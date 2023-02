Ukraine plant „härtere“ Gegenoffensive: Wagner-Chef verkündet Einnahme bei Bachmut

Von: Andreas Schmid

Teilen

Die Front rund um Bachmut ist schwer umkämpft. © Libkos/AP/dpa

Im Donbass gibt es schwere Gefechte um Bachmut. Wagner-Chef Prigoschin will nun ein Dorf nahe der umkämpften Stadt eingenommen haben. Alle Infos im News-Ticker.

Kiew bereitet Gegenoffensive vor: Die Ukraine will „härter und aus größeren Entfernungen zuschlagen“.

bereitet vor: Die Ukraine will „härter und aus größeren Entfernungen zuschlagen“. Kampf um Bachmut : Russland rückt vor – „schwere Kämpfe“ um Ukraine-Stadt.

um : Russland rückt vor – „schwere Kämpfe“ um Ukraine-Stadt. Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 24. Februar, 10.35 Uhr: Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums hat Russland in den letzten Wochen erneut eine militärische Taktikänderung im Ukraine-Krieg vorgenommen. Nun gehe es höchstwahrscheinlich in erster Linie nicht mehr um die Einnahme von neuen Gebieten, sondern darum, das ukrainische Militär zu degradieren, schrieb das Ministerium im jüngsten Lagebericht. Die russische Führung verfolge sehr wahrscheinlich eine „Langzeit-Operation“ und vertraue darauf, dass der russische Vorteil bei der Bevölkerung und Ressourcen die Ukraine früher oder später erschöpfen werde.

Kiew bereitet Gegenoffensive vor: „Wir arbeiten hart daran“

Update vom 24. Februar, 10.15 Uhr: Die Ukraine hat zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges eine Gegenoffensive angekündigt. „Wir werden härter und aus größeren Entfernungen zuschlagen, in der Luft, am Boden, zur See und im Cyberspace“, schrieb der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow auf Facebook. „Es wird eine Gegenoffensive geben. Wir arbeiten hart daran, sie vorzubereiten.“

Vor einem Jahr sei es für die Ukraine noch schwierig gewesen, die benötigten Waffen zur Abwehr des russischen Angriffs zu bekommen, erklärte Resnikow weiter. Inzwischen hätten die „zivilisierten Länder“ aber erkannt, dass die ukrainische Armee „der Schutzschild Europas im Osten“ sei. „Wir treten in eine neue Periode ein“, schrieb Resnikow. Die Aufgabe dabei sei der Sieg über Russland: Es gehe um die „Befreiung unseres ganzen Territoriums bis hin zu den Grenzen von 1991 und die Eliminierung der Gefahr durch Russland“, so der Minister.

Ukraine-Krieg: Kämpfe um Bachmut dauern an

Erstmeldung vom 24. Februar: Berkhovka/Bachmut – Zum Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine präsentiert die Gruppe Wagner einen Teilerfolg in der Region um Bachmut. Dort in der Oblast Donezk, wo die Söldner seit Monaten trotz anderslautender eigener Aussagen nicht vorankommen, soll nun ein Dorf eingenommen worden sein. Der Ort Berkhovka sei „vollständig unter Kontrolle“, hieß es am Freitag vom Pressedienst des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin. Das Dorf liegt nordwestlich von Bachmut.

Kampf um Bachmut: Russland rückt vor – „schwere Kämpfe“ um Ukraine-Stadt

Seit mehreren Wochen toben heftige Kämpfe um die ukrainische Stadt Bachmut und ihre Grenzregionen. Im Januar verstärkte die russische Armee, unterstützt von der berüchtigten Söldnergruppe Wagner, ihre Offensive auf Bachmut. Es ist die längste und blutigste Schlacht des Krieges.

Zuletzt konnten russische Soldaten kleinere Erfolge in der Region feiern. Bachmut ist allerdings noch nicht in russische Hände gefallen. Den ukrainischen Verteidigern der zunehmend eingekreisten Stadt gelingt es laut britischem Geheimdienst, Nachschubrouten offenzuhalten – und die Eroberung der Stadt so weiter zu verhindern. Am Mittwoch (22. Februar) meldete Kiew zudem, dass mehrere russische Angriffe in der Region abgewehrt werden konnten. Rund um Bachmut gebe es aber weiterhin „schwere Kämpfe“. (as)