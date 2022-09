Propaganda-Besuch im Donbass? AfD-Politiker reisen ins Kriegsgebiet – Melnyk empört

Von: Andreas Schmid

Teilen

Fünf AfD-Abgeordnete reisen nach Russland: Mit dabei sind unter anderem Sachsen-Anhalts Abgeordnete Daniel Wald und Thomas Tillschneider. © Imago/Christian Schroedter

Fünf AfD-Politiker reisen in die Ostukraine. Ihnen gehe es darum, sich „ein eigenes Bild zu machen“. Kritiker wittern Russland-Propaganda, Andrij Melnyk ist schockiert.

Berlin/Donezk – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind mehrere deutsche Politiker in die Ukraine gereist. In der Regel besuchten die Parlamentarier dabei die Hauptstadt Kiew. Fünf Politiker der AfD befinden sich nun auf dem Weg in den Donbass.

AfD-Politiker reisen in Donbass: Abgeordnete aus NRW und Sachsen-Anhalt im Kriegsgebiet

Wie das us-amerikanische Robert Lansing Institut zuerst berichtete, werden fünf AfD-Politiker in der Ostukraine erwartet. Dabei soll es sich um Landespolitiker aus Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt handeln. Unter anderem mit dabei ist Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, der die Reise ebenso auf Twitter bestätigte wie Landeskollege Daniel Wald und NRW-Parlamentarier Christian Blex. Das Quintett komplettierten Natalie Veit und Swetlana Risto, ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen.

Was machen fünf AfD-Politiker im Donbass? Die Landesfraktion Sachsen-Anhalt spricht in einer Pressemitteilung von einer „Delegationsreise nach Osteuropa“: , Ziel des ganzen: „Um sich ein eigenes Bild der humanitären Lage zu machen, jenseits der in Kritik stehenden Berichterstattung, insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bereist die länderübergreifende Delegation in den nächsten Tagen Osteuropa.“ In sozialen Medien kursierten bereits Fotos der Abgeordneten in Russland, mutmaßlich in der Donbassnahen Stadt Rostow.

AfD-Politiker im Donbass: „Die aktivsten Russland-Lobbyisten“ - Melnyk empört

Das Lansing-Institut bezeichnete die AfD-Politiker als die „aktivsten Lobbyisten für die Interessen Russlands“. Der Kreml wolle sich die generelle Russlandfreundlichkeit der Rechtspopulisten zunutze machen, um seine Kriegspropaganda weiter zu streuen. „Mit diesem Besuch soll die russische Lesart der Situation im Donbass gefördert werden, wobei die ukrainische Armee diskreditiert und die humanitären Bemühungen Russlands hervorgehoben werden“, heißt es in dem Bericht, der vom scheidenden ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk geteilt wurde. Er warf den Politikern vor, „den russischen Vernichtungskrieg zu unterstützen“.

Zudem sei der Straftatbestand „Aufstacheln zum Verbrechen der Aggression“ erfüllt. Sachsen-Anhalts Fraktionsvize Tillschneider warf „Hobbyjurist“ Melnyk wiederum Fake-News vor. Fakt ist, dass § 80 StGB seit einigen Jahren gestrichen ist. Fakt ist auch: Tillschneider wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Er gilt als Rechtsaußen und hat Kontakte zur rechtsextremen Identitären Bewegung. Jüngst bezeichnete er Russlands Präsidenten Wladimir Putin als „echten Kerl, richtigen Mann mit gesundem Wertegerüst“.

AfD und Russland: Weidel will Wogen glätten - „nicht Parteilinie“

Die Alternative für Deutschland pflegt seit Jahren enge Beziehungen zu Russland. Immer wieder besuchen AfD-Politiker das größte Land der Erde, im Ukraine-Krieg verteidigen Teile der Fraktion die russische Position. Parteichefin Alice Weidel sagte dazu im ZDF-Sommerinterview: „Erstmal ist das in unserer Partei und auch in der Fraktion völlig unstrittig, dass es sich hierbei um einen völlig völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine handelt.“

Weidel setzt sich wie Co-Chef Tino Chrupalla gegen Russland-Sanktionen ein. Die Spitzenpolitikerin der Rechtspopulisten musste jedoch klarstellen: „Und wenn etwas Anderweitiges geäußert wird, dann ist das nicht Fraktions- oder Parteilinie in dieser Frage“. Weichen die fünf Politiker nun also vom Kurs der Parteispitze ab? Eine Merkur.de-Anfrage zur Donbass-Reise an die AfD-Bundestagsfraktion blieb zunächst unbeantwortet. (as)