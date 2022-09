Baerbock für Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen – Außenministerin warnt vor Putins Strategie

Von: Felix Durach

Teilen

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) kommt mit ihren Begleitern zum Zug nach Kiew. © Michael Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist am Samstag überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen.

Kiew - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Wochenende zum zweiten Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach Kiew gereist. Sie wolle mit der Reise zeigen, „dass wir der Ukraine weiter beistehen, solange es nötig ist - mit der Lieferung von Waffen, mit humanitärer und finanzieller Unterstützung“, sagte sie am Samstagmorgen bei ihrer Ankunft. Die Außenministerin warnte auch vor der Strategie Wladimir Putins.

Zweite Baerbock-Reise nach Kiew: Ukrainer und Ukrainerinnen verteidigen europäische Friedensordnung

Mit Blick auf die Menschen in der Ukraine sagte Baerbock nach Angaben des Auswärtigen Amts: „Ich bin heute nach Kiew gereist, um zu zeigen, dass sie sich weiter auf uns verlassen können.“ Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpften „um alles“, sagte Baerbock weiter. Das Land stemme sich „gegen die russische Aggression, nicht nur um ihr menschengegebenes Recht auf Frieden und Freiheit, sondern auch unsere europäische Friedensordnung zu verteidigen“.

Außenministerin Baerbock warnt vor Wladimir Putins Strategie

Die Außenministerin warnte im Ukraine-Krieg vor der Strategie des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der darauf setze, „dass wir der Anteilnahme am Leid der Ukraine müde werden“ und „dass er uns die Energie nehmen kann, uns gegen diesen brutalen Angriff auf unser aller Werte zu verteidigen“. Diese Rechnung Putins „darf und wird nicht aufgehen“, erklärte Baerbock weiter. Ganz Europa wisse, „dass die Ukraine unsere Friedensordnung verteidigt“.

Zu ihrem ersten Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar war Baerbock im Mai gereist. Sie war damals das erste Mitglied der Bundesregierung, das das Land nach der Invasion besuchte. Unter anderem besuchte Baerbock damals die Kiewer Vorstadt Butscha und eröffnete die deutsche Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt wieder.