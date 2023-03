Ukraine-Krieg: Russland rechtfertigt Raketenangriffe auf perfide Weise – „Rache für Terrorakte“

Die erbitterten Kämpfe um Bachmut gehen weiter. Auch in anderen Landesteilen greift die russische Armee weiter an. Der Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Update vom 9. März, 19.25 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstdirektorats plant Russland eine „großangelegte Provokation“ an der ukrainisch-belarussischen Grenze in Form eines Angriffs auf belarussisches Territorium. Daran soll auch der bekannte Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow beteiligt sein, teilte der Geheimdienst laut der Nachrichtenagentur Unian mit.

Demnach wird der Propagandist nach Belarus reisen und am 11. März von dort aus eine Sendung über den angeblich ukrainischen Angriff filmen. Somit wolle man die belarussische Bevölkerung gegen die Ukraine aufbringen und Belarus in den Krieg ziehen, lautete die Einschätzung des ukrainischen Geheimdienstdirektorats. „Wir erinnern sie daran, dass die Ukraine keine militärischen Operation auf dem Territorium von Belarus durchführt“, teilte der Bericht mit.

Ukraine-Krieg: Lawrow attackiert UN-Generalsekretär Guterres

Update vom 9. März, 16.35 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres vorgeworfen, im Ukraine-Krieg keine neutrale Position einzunehmen. So forderte Guterres etwa ganz im Sinne der Ukraine die „Demilitarisierung“ des Gebiets rund um das Atomkraftwerk in der ukrainischen Region Saporischschja, sagte Lawrow laut der staatlichen Agentur Ria Nowosti auf einer Pressekonferenz mit seinem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan. Im Rahmen der UN-Charta müsse sich der UN-Generalsekretär aber neutral bewegen, betonte der russische Außenminister und warf Guterres vor, sich nach den „unilateralen Forderungen der Ukraine“ zu orientieren.

Russland spricht von „Rache“: Erneut massive Raketenangriffe gegen die Ukraine

Update vom 9. März, 14.30 Uhr: Russland hat die schweren Raketenangriffe auf die Ukraine als Reaktion auf Gefechte in der russischen Grenzregion Brjansk gerechtfertigt. „Als Antwort auf die am 2. März vom Kiewer Regime organisierten Terrorakte im Gebiet Brjansk haben die russischen Streitkräfte einen massiven Racheschlag geführt“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Ukrainische Rettungskräfte sind nach den russischen Raketenangriffen mit den Aufräumarbeiten in Charkiw betreut. © imago-images

Die Attacke habe auf die militärische Infrastruktur, Unternehmen der Rüstungsindustrie und Energieanlagen gezielt, die die Betriebe mit Strom versorgen. Die Ukraine hingegen vermeldete zunächst keine Treffer in militärisch wichtigen Anlagen. Stattdessen habe es mehrere Einschläge in Energieanlagen gegeben, aber auch in Wohnvierteln. Dabei seien in Lwiw und Cherson auch Zivilisten getötet worden. Am 2. März hatten die russischen Behörden behauptet, eine ukrainische Sabotagegruppe sei auf russisches Gebiet eingedrungen und habe dort zwei Zivilisten getötet. Präsident Wladimir Putin sprach von einem „Terroranschlag“. Zu dem Angriff bekannte sich später eine Gruppe russischer Nationalisten. Kiew hingegen stritt eine Beteiligung ab.

Ukraine-Krieg: Stromversorgung im AKW-Saporischschja fällt erneut aus

Update vom 9. März, 12.40 Uhr: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ist wegen des erneuten Ausfalls der regulären Stromversorgung im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja alarmiert. Dies sei bereits das sechste Mal, dass Europas größtes Atomkraftwerk wegen des Krieges auf Notversorgung durch Diesel-Generatoren umstellen müsse, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag vor dem IAEA-Gouverneursrat in Wien. „Jedes Mal würfeln wir. Und wenn wir das immer wieder tun, dann wird uns eines Tages das Glück verlassen“, warnte Grossi.

So dürfe es nicht weitergehen. Es sei höchste Zeit, eine Sicherheitszone rund um das Kraftwerk einzurichten. Er werde seine entsprechenden Bemühungen fortsetzen, sagte Grossi. Atomkraftwerke sind zum sicheren Betrieb auf verlässliche Stromversorgung angewiesen.

Ukraine-Krieg: Separatisten vereiteln angeblich Anschlag

Update vom 9. März, 11.50 Uhr: Die Behörden der prorussischen Separatistenregion Transnistrien in der Republik Moldau haben nach eigenen Angaben einen ukrainischen Angriff auf mehrere hochrangige Beamte vereitelt. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit in Transnistrien erklärte, es habe „einen Terroranschlag vereitelt“, den „ukrainische Sicherheitsdienste gegen mehrere Amtsträger“ in der separatistischen Region vorbereitet hätten. Die Verdächtigen seien festgenommen worden und hätten bereits Geständnisse abgelegt.

Transnistriens Staatsanwalt Anatoli Guretski sagte, dass die Täter vermutlich auch „hohe Staatsbeamte ausschalten“ wollten. Der Anschlag sollte nach seinen Angaben im Zentrum der Hauptstadt Tiraspol stattfinden; zahlreiche Opfer seien das Ziel gewesen. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüft werden. Die Separatistenregion Transnistrien liegt im Norden und Osten von Moldau und grenzt an die Ukraine.

Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht von „schwerer Nacht“

Update vom 9. März, 10.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den massiven russischen Raketenangriff auf sein Land verurteilt und den Angehörigen der Opfer sein Beileid ausgesprochen. „Es war eine schwere Nacht“, schrieb Selenskyj auf seinem Telegram-Kanal. Seinen Angaben zufolge feuerte Russland insgesamt 81 Raketen ab. Landesweit habe es Einschläge und „leider auch Verletzte und Tote“ gegeben.

Die Russen seien zu „ihrer kläglichen Taktik“ zurückgekehrt, schrieb Selenskyj weiter: „Die Okkupanten können nur die Zivilbevölkerung terrorisieren. Das ist alles, wozu sie fähig sind.“ Das werde ihnen aber nicht helfen, den Krieg zu gewinnen, so der 45-Jährige. Der russische Raketenangriff auf die Ukraine war einer der schwersten in den letzten Wochen.

Ukraine-Krieg: Russland greift mit Hyperschallraketen an

Update vom 9. März, 9.40 Uhr: Vorläufigen Berichten zufolge haben die russischen Streitkräfte Kiew mit einer aeroballistischen Hyperschallrakete vom Typ Kinschal getroffen. Das teilte lau einem Bericht von Ukrinform die Militärverwaltung der Stadt Kiew mit. „In dieser Nacht hat der Feind einen weiteren massiven Luftangriff auf die Ukraine gestartet. Der Luftangriffsalarm in der Hauptstadt dauerte fast sieben Stunden. In dieser Zeit hat der Feind fast jede Art von Luftwaffe eingesetzt – von Shahed-Kamikaze-Drohnen bis hin zu Marschflugkörpern“, erklärte der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Serhiy Popko. Weiter heißt es: „Dank der Bemühungen unserer Luftabwehr haben Marschflugkörper und Drohnen die Hauptstadt nicht getroffen. Leider hat eine aeroballistische Rakete vom Typ Kinschal (nach vorläufigen Berichten) eine Infrastruktureinrichtung getroffen.“

Ukraine-Krieg: Tote nach russischen Raketenangriffen am Morgen

Update vom 9. März, 9.00 Uhr: Bei massiven russischen Luftangriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. In Lwiw im Westen des Landes sei „momentan“ von vier Toten die Rede, schrieb der Gouverneur der Region, Maxym Kosyzki, auf Telegram. Der Gouverneur der östlichen Region Dnipropetrowsk meldete einen Toten.

Bei den Toten in Lwiw handele es sich „um vier Erwachsene – zwei Männer und zwei Frauen“, deren Haus von einer Rakete getroffen worden sei, erklärte Kosyzki. Den Angaben zufolge hatte in der Nacht eine russische Rakete drei Häuser in einem Wohngebiet im Bezirk Solotschiw getroffen und diese zerstört. „Die Trümmer werden gerade weggeräumt, es könnten sich noch weitere Menschen darunter befinden“, fügte Kosyzki hinzu.

In der Region Dnipropetrowsk im Osten starb ein 34-jähriger Mann an den Folgen des Beschusses. Eine 28-jährige Frau und ein 19-jähriger Junge wurden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wie der Gouverneur der Region, Sergij Lysak, im Onlinedienst Telegram schrieb.

Ukraine-Krieg: AKW Saporischschja wird mit Notaggregaten versorgt

Update vom 9. März, 7.50 Uhr: Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der südlichen Stadt Enerhodar werde derzeit über Dieselgeneratoren notversorgt, teilte der ukrainische Betreiber Enerhoatom am Donnerstagmorgen (9. März) auf Telegram mit. Der Kraftstoff reiche für zehn Tage. Es handele sich bereits um das sechste Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als einem Jahr, dass das AKW in den Notbetrieb gehen müsse, hieß es.

Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko sprach auf Facebook von einem „barbarischen, massiven Angriff“ der Russen.

Ukraine-Krieg: AKW Saporischschja ohne Strom

Update vom 9. März, 7.30 Uhr: Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben des Betreibers nach einem russischen Angriff vom Stromnetz abgeschnitten. „Die letzte Verbindung zwischen dem besetzten AKW Saporischschja und dem ukrainischen Stromnetz wurde infolge von Raketenangriffen unterbrochen“, teilte die Betreiberfirma Energoatom am Donnerstagmorgen mit. Das größte AKW Europas liegt in der von Russland für annektiert erklärten Region Saporischschja nicht weit von der Front entfernt.

Die russische Armee griff nach ukrainischen Angaben in der Nacht zu Donnerstag mehrere Regionen im Osten, Süden und Westen des Landes an. Auch aus der Hauptstadt Kiew wurden Explosionen gemeldet.

Ukraine-Krieg: Selenskyj will Bachmut halten

Update vom 9. März, 5.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Entscheidung verteidigt, seine Truppen weiter in der hart umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut zu lassen. Im russischen Angriffskrieg gegen sein Land sei Bachmut von entscheidender strategischer Bedeutung, sagte Selenskyj am Mittwochabend (Ortszeit) in einem exklusiven Interview des US-Fernsehsenders CNN. „Nach Bachmut könnten sie weitergehen. Sie könnten nach Kramatorsk gehen, nach Slowjansk“, sagte Selenskyj mit Blick auf die russischen Angreifer. Sollte Bachmut fallen, sei den Russen der Weg in andere Landesteile offen, sagte Selenskyj. „Deswegen stehen unsere Jungs dort.“

Russische Armee attackiert Charkiw: Angriffe auf Infrastruktur im Ukraine-Krieg

Update vom 9. März, 5.00 Uhr: Die russische Armee hat in der Nacht zum Donnerstag nach ukrainischen Angaben mehrere Regionen im Osten, Süden und Westen des Landes angegriffen. „Der Feind hat ungefähr 15 Angriffe auf die Stadt und die Region ausgeführt“, erklärte am Morgen in Online-Netzwerken der Gouverneur von Charkiw im Osten der Ukraine, Oleg Sinegubow. Die Angriffe hätten offensichtlich wichtiger Infrastruktur gegolten. „Nach ersten Informationen wurde auch ein privates Wohnhaus getroffen.“ Die Stadtverwaltung von Charkiw sprach ihrerseits von Angriffen auf die „Energie-Infrastruktur“. Es gebe in einigen Teilen der Stadt „Probleme“ mit der Stromversorgung.

Aus der südukrainischen Region Odessa berichtete Gouverneur Maksym Martschenko, dass „Raketenangriffe die regionale Energie-Infrastruktur getroffen und Wohngebäude beschädigt“ hätten. „Zum Glück gab es keine Todesopfer“, fügte er hinzu. Auch aus dem Westen der Ukraine wurden russische Angriffe gemeldet. In der Region Chmelnyzkyj wurden die Menschen aufgefordert, „Schutz zu suchen“.

Ukraine-Krieg: Selenskyj lädt McCarthy nach Kiew ein – der drückt sich

Update vom 9. März, 4.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts von zunehmend kritischen Äußerungen aus den Reihen der US-Republikaner zur Unterstützung Kiews den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, nach Kiew eingeladen. „Herr McCarthy sollte kommen und selbst sehen, was hier passiert, was der Krieg für uns bedeutet“, sagte Selenskyj dem US-Fernsehsender CNN laut am Mittwoch (8. März) veröffentlichten Interview-Auszügen. Ein Besuch in der Ukraine würde McCarthy „helfen, seine Position zu finden“.

McCarthy wies die Darstellung von Selenskyj umgehend zurück: Er müsse nicht die Ukraine besuchen, um die Situation vor Ort zu verstehen, sagte er CNN.

US-Geheimdienste: Moskau spielt auf Zeit im Ukraine-Krieg

Kiew – In den USA erwarten Geheimdienste, dass Putin sich auf einen längeren Krieg gegen die Ukraine einrichtet. „Wir gehen nicht davon aus, dass sich das russische Militär in diesem Jahr ausreichend erholt, um größere Gebietsgewinne zu erzielen“, sagte Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines bei einer Anhörung im Senat in Washington. Die Verlängerung des Krieges einschließlich möglicher Kampfpausen könnte sein bester verbleibender Weg sein, um die russischen strategischen Interessen in der Ukraine zu sichern - selbst wenn dies Jahre dauere. (Redaktion mit Agenturen)