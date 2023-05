Ukraine: Französischer Journalist bei Raketenangriff getötet

Rauch steigt aus Gebäuden in Bachmut in der Region Donezk auf. © Libkos/AP/dpa

Bei einem Raketenangriff nahe Bachmut wurde ein Videojournalist der französische Nachrichtenagentur AFP getötet. Die Stadt ist seit Monaten schwer umkämpft.

Paris - Ein französischer Journalist ist bei einem Raketenangriff in der Ukraine ums Leben gekommen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP mitteilt, wurde ihr Videojournalist Arman Soldin am Nachmittag in der Nähe der ostukrainischen Stadt Bachmut getötet. Die Stadt ist seit Monaten schwer umkämpft. Vor dem russischen Angriffskrieg lebten dort gut 70.000 Menschen, inzwischen ist sie fast völlig zerstört.

AFP schrieb zum Tod ihres Journalisten auf Twitter: „Alle unsere Gedanken gehen an seine Familie und seinen Angehörigen.“ Laut Reporter ohne Grenzen kamen im vergangenen Jahr sechs Journalisten in der Ukraine ums Leben. In diesem Jahr starb vor Soldin bereits ein weiterer Reporter im Einsatz in dem von Russland angegriffenen Land. dpa