er war drauf und dran, die Kurden auszulöschen“, sagte Trump. „Ich sagte, das kannst du nicht machen, und er hat es nicht gemacht.“

USA/Türkei: Trump und Erdogan liegen im Clinch

Ohne ein Land zu nennen, entgegnete Erdogan: „Gruppen wie die PKK und YPG, die ethnische Säuberungen durchführen, Minderjährige rekrutieren und Menschen zum Wegzug zwingen, werden von einigen unserer Verbündeten gehegt und gepflegt.“ Es gebe „ernsthafte Probleme und Widersprüche“, wenn es um Terrorismusbekämpfung in Syrien gehe, sagte der türkische Präsident in Osaka.

Beide Staaten liegen seit Längerem im Clinch. Das Verhältnis gilt als angespannt, denn Erdogans Regierung in Ankara hat für die eigenen Streitkräfte das russische Raketenabwehrsystem S-400 gekauft. Trump droht deshalb mit weiteren Sanktionen gegen die Türkei und meinte, die USA befänden sich in einer "komplizierten Situation", wie sie auf den türkischen S-400-Vertrag reagieren sollten. "Es ist ein Problem, keine Frage." Man suche nach einer Lösung, so Trump.

Türkei fürchtet weitere Sanktionen der USA

Die Türkei dürfte weitere Sanktionen fürchten, schließlich führt Erdogan das Land derzeit auch so schon in eine immer schlimmere Wirtschaftskrise. Der Verfall der türkischen Währung, der Lira, hat in den vergangenen Jahren das Leben vieler Türken verändert. Alltägliche Waren wurden teurer, der Gang zum Supermarkt wird für Teile der Bevölkerung zur Existenzfrage, wie t-online ganz aktuell berichtet. Der Wert der türkischen Währung hat sich im Vergleich zum Euro halbiert. Dazu kommt eine hohe Arbeitslosigkeit von aktuell 14,1 Prozent.

Die weiteren Zahlen lassen aufhorchen: Die durchschnittlichen Verbraucherpreise stiegen laut dem türkischen Statistikamt im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 18,7 Prozent. Allein Lebensmittel wurden in dem Zeitraum durchschnittlich um knapp 27 Prozent teurer, Haushaltsgeräte um 28 Prozent. Zuletzt stiegen auch die Preise für Tabak, Alkohol und die öffentlichen Verkehrsmittel.

Türkei: Die wirtschaftliche Lage ist bedenklich - wegen Erdogans Politik

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, als Recep Tayyip Erdogan den Gipfel seiner Macht erklomm. Am 24. Juni 2018 wurde in der Türkei erfolgreich über ein neues Regierungssystem abgestimmt. Das neue, von ihm kreierte Präsidialsystem, verleiht ihm seitdem Befugnisse wie keinen türkischen Präsidenten zuvor. Erdogan ist Staatschef, Regierungschef, Parteichef (AKP) und Oberbefehlshaber in einer Person. Einen Ministerpräsidenten gibt es nicht mehr.

Doch seine Macht setzt Erdogan ungeschickt ein – und bekommt die Quittungen in den vergangenen Monaten seither regelrecht um die Ohren gefeuert.

Den einstigen rasanten Wirtschaftsaufschwung bezahlen die Menschen heute. Für Kredite gab es auf Bestreben Erdogans immer niedrige Zinsen, dadurch stieg die Inflation. Die türkische Notenbank erhöhte die Zinsen erst im Frühjahr 2018 deutlich, trotz harscher Kritik von Erdogan. Der tat sich damit keinen Gefallen: Durch den Versuch, sich in die Angelegenheiten der unabhängigen Notenbank einzumischen, verlor die türkische Regierung an Vertrauen bei ausländischen Investoren.

Erdogan sorgte auch durch andere Maßnahmen für den Vertrauensverlust, durch politische Streitigkeiten etwa mit Deutschland und den USA und durch seinen autoritären Politikstil. Zuletzt mit der Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul.

Erdogan will offenbar nicht aus den Fehlern lernen. Für die Menschen in seinem Land dürfte das nichts Gutes bedeuten.

Instabile Türkei: Experte warnt Erdogan

Kristian Brakel, Leiter des Istanbuler Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, sagte laut t-online: "Die Märkte suchen Stabilität. Und wenn bestimmte gesellschaftliche Regeln, wie zum Beispiel die Akzeptanz eines Wahlergebnisses, nicht mehr gelten, schadet dies auch maßgeblich dem Vertrauen in die Währung.“

Durch die Schlappe in Istanbul dürfte das Ansehen Erdogans weiter gelitten haben – auch innerparteilich, wie man hört. Bei der Wahl in Istanbul hatte der vorher unbekannte CHP-Politiker Ekrem Imamoglu den AKP-Kandidaten Binali Yildirim deutlich geschlagen.

Erdogan braucht nun dringend Verbündete. Denn neben der diplomatischen Krise mit den USA und zahlreichen anderen Brandherden kommt außenpolitisch ein weiterer hinzu - mit möglicherweise vernichtenden Folgen. Libyen verschärft nämlich nun den Kurs gegen die Türkei. Der Grund: Der Türkei wird vorgeworfen, seine Rivalen in Libyen zu unterstützen.

Erdogans nächster Brandherd: Libyen droht der Türkei

General Khalifa Haftar erklärte über einen Sprecher: "Alle Schiffe und türkischen Flugzeuge sind von nun an feindliche Ziele.“ Verkehrsflüge zwischen beiden Ländern würden verboten und türkische Schiffe dürften nicht mehr in Libyen anlegen. Zudem würden türkische Staatsbürger, die sich in Libyen aufhielten, künftig verhaftet. Haftar habe die Luftwaffe angewiesen, türkische Schiffe in libyschen Hoheitsgewässern anzugreifen, sagte der Sprecher laut Nachrichtenagentur AFP. Auch türkische Firmen und Einrichtungen in Libyen würden von Haftars Truppen künftig "als legitimes Ziel angesehen".

In Libyen herrscht seit dem Sturz und gewaltsamen Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Nicht gut für Erdogan und die krisengebeutelte Türkei.