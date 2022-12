Wohl drei Tote bei Explosion an russischer Pipeline - Sie liefert Gas nach Europa

Von: Stephanie Munk, Franziska Schwarz

Teilen

Explosion an einer Gaspipeline in Russland: Nahe des Dorfes Yambakhtino entstand eine riesige Flamme. © Tass/Imago

Erneut ein Vorfall an einer Erdgas-Pipeline: In Russland gibt es laut einem Agenturbericht einen Großbrand.

Tschuwaschien - Offenbar hat es eine Explosion an einer Gaspipeline in der Stadt Kasan in Zentralrussland gegeben, die Gas von Russland über die Ukraine nach Europa leiten. Dies berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

Es habe unterirdisch ein Leck in der Leitung gegeben, heißt es, dadurch sei eine Gasflamme entstanden. Drei Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Die Leitung sei einer der zentralen Erdgaspipelines Russland und werde von der Ukraine betrieben. Sie ist derzeit die Hauptroute für Gas, das Russland nach Europa transportiert.

Explosion an Gaspipeline in Russland: Offenbar kam es bei Wartungsarbeiten zu Bruch

Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS sei es bei „geplanten Reparaturen“ an einem Abschnitt der Pipeline Urengoi-Pomary-Uschhorod zu einem Bruch gekommen. Der Gasfluss wurde offenbar um 13.50 Uhr unterbrochen. Die Feuerwehr habe den Brand mittlerweile erfolgreich bekämpft.

Auf Videos in sozialen Netzwerken ist eine riesige Gasflamme zu sehen, „Es war beängstigender als im Video. Im Dorf Yambakhtino war es unmöglich, an die Fenster zu gehen - alles war heiß. Die Explosion war sehr laut“, zitiert Ria Nowosti einen Zeugen der Explosion.

Durch die Pipeline Urengoi-Pomary-Uschhorod wird russisches Gas durch Sibirien nach Europa transportiert und überquert dabei die russisch-ukrainische Grenze. (smu/fra)