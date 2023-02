Britischer Verteidigungsminister Wallace sicher: Fast gesamte russische Armee in der Ukraine stationiert

News-Ticker

Die Ukraine fügt den russischen Streitkräften immer wieder herbe Verluste zu. Kiew veröffentlicht die aktuelle Verluste-Statistik Russlands. Der News-Ticker.

Russische Offensive: Experten sprechen von schlechter Moral der Truppe

Experten sprechen von schlechter Moral der Truppe

Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 12.10 Uhr: Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat erklärt, dass sich Schätzungen zufolge fast die gesamte russische Armee in der Ukraine aufhält. Zu Moskaus Offensivstrategie sagte Wallace in einer Sendung auf BBC Radio 4, Russland sei nicht in der Lage gewesen, eine Streitmacht aufzustellen, die die ukrainischen Verteidigungsanlagen „durchschlagen“ könne. Vielmehr „haben wir nur einen Versuch gesehen, vorzurücken“.

„Das hat die russische Armee einen hohen Preis gekostet. Wir schätzen, dass 97 % der gesamten russischen Armee in der Ukraine stationiert ist“, so Wallace.

+ Russische Soldaten auf dem Weg zum Einsatz. (Archivbild) © dpa

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Moral der Truppe „im Keller“

+++ 11.00 Uhr: Die ukrainische Regierung plant nach Angaben von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eine Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte innerhalb weniger Wochen. „Sie erwägen eine Offensive im Frühjahr, und das ist nur noch wenige Wochen entfernt“, sagte Austin vor Reportern in Brüssel nach einem Treffen der ukrainischen Verteidigungskontaktgruppe. Die Verbündeten werden der Ukraine dabei helfen, fügte er hinzu.

Die Nachricht fällt mit den Bemühungen Russlands zusammen, eine Offensive in der Ukraine zu starten – mit unterschiedlichem Erfolg. Russische Streitkräfte haben in den letzten Tagen Angriffe in Donezk und Luhansk in der Ostukraine durchgeführt und setzen ihre Angriffe im Donbass fort, so US-Beamte am Dienstag (14. Februar). Die Nordatlantikpakt-Organisation warnte diese Woche, dass Russland bereits mit einigen Frühjahrsoffensiven begonnen habe.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass Russland keine Lehren aus dem bisherigen Verlauf des Krieges gezogen hat und nach Einschätzung westlicher Experten und Geheimdienstmitarbeiter immer noch schlecht auf den bevorstehenden Kampf vorbereitet ist. Der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Mark Milley, sagte am Dienstag vor Reportern, dass die Moral der Russen aufgrund schlechter Planung und Führung im Keller sei, was ihnen weiterhin massive Verluste beschere.

+ Dieses von den ukrainischen Streitkräften veröffentlichte Foto zeigt beschädigte russische Panzer auf einem Feld nach einem Angriffsversuch. © dpa

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Die ukrainischen Streitkräfte melden neue Daten

Kiew/Moskau – Zuverlässige Zahlen darüber, wie viele Soldaten Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine verliert, sind aus dem Kreml kaum zu bekommen. Die ukrainischen Streitkräfte veröffentlichen die vorläufigen Schätzungen der russischen Kampfverluste vom 15. Februar:

Soldaten: 139.770 (+690)

139.770 (+690) Panzer: 3290 (+4)

3290 (+4) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6507 (+7)

6507 (+7) Flugzeuge: 298 (+0)

298 (+0) Hubschrauber: 286 (+0)

286 (+0) Flugabwehrsysteme: 236 (+2)

236 (+2) Mehrfachraketenwerfer: 466 (+0)

466 (+0) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5161 (+6)

5161 (+6) Schiffe: 18 (+0)

18 (+0) Drohnen: 2011 (+0)

2011 (+0) Quelle: Schätzungen der ukrainischen Streitkräfte vom 15. Februar

Die Angaben der ukrainischen Seite lassen sich nicht unabhängig überprüfen. (Redaktion mit Agenturen)

