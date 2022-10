Konferenz in Berlin: Ukraine benötigt monatlich vier bis fünf Milliarden Dollar

Von: Stefan Krieger

Der Wiederaufbau der Ukraine gilt als „Generationenaufgabe“. In Berlin berät eine internationale Runde von Fachleuten über die finanzielle Zukunft des Landes.

Berlin – In Berlin findet am Dienstag (25. Oktober) eine internationale Konferenz zur Organisation des Wiederaufbaus der Ukraine statt. Start der Veranstaltung ist um 9.00 Uhr. An dem Treffen auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nehmen Fachleute und Vertreter und Vertreterinnen von Regierungen, internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft teil. Laut Bundesregierung geht es nicht um konkrete Finanzzusagen, sondern um die Beratung über wirksame Instrumente für einen nachhaltigen Wiederaufbau nach Ende des Ukraine-Krieges.

Der Finanzbedarf des von Russland angegriffenen Landes ist enorm. Er liegt nach Angaben der Bundesregierung laut Schätzungen schon jetzt bei mindestens 350 Milliarden Euro. Zum Auftakt des Treffens wird neben Scholz und von der Leyen auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen, der per Video zugeschaltet wird.

Ukraine-Krieg: Russische Raketen und Drohnen zerstören Infrastruktur

Vor der Tagung dringt die ukrainische Regierung darauf, trotz des laufenden Krieges Investitionen in die Infrastruktur des Landes voranzutreiben. „Es ist wichtig zu verstehen, dass ungeachtet des Krieges der Wiederaufbau jetzt beginnen muss“, sagte der Minister für regionale Entwicklung, Oleksij Tschernyschow, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Versorgung mit Strom und Energie müsse vor dem Winter gesichert und Wohnraum geschaffen werden.

Eine Kirche in einem zurückeroberten Dorf in der Ostukraine. Der Wiederaufbau des zerstörten Landes gilt als „Generationenaufgabe“ © Andriy Andriyenko/dpa

Tschernyschow verwies darauf, dass in den vergangenen zwei Wochen fast 300 russische Raketen und Drohnen die Ukraine getroffen hätten. Es seien zahlreiche Kraftwerke getroffen und zerstört worden, es gebe täglich Stromausfälle. „Wir müssen die notwendige Infrastruktur schaffen, um diese Herausforderungen zu bewältigen.“

Ukraine-Krieg: Appell an Deutschland

Der Minister betonte, dass der Wiederaufbau gerade in den zurückeroberten Gebieten auch im unmittelbaren deutschen Interesse sei. „Je schneller wir die Infrastruktur wiederherstellen, vor allem die soziale Infrastruktur wie Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Schulen, desto schneller kommen die ukrainischen Flüchtlinge zurück.“ Das würde auch die Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland verringern. Außerdem biete der Wiederaufbau viele Chancen für die deutsche Wirtschaft. „Ich denke, Deutschland kann dabei eine sehr wichtige Rolle spielen.“

Zur Stützung ihres Staatshaushaltes während des Krieges nach sollte Deutschland nach dem Willen der Regierung in Kiew einen monatlichen Beitrag von einer halben Milliarde Dollar zahlen. „Der Staat muss funktionieren, die Renten müssen ausgezahlt werden“, begründete der Wirtschaftsberater von Präsident Selenskyj, Alexander Rodnyansky, in den Zeitungen der Funke Mediengruppe diesen Vorstoß.

Die Ukraine brauche jeden Monat vier bis fünf Milliarden Dollar für ihren Haushalt, erläuterte Rodnyansky. „Wir glauben, dass Deutschland etwa 500 Millionen Dollar (rund 506 Millionen Euro) pro Monat übernehmen könnte, vor allem mit Blick auf das Jahr 2023.“ Von der EU insgesamt erhoffe sich die ukrainische Regierung rund zwei Milliarden Dollar pro Monat. (skr/afp/dpa)