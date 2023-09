Deutschland liefert Leopard-Panzer in die Ukraine – doch die sind längst nicht alles

Von: Felix Durach

Die Bundesregierung hat ein weiteres Paket mit militärischer Unterstützung in die Ukraine geliefert. Das beinhaltet Kampfpanzer, Drohnen und ein Radarsystem.

Berlin/Kiew – Die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland geht weiter. Wie die Bundesregierung am Mittwoch mitteilte, wurde nun ein weiteres Paket an Kriegsgerät und Ausrüstung an Kiew ausgeliefert. Das geht aus der Liste der militärischen Unterstützungsleistungen im Ukraine-Krieg hervor, welche die Regierung auf ihrer offiziellen Website aktualisiert hat.

Ukraine-Krieg: Deutsche Waffenlieferungen – Kiew erhält weitere Leopard-Panzer

Das Herzstück der neuen Lieferung sind weitere Kampfpanzer. Zehn Panzer vom Typ Leopard 1A5 hat die Bundesregierung Kiew zur Verfügung gestellt. Der Leopard 1 ist das Vorgängermodell des modernen Leopard-2-Panzers, der aktuell von der Bundeswehr eingesetzt wird. 2003 wurde der Leopard 1 beim deutschen Militär außer Dienst gestellt. Verbliebene Gefechtsfahrzeuge wurden in den vergangenen Monaten aufbereitet und an die Ukraine geliefert. Insgesamt meldet die Bundesregierung damit 20 gelieferte Panzer vom Typ Leopard 1A5.

Deutschland hat zehn weitere Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 an die Ukraine ausgeliefert. © Imago Images

Neben den Gefechtsfahrzeugen stellte Deutschland der Ukraine auch noch weitere militärische Ausrüstung zur Verfügung. So zählt zur aktuellen Lieferung auch ein Luftraumüberwachungsradar vom Typ TRML-4D. Das Radar ist für den Einsatz mit dem Luftabwehrsystem Iris-T gedacht, das die Bundesregierung in der Vergangenheit bereits zur Verfügung gestellt hatte. Das moderne Radarsystem TRML-4D kann bis zu 2500 Ziele in einer Distanz von bis zu 250 Kilometer orten. In Kombination mit Iris-T sollen die Systeme vor allem dazu beitragen, russische Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Großstädte abzuwehren.

Unterstützung für die Ukraine: VECTOR-Drohnen und 13 Millionen Schuss Munition

Weiter erhält die Ukraine 16 Aufklärungsdrohnen vom Typ VECTOR. 88 unbemannte Flugkörper des gleichen Typs erhielt die Ukraine bereits in den vergangenen Monaten. Hinzukommen sollen bis Ende des Jahres auch moderne Drohnen vom Typ Luna NG vom Hersteller Rheinmetall. Das berichtet die Bild am Sonntag Mitte August. Beide Drohnentypen werden vor allem für Aufklärungsflüge über Kampfgebieten eingesetzt.

Unter der Kategorie „Logistik“ führt die Bundesregierung darüber hinaus auch vier Schwerlastzüge vom Typ 8x8 HX81 in Kombination mit vier Auflegern auf. Die Fahrzeuge vom Hersteller MAN sind für den Transport von Kriegsgerät und Ausrüstung vorgesehen. Abgerundet werden die Lieferungen von knapp 13,12 Millionen Schuss Munition für Handwaffen.

Deutsche Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg – das lieferte Berlin zuletzt

10 Kampfpanzer Leopard 1A5

1 Luftraumüberwachungsradar TRML-4D

16 Aufklärungsdrohnen VECTOR

4 Schwerlastsattelzüge 8x8 HX81 und 4 Auflieger

13,12 Millionen Schuss Handwaffenmunition

Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg: Kiew fordert Taurus-Marschflugkörper von Deutschland

Nach anfänglichem Zögern ist die Bundesrepublik mittlerweile einer der größten militärischen Unterstützer der Ukraine, die seit 18 Monaten eine russische Invasion abwehrt. Noch nicht entschieden hat die Bundesregierung über den dringenden Wunsch Kiews nach Taurus-Marschflugkörpern. Außenminister Dmytro Kuleba forderte diese am Donnerstag erneut mit Nachdruck. Er höre aus Berlin „kein einziges objektives Argument“ gegen die Militärhilfe. Die Taurus-Marschflugkörper seien wichtig für die Gegenoffensive gegen Russland. „Sie helfen, den Krieg schneller zu beenden“, betonte er. (fd mit dpa)