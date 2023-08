Ukraine-Gipfel in Saudi-Arabien: Selenskyj treibt Friedensplan voran

Von: Christian Stör

Mohammed bin Salman (l), Kronprinz von Saudi-Arabien, und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Gipfel im Mai. © dpa

Saudi-Arabien lädt Vertreter aus mehr als 30 Ländern zu einer Friedenskonferenz für die Ukraine ein. Russland ist nicht dabei. Der Ticker zum Ukraine-Gipfel.

Friedenskonferenz in Dschidda : Ukraine will eigene Friedensformel umsetzen

in : Ukraine will eigene Friedensformel umsetzen In Saudi-Arabien findet am ersten August-Wochenende ein zweitägiger Gipfel zum Ukraine-Krieg statt.

Riad - In Saudi-Arabien kommen beim zweitägigen Ukraine-Gipfel am Wochenende ranghoher Vertreter aus mehr als 30 Ländern zusammen, um über eine mögliche Friedenslösung für die Ukraine zu beraten.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA in einer Mitteilung schrieb, werde das Treffen in der Küstenstadt Dschidda stattfinden. Ziel sei, einen „politischen und diplomatischen Weg“ zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine zu finden. Nationale Sicherheitsberater und „eine Reihe von Vertretern aus verschiedenen Ländern“ werden demnach an dem Treffen teilnehmen.

Ukraine will eigene Friedensformel umsetzen

Erwartet werden unter anderem Vertreter der Ukraine, USA, der EU, Großbritanniens sowie aus Chile, Indonesien, Ägypten und der Türkei, wie es zuvor aus Diplomatenkreisen in Riad hieß. Russland werde nicht teilnehmen. Deutschland sei mit dem außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz, Jens Plötner, vertreten, sowie mit Tjorven Bellmann, Politische Direktorin im Auswärtigen Amt, hieß es aus Regierungskreisen.

Die Präsidialverwaltung der Ukraine hatte das geplante Treffen am Golf zuvor ebenfalls bestätigt. Dabei gehe es um die Umsetzung der „Friedensformel“ des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine Lösung des Konflikts. Kern der Formel ist die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen aus der Ukraine.

Friedenspläne müssen abgestimmt werden

Auch China hat einen Friedensplan vorgelegt, genauso wie mehrere afrikanische Staaten. Brasilien und die Türkei haben sich als Vermittler angeboten. Auch Saudi-Arabien sieht sich als Vermittler. All dies muss miteinander abgestimmt werden. (dpa/cs)