Ukraine-Krieg: Russland verlegt weitere Truppen in die Oblast Cherson

Von: Sandra Kathe, Teresa Toth, Daniel Dillmann

Russland droht der Nato vor einem schrecklichen Krieg, sollte sie der Ukraine Waffen liefern. Die Region um Saporischschja bleibt hart umkämpft. Der Newsticker.

Update von Montag, 23. Januar 2023, 7.10 Uhr: Laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Montagmorgen (23. Januar) mit, dass die russische Armee weitere Truppen in die besetzten Gebiete der Oblast Cherson verlegt. Nach Angaben des Generalstabs trafen die Truppen zwischen dem 18. und 21. Januar in den Siedlungen Vynohradove und Brylivka ein, ausgerüstet mit Handfeuerwaffen und kugelsicheren Westen.

Ukraine-Krieg: Angriffe auf kritische Infrastruktur in Saporischschja und Schule in Cherson

+++ 22.25 Uhr: Bei russischen Angriffen auf die Stadt Oleshky im besetzten Teil der Region Cherson ist am Sonntag das Gebäude einer Schule beschädigt worden. Das berichtete der Bürgermeister der Stadt, Yevhen Ryshchuk, über die Nachtrichtenplattform Telegram. Wie das ukrainische Medium Kyiv Independent berichtet, hätten russische Truppen die Stadt an dem Tag mehrfach beschossen. Infolge der Explosionen nach den Bombeneinschlägen seien auch in benachbarten Gebäuden Fenster zu Bruch gegangen. Verletzt worden sei niemand.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen greifen erneut kritische Infrastruktur an

+++ 20.55 Uhr: Im Laufe des Sonntags haben russische Soldaten erneut mehrere Ortschaften an der Kriegsfront angegriffen. Besonders heftig umkämpft waren dabei erneut Gebiete in der Region Saporischschja, wo bei einem Raketenangriff kritische Infrastruktur beschädigt worden sei. Das teilte der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht auf Facebook mit.

Im Laufe des Tages hätten die russischen Truppen außerdem fünf Luftangriffe und mehr als 20 Raketenangriffe ausgeführt. Zudem seien allein in der Region Saporischschja 16 Ortschaften mit Artilleriefeuer angegriffen worden. Bei einem Angriff auf den Ort Petrivka in der Region Charkiw starb eine Zivilistin, wie die Nachrichtenseite Ukrainska Pravda berichtet.

Sicherheitsexperte: Russland muss im Krieg auf „ukrainisches Stalingrad“ hoffen

+++ 18.45 Uhr: Um seine Ziele in der Ukraine zu erreichen, benötigt der russische Machthaber Wladimir Putin ein „ukrainisches Stalingrad“. Das schreibt Oleksij Danilow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine in einer Gastkolumne für das Onlinemedium Ukrainska Pravda. Nach Danilows Einschätzung sei die Hoffnung auf ein erfolgreiches „Einkesseln“ auch der Grund dafür, dass russische Truppen derzeit nach Schwachstellen an den ukrainischen Frontlinien suchten.

Dafür würden an vielen Stellen Reserven herangezogen, die dann von russischen Generälen als Kanonenfutter verwendet würden, um Russlands „maximalistischen Ziele“ zu erreichen. Für Danilow besteht dabei kein Zweifel, dass Putin die Ukraine völlig zerstören wolle und auch müsse, damit Russland nicht als „Land des Bösen und der Gewalt“ in die Geschichte eingeht. Putin träume von „Siegesparaden, dem Titel als größter Generalissimo aller Zeiten und einem neuen Netzwerk von Straf- und Arbeitslagern nach sowjetischem Vorbild“, doch ohne massive russische Erfolge wie 2015 in Debalzewe könne das nicht gelingen, schreibt Danilow.

Russland meldet Fortschritte bei Kämpfen in Saporischschja

+++ 16.12 Uhr: Russische Truppen haben ein Krankenhaus in der Oblast Kherson geplündert. Der ukrainische Pressedienst Nationales Widerstandszentrum (NRC) berichtete, dass russische Besatzer die gesamte Ausrüstung des Zentralkrankenhauses von Skadovsk in vier Militärlastwagen verstaut und mitgenommen haben. Das Widerstandszentrum befürchtet eine Zuspitzung der humanitären Krise unter der Zivilbevölkerung durch Plünderungen von Kliniken.

+++ 15.03 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben Fortschritte in der ukrainischen Region Saporischschja gemacht. Wie das Verteidigungsministerium sagte, würden die russischen Truppen ihre Position verbessern. Zudem habe es laut dem Ministerium hohe Verluste auf der Gegenseite gegeben – die russischen Streitkräfte sollen demnach mehrere ukrainische Militärgeräte zerstört haben, darunter Haubitzen und zwei US-gefertigte HIMARS-Raketen. Die Ukraine teilte mit, dass die russischen Behauptungen übertrieben seien.

Ukrainisches Militär bildet neue Einheiten aus

+++ 14.06 Uhr: Während die Ukraine auf neue Militärhilfe wartet, bildet das ukrainische Militär neue Einheiten aus, die mit westlicher Ausrüstung ausgestattet werden sollen. „Wir schaffen neue Militäreinheiten. Und unsere nächsten Aktionen werden von ihrer Kampfbereitschaft abhängen“, sagte der Befehlshaber der Streitkräfte, Generalleutnant Serhii Naiev, gegenüber CNN.

Das Militär müsse die Einheiten an der neuen Ausrüstung ausbilden und sie in bestehende Formationen integrieren, so Naiev. Mehrere Länder, darunter die USA und das Vereinigte Königreich, bilden ukrainische Soldaten und Offiziere aus.

Russland warnt vor „globaler Katastrophe“

+++ 10.51 Uhr: Der Vorsitzende des russischen Unterhauses, Wjatscheslaw Wolodin, hat die Nato eindringlich davor gewarnt, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. „Die Lieferung von Offensivwaffen an das Regime in Kiew wird zu einer globalen Katastrophe führen“, warnte der Duma-Sprecher und enge Vertraute von Putin auf Telegram.

Sollten die USA und die Nato Waffen liefern, mit denen zivile Städte angegriffen würden, und sollte es Eroberungsversuche geben, so werde das zu „Vergeltungsmaßnahmen mit stärkeren Waffen“ führen. Es drohe ein schrecklicher Krieg.

News im Ukraine-Krieg: Verteidigung in Bachmut hält Stand

+++ 08.37 Uhr: Der Ukraine ist es offenbar gelungen, einen weiteren Angriff Russlands auf die Stadt Bachmut abzuwehren - wenn auch unter hohen Kosten. Das meldet das Institute for the Study of War (ISW) aus den USA. Die Bemühungen der Ukraine, die in den vergangenen Tagen hart umkämpfte Stadt zu halten, seien eine „strategisch sinnvolle Maßnahme“. Zwar habe die Stadt selbst keinen allzu großen strategischen Wert. Eine schnelle Einnahme durch russische Truppen hätte es Moskau aber ermöglicht, in der Folge große Gebietsgewinne im Osten der Ukraine zu erzielen.

Update, Sonntag, 22.1.2023, 7.30 Uhr: Aus der Region Saporischschja werden heftige Kämpfe gemeldet. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums (MOD) haben Russland und die Ukraine in der Schlüsselregion „bedeutende Kräfte“ zusammengezogen. Bislang ist aber keiner Seite ein entscheidender Durchbruch gelungen. In Bachmut scheint sich die Lage dagegen etwas entspannt zu haben. Das meldet der britische Geheimdienst in seinem täglichen Lagebericht zum Ukraine-Krieg.

Russland nimmt Siedlungen in Saporischschja unter Beschuss

+++ 22.35 Uhr: Nach russischen Angaben über Gebietsgewinne in der ukrainischen Region Saporischschja hat auch die Ukraine die Berichte über heftige Gefechte in dem Gebiet bestätigt. Demnach hätte Russland am Samstag Angriffe auf die Region Bachmut sowie in den Oblasts Donezk und Saporischschja unternommen. Das berichtet der Generalstab der Ukraine in seinem abendlichen Lagebericht. Demnach seien binnen der vergangenen 24 Stunden im Gebiet Saporischschja 25 Siedlungen durch die russische Artillerie angegriffen worden, wie das Medium Ukrainska Pravda berichtet.

Trotz der hohen Zahl der Angriffe könne bislang nicht von einer groß angelegten russischen Offensive ausgegangen werden, wie die ukrainische Nachrichtenseite den Militärexperten Yevhen Yerin nach einem Fernsehauftritt zitiert. Laut Yerin handle es sich bei den Angreifern immer wieder um „Kleingruppen von um die zehn Menschen“, die „der Feind schickt, um unsere Widerstandskraft zu testen“. Wenn diese Versuche erfolgreich verliefen, halte Yerin es für möglich, dass die russischen Truppen stellenweise ihre Positionen verbesserten. Im Lagebericht des britischen Geheimdiensts heißt es dazu, dass beide Kriegsparteien im Gebiet Saporischschja eine erhebliche Zahl Soldaten stationiert hätten. Größere Offensiven schiene es bislang jedoch nicht zu geben.

Iranische Waffen im Ukraine-Krieg: Ukraine prüft Kriegsverbrechen

+++ 16.25 Uhr: Der Iran soll an der Herstellung und Lieferung von Drohnen an Russland beteiligt sein. „Die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden haben keine Zweifel daran, dass iranische Beamte (...) an der Herstellung und Lieferung von Drohnen an die Russische Föderation beteiligt sind, die dann gegen unser Volk eingesetzt werden sollen“, so die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft gegenüber einem ukrainischen Nachrichtensender.

Die Ermittlungsbehörden sammeln derzeit „Beweise, mit denen wir in der Lage sein werden, das Gericht von der Beteiligung dieser Personen an diesen Verbrechen zu überzeugen.“ Der Staatsanwalt fügte hinzu, dass zu diesem Zweck derzeit Hunderte von Ermittlungsmaßnahmen und Untersuchungen durchgeführt werden.

Russland meldet Erfolge bei Offensive im Süden der Ukraine

+++ 15.20 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge bei einer neuen Offensive im Süden der Ukraine Geländegewinne erzielt. „Im Gebiet Saporischschja konnten durch Angriffe von Einheiten des Wehrkreises Ost günstigere Linien und Positionen eingenommen werden“, sagte Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Samstag (21. Januar) in Moskau.

Die russischen Truppen sollen bei den Angriffen 30 Menschen getötet und mehrere Militärfahrzeuge zerstört haben. Zuvor hatten bereits russische Militärblogger über eine Offensive im Raum Orichiw und Huljajpolje berichtet. Die ersten Verteidigungslinien seien dabei überrannt worden. Laut dem Blog „Rybar“ wurden dabei auch mehrere Ortschaften eingenommen. Offiziell hat das Ministerium dies bislang nicht bestätigt.

Ukraine-Krieg: Wagner-Gruppe als „transnationale kriminelle Organisation“ eingestuft

+++ 14.22 Uhr: Die USA haben die russische Wagner-Söldnergruppe als „transnationale kriminelle Organisation“ eingestuft. Der Sprecher für nationale Sicherheit, John Kirby, erklärte am Freitag (20. Januar), Jewgeni Prigoschins Wagner-Gruppe verfüge über etwa 50.000 Kämpfer in der Ukraine, von denen 80 Prozent in russischen Gefängnissen waren. Wagner sei „eine kriminelle Organisation, die weit verbreitete Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen begeht“, so Kirby.

Die Einstufung Wagners als „transnationale kriminelle Organisation“ gemäß der US-Exekutivanordnung bedeutet, dass sämtliche US-Vermögenswerte Wagners eingefroren werden und es US-Bürgern untersagt ist, Gelder, Waren oder Dienstleistungen an die Gruppe zu liefern. Kirby zeigte auch Fotos des US-Geheimndienstes, die zeigen, dass Nordkorea Waffen an Wagner liefert, was ein Verstoß gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates darstellt.

Heftige Kämpfe um Bachmut - Teilerfolge Russlands im Ukraine-Krieg

+++ 11.05 Uhr: Die Stadt Bachmut bleibt im Ukraine-Krieg hart umkämpft. Laut Angaben des britischen Geheimdienstes konnten die Truppen Russlands die Frontlinie dort minimal zu ihren Gunsten verschieben. In Kremina, eine Stadt nordöstlich von Luhansk, sei es dafür den ukrainischen Streitkräften gelungen, eine Offensive abzuwehren.

+++ Update vom Samstag, 21. Januar, 9.56 Uhr: Das ukrainische Militär soll in Kürze mit dem Training für den britischen Kampfpanzer Challenger 2 beginnen. Die Ausbildung findet in Großbritannien statt. Das berichtet der ukrainische Botschafter Vadym Pristayko laut der Nachrichtenagentur Nexta.

Putins Geheimplan: Russland plant Angriff auf Ukraine von drei Seiten

Erstmeldung vom Samstag, 21. Januar: Kiew – In der Ukraine steigt die Angst vor einer neuen Offensive aus Russland. Laut Informationen aus dem Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet man in Kiew mit baldigen simultanen Angriffen aus drei Richtungen. Das Land solle so nahezu eingekreist und die Verteidigungskräfte auseinandergezogen werden. Das berichtet das US-Nachrichtenportal Daily Beast und bezieht sich dabei auf Informationen aus Regierungskreisen.

„Die Russen umzingeln uns auf 240 Grad und greifen vom Schwarzen Meer, von Belarus und den Regionen Luhansk und Donezk aus an“, sagte Rustem Umerow, Abgeordneter im ukrainischen Parlament und Teil der Delegation, die mit Moskau über einen möglichen Waffenstillstand verhandelt hatte.

Wagner-Soldaten kämpfen an der Front im Ukraine-Krieg

Angeführt von Einheiten der Söldner-Armee Wagner hatte Russland zuletzt einen wichtigen Sieg im Ukraine-Krieg errungen. Den Streitkräften sei es gelungen, die strategisch wichtige Stadt Soledar zu erobern – wenn auch unter Inkaufnahme von erheblichen Verlusten. Soledar liegt unweit von Bachmut. Durch die Eroberung soll nun auch der Druck auf die weiter hart umkämpfte Nachbarstadt steigen. „Sie kommen aus allen Richtungen: Kriminelle, private Auftragnehmer und reguläre Streitkräfte“, beschrieb Umerow die Lage im Osten des Landes. Ziel Russlands sei es bei ihren Vorstößen, „ihre Kriminellen loszuwerden und ihre Auftragnehmer zu testen“.

Vor allem die Wagner-Gruppe soll nach Angaben von US-Geheimdiensten mittlerweile zu 80 Prozent aus ehemaligen Gefängnisinsassen bestehen. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte mit der Rückendeckung von Russlands Präsident Wladimir Putin den verurteilten Straftätern versprochen, ihre Gefängnisstrafen zu annulieren, wenn sie sich für Kampfeinsätze in der Ukraine bereit erklärten.

Ukraine rechnet mit Angriff aus Belarus

Die Vermutungen Kiews decken sich mit den Angaben der ukrainischen Geheimdienste. Diese meldeten massive Truppenbewegungen Russlands in der Region rund um die Stadt Saporischschja im Süden des Landes. Auch in Charkiw sollen sich die russischen Truppen auf neue Angriffe vorbereiten. Ähnliche Meldungen kommen von der Nordgrenze. „Wir beobachten, dass das russische Militär 10-12.000 Mann nach Belarus schickt“, so Oleg Zhdanow, Oberst der ukrainischen Armee.

Angesichts der steigenden Bedrohung und der bevorstehenden Angriffe hat die Regierung in Kiew den Westen erneut dazu aufgefordert, moderne Waffensysteme zur Verfügung zu stellen. Auf der Konferenz in Ramstein wurde aber keine Einigung über die Lieferung von Kampfpanzern, wie dem deutschen Leopard 2, erzielt. (Daniel Dillmann)