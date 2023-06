Herbe Verluste für Russland – Ukrainische Truppen melden Erfolg in Cherson

Von: Stefan Krieger

Die Wagner-Revolte in Russland ist beendet. Unabhängig davon gehen besonders im Osten und Süden der Ukraine die Kämpfe weiter. Der News-Ticker.

Update vom 27. Juni, 6.11 Uhr: Die Verluste Russlands im Ukraine-Krieg könnten in der letzten Woche enorm angestiegen sein. Oleksandr Pavlyuk, ein ukrainischer General, erklärte in einem Telegram-Post, in der vergangenen Woche vom 19. bis zum 25. Juni hätte das russische Militär 4810 Soldaten verloren. Außerdem seien 46 Panzer, vier Helikopter und über 100 Drohnen zerstört worden. Diese Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig prüfen.

News im Ukraine-Krieg: Ukrainische Truppen erobern Gebiete in Cherson zurück

Update vom 27. Juni, 5.30 Uhr: Ukrainische Streitkräfte haben Berichten zufolge den Fluss Dnipro überquert und Gebiete am linken Ufer der Provinz Cherson zurückerobert, was den Weg für einen möglichen Vorstoß auf die Krim ebnet.

Laut prorussischen Telegramm-Kanälen haben ukrainische Truppen das Dorf Dachi gegenüber der Stadt Cherson in der Nähe der zerstörten Antoniwka-Brücke eingenommen. Sie hätten sich eingegraben und versuchten, einen Brückenkopf zu errichten, hieß es in den Kanälen.

Das Oberkommando der ukrainischen Streitkräfte hat sich nicht offiziell geäußert, aber die Berichte deuten darauf hin, dass die ukrainischen Einheiten nach der Sabotage des Staudamms von Kachowka Anfang des Monats versuchen, neue Schwachstellen in der russischen Verteidigungsposition auszunutzen.

Ukrainische Spezialeinheiten feuern ein mobiles Artilleriesystem auf russische Stellungen in Cherson. © Felipe Dana

Ukraine-Krieg: Russland fängt britische Kampfflugzeuge ab

Kiew/Moskau – Russland hat nach eigenen Angaben am Montag (26. Juni) durch die Entsendung zweier Kampfjets zwei britische Kampfflugzeuge daran gehindert, über dem Schwarzen Meer in seinen Luftraum einzudringen. „Als sich die russischen Kampfflugzeuge näherten, drehten die ausländischen Kriegsflugzeuge ab und entfernten sich von der russischen Grenze“, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau in einer Stellungnahme.

Demnach handelte es sich um zwei Typhoon-Jets der Royal Air Force, die von einem Aufklärungsflugzeug vom Typ RC-135 begleitet worden seien. Die russischen Flugzeuge seien „sicher zu ihren Heimatstandorten“ zurückgekehrt, erklärte das Ministerium. Großbritannien äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Russische Verluste: Kiew gibt neue Zahlen bekannt

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden binnen eines Tages 950 russische Soldaten getötet oder verwundet. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht. Die Gesamtzahl der seit Beginn des Ukraine-Kriegs getöteten oder verwundeten Soldaten stieg somit auf ca. 225.580. In Klammern die Verluste bzw. Veränderungen zum Vortag.

Soldaten : 225.580 (+950)

: 225.580 (+950) Panzer : 4031 (+1)

: 4031 (+1) Gepanzerte Kampffahrzeuge : 7820 (+14)

: 7820 (+14) Mehrfachraketensysteme : 624 (+0)

: 624 (+0) Drohnen : 3482 (+10)

: 3482 (+10) Artilleriesysteme: 4055 (+21)

4055 (+21) Quelle: Generalstab der ukrainischen Streitkräfte. Angaben vom 26. Juni

Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht von einem „glücklichen Tag“

Die ukrainische Gegenoffensive verläuft nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj erfolgreich. „Heute sind unsere Soldaten an allen Richtungen im Vormarsch, es ist ein glücklicher Tag“, sagte er am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Er wünsche den Soldaten mehr solcher Tage. Vor seiner Rede, die er in einem Zug hielt, hatte Selenskyj mehrere Frontabschnitte besucht.

Es sei ein ausgefüllter und emotionaler Tag gewesen, sagte der Präsident. Er habe sowohl den Raum Bachmut als auch den Süden des Landes in Saporischschja besucht und mehrere Auszeichnungen verteilt, unter anderem zwei goldene Sterne für Helden der Ukraine – die höchste Auszeichnung des Landes. Angesichts der jüngsten Erfolge gab sich Selenskyj überzeugt vom Sieg gegen die russischen Besatzer. So hatte die Führung in Kiew am Montag die Rückeroberung einer weiteren Ortschaft im Gebiet Saporischschja vermeldet. „All unsere Erde wird frei sein – absolut alles“, sagte der Staatschef. (Mit Agenturen)